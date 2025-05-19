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Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Блокировка счета по 115-ФЗ: за что наказывают и как снять ограничения

Блокировка расчетного счета — один из самых тяжелых сценариев для любого бизнеса. И чаще всего он случается не из-за злого умысла, а из-за формального попадания под критерии подозрительных операций, предусмотренных законом 115-ФЗ.

Этот закон задумывался как мера борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, но на практике регулярно бьет по законопослушным компаниям. Причина — размытые формулировки и широкие полномочия банков. Вот почему важно не только знать правила, но и действовать на опережение.

За что блокируют счета

По Приложению к письму ЦБ № 172-Т от 04.09.2013, банк может посчитать клиента сомнительным, если:

  • он переводит крупные суммы физлицам;

  • часто снимает наличные;

  • работает по ОКВЭД, отличным от заявленного вида деятельности;

  • платит налоги в объемах, не соответствующих масштабам бизнеса;

  • взаимодействует с контрагентами из «серой зоны»;

  • проводит операции без понятной экономической логики.

Важно: наличие одного из признаков не означает автоматическую блокировку. Но если банк зафиксирует сразу несколько факторов риска, он вправе приостановить операции и потребовать документы.

Что происходит при блокировке

Ограничения могут быть разного уровня: от временного стопа по конкретным операциям — до полной заморозки всех расходных действий по счету. Степень блокировки зависит от уровня риска, который присваивает банк.

Запрос документов от банка — это уже сигнал. Именно после него счет может быть ограничен. Если игнорировать запрос, блокировка усилится, и вернуть доступ станет гораздо сложнее.

Как снять ограничения

Путь только один — доказать законность своей деятельности. Это значит:

  • отвечать на все запросы банка;

  • оперативно подавать документы: договоры, акты, налоговую отчетность, подтверждения расходов;

  • пояснять назначение операций и экономический смысл сделки.

Если банк откажет без оснований — можно подать заявление в межведомственную комиссию ЦБ.

Но лучше не доводить до этой стадии.

Что делать, чтобы не попасть под блокировку

  • Работать строго по заявленным ОКВЭД.

  • Четко указывать назначение платежей.

  • Минимизировать использование наличных.

  • Платить налоги с расчетного счета, не через физлиц.

  • Избегать контрагентов с плохой репутацией.

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КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

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