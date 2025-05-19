Блокировка счета по 115-ФЗ: за что наказывают и как снять ограничения

Этот закон задумывался как мера борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, но на практике регулярно бьет по законопослушным компаниям. Причина — размытые формулировки и широкие полномочия банков. Вот почему важно не только знать правила, но и действовать на опережение.