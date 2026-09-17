Погружаемся в ЭТрН. Что читать и смотреть по теме в подписке Клерк.Система
Обязательный переход на электронные транспортные накладные все еще вызывает вопросы. Собрали в Клерк.Системе материалы, которые помогут разобраться в ЭПД, понять новые правила и штрафы, а затем перейти к практическому оформлению ЭТрН — в том числе в 1С и для конкретных участников перевозки.
ЭПД в целом — с чего начать
Электронные перевозочные документы: как работать с 1 сентября 2026 — разбор.
ГосЛог и переход на ЭПД: как государство меняет правила грузоперевозок с 2026 года — разбор.
Штрафы за ЭТрН 2026: что грозит за неправильное оформление и когда разрешена бумажная накладная — разбор.
Чек-лист внедрения ЭПД — мини-курс с видео-шпаргалкой.
Внедрение ЭПД с сентября 2026 года — конспект вебинара с видео.
ЭТрН и инструкции для конкретных случаев
Как оформить ЭТрН в 1С на основании реализации товаров и услуг — разбор и пошаговая инструкция.
Как создать ЭТрН из заказа-заявки в 1С. Отличия от оформления по реализации — разбор и пошаговая инструкция.
Как грузоотправителю оформить ЭТрН — разбор и пошаговая инструкция.
Вопросов по ЭТрН еще много, и по мере перехода на новый порядок появляются новые. Мы следим за изменениями, собираем вопросы и мнения читателей и будем продолжать выпускать разборы, инструкции и мини-курсы по теме. Если у вас есть вопрос или ситуация, которую стоит разобрать, напишите об этом в комментариях — учтем при подготовке новых материалов.
🍂 Акция 6+3 в Клерк.Системе — три месяца в подарок при покупке подписки на полгода.
Информации об авторе
Клерк.Система
Готовые решения рабочих задач бухгалтера: быстро, понятно, каждый день