Топ-5 эффективных способов массового поиска внештатного линейного персонала

Линейный персонал — это специалисты, которые непосредственно выполняют работы или оказывают услуги. Внештатный означает, что такие специалисты не трудоустроены в штат компании: с ними заключают гражданско-правовые договоры.

Выделяют три категории линейного персонала, которые различаются по уровню квалификации: