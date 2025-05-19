Блокировка счета по 115-ФЗ: за что наказывают и как снять ограничения

Этот закон задумывался как мера борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма, но на практике регулярно бьет по законопослушным компаниям. Причина — размытые формулировки и широкие полномочия банков. Вот почему важно не только знать правила, но и действовать на опережение.
За что блокируют счета
По Приложению к письму ЦБ № 172-Т от 04.09.2013, банк может посчитать клиента сомнительным, если:
он переводит крупные суммы физлицам;
часто снимает наличные;
работает по ОКВЭД, отличным от заявленного вида деятельности;
платит налоги в объемах, не соответствующих масштабам бизнеса;
взаимодействует с контрагентами из «серой зоны»;
проводит операции без понятной экономической логики.
Важно: наличие одного из признаков не означает автоматическую блокировку. Но если банк зафиксирует сразу несколько факторов риска, он вправе приостановить операции и потребовать документы.
Что происходит при блокировке
Ограничения могут быть разного уровня: от временного стопа по конкретным операциям — до полной заморозки всех расходных действий по счету. Степень блокировки зависит от уровня риска, который присваивает банк.
Запрос документов от банка — это уже сигнал. Именно после него счет может быть ограничен. Если игнорировать запрос, блокировка усилится, и вернуть доступ станет гораздо сложнее.
Как снять ограничения
Путь только один — доказать законность своей деятельности. Это значит:
отвечать на все запросы банка;
оперативно подавать документы: договоры, акты, налоговую отчетность, подтверждения расходов;
пояснять назначение операций и экономический смысл сделки.
Если банк откажет без оснований — можно подать заявление в межведомственную комиссию ЦБ.
Но лучше не доводить до этой стадии.
Что делать, чтобы не попасть под блокировку
Работать строго по заявленным ОКВЭД.
Четко указывать назначение платежей.
Минимизировать использование наличных.
Платить налоги с расчетного счета, не через физлиц.
Избегать контрагентов с плохой репутацией.
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