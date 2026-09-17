Погружаемся в ЭТрН. Что читать и смотреть по теме в подписке Клерк.Система

Обязательный переход на электронные транспортные накладные все еще вызывает вопросы. Собрали в Клерк.Системе материалы, которые помогут разобраться в ЭПД, понять новые правила и штрафы, а затем перейти к практическому оформлению ЭТрН — в том числе в 1С и для конкретных участников перевозки.

ЭПД в целом — с чего начать

ЭТрН и инструкции для конкретных случаев

Вопросов по ЭТрН еще много, и по мере перехода на новый порядок появляются новые. Мы следим за изменениями, собираем вопросы и мнения читателей и будем продолжать выпускать разборы, инструкции и мини-курсы по теме. Если у вас есть вопрос или ситуация, которую стоит разобрать, напишите об этом в комментариях — учтем при подготовке новых материалов.