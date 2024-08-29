Топ-5 эффективных способов массового поиска внештатного линейного персонала

Что такое линейный внештатный персонал
Линейный персонал — это специалисты, которые непосредственно выполняют работы или оказывают услуги. Внештатный означает, что такие специалисты не трудоустроены в штат компании: с ними заключают гражданско-правовые договоры.
Выделяют три категории линейного персонала, которые различаются по уровню квалификации:
Низкая квалификация — люди без опыта работы и специального образования. Это разнорабочие, уборщицы, курьеры, сборщики.
Средняя квалификация — люди со средним специальным образованием, которые уже имеют некоторый опыт. Это строители, водители, консультанты в магазинах, сотрудники колл-центра.
Высокая квалификация — люди с профильным высшим образованием. Например, преподаватели, репетиторы.
Где искать внештатный линейный персонал
1. Джоб сайты, они же сайты по поиску работы
К таким сайтам относятся, к примеру, Авито (Работа), hh.ru, Работа.ру, Superjob, Зарплата.ру. К плюсам подобных платформ можно отнести их массовость — так, hh.ru или «Авито» каждый день посещают тысячи человек.
На джоб-платформах чаще всего ищут штатных сотрудников, но также там можно найти и внештатный линейный персонал. Чем больше база готовых резюме на платформе, тем выгоднее размещение объявления — увеличивается вероятность, что его увидят подходящие кандидаты.
Можно оплатить размещение объявления и собирать отклики либо приобрести доступ к базе резюме для самостоятельного поиска персонала. Если нужно срочно закрыть позицию, можно закрепить объявление в топе списка за дополнительную плату, что увеличит его видимость.
Некоторые платформы также позволяют размещать объявления бесплатно.
В чем сложности:
Зарегистрироваться в качестве соискателя может любой кандидат — в качестве проверки того, что это реальный человек, обычно используют привязку аккаунта к номеру телефона. Другие проверки — например, отсутствие административных правонарушений или действительность статуса самозанятого — придется проводить вручную по каждому специалисту.
Обычно на сайтах, подобных hh.ru, ищут работу в штате, поэтому аудитория более заинтересована в поиске постоянного места. Могут возникнуть сложности с формулировкой объявления, так как его шаблон рассчитан на поиск штатных сотрудников. Например, на hh.ru нужно указывать конкретную должность, на которую вы ищете специалиста.
Если искать специалистов по базе соискателей, то при массовом подборе это займет значительное время. Такой способ удобен, если нужно сотрудничать с 1–2 внештатниками.
2. Социальные сети и мессенджеры (Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники»)
Один из относительно недорогих и довольно эффективных способов найти линейный персонал — это разместить объявление в профильных сообществах. Например, услуги грузоперевозчиков можно найти в группе в соцсети с тематикой «Грузоперевозки в городе Н».
При публикации такого объявления запускается эффект «сарафанного радио» — информация распространяется через друзей и знакомых, что увеличивает шансы найти подходящих специалистов.
В чем сложности:
Возникают проблемы со сбором и обработкой откликов. Кто-то может ответить в личные сообщения, кто-то оставить комментарий, а если указан телефон — позвонить.
Для более организованного процесса можно использовать специальные онлайн-формы или анкеты, чтобы структурировать сбор информации.
Возможно, придется публиковать объявления в нескольких соцсетях, чтобы охватить нужную целевую аудиторию.
Проверять каждого исполнителя также придется самостоятельно.
3. Биржи фрилансеров и исполнителей
Не все биржи фриланса подходят для поиска линейного персонала. Некоторые из них, например, Kwork или FL.ru используют для поиска исполнителей в сфере IT или digital — копирайтеров, программистов и подобных.
На таких площадках как Яндекс Услуги, YouDo, Профи.ру можно найти разных исполнителей. Например, на YouDo размещают заказы на курьерские услуги, услуги грузоперевозчиков, репетиторов, клинеров.
Многие такие сервисы предлагают услугу безопасной сделки, которая гарантирует подрядчику оплату после того, как работы выполнены. Также на платформах существует внутренний рейтинг исполнителей. Он зависит от количества и качества выполненных заданий — чем больше успешных работ у исполнителя, тем выше его позиция. Заказчики могут оставлять отзывы и оценки от 1 до 5 баллов, что также влияет на рейтинг.
В чем сложности:
Услуга безопасной сделки обычно платная — за нее биржа берет комиссию.
Также отклики на задания могут быть платными и для исполнителей — например, таковы условия сотрудничества с сервисом You Do. Это может ограничивать круг потенциальных кандидатов.
4. Аутсорсинг и аутстаффинг
Аутсорсинг — передача второстепенных для заказчика функций другой компании, которая специализируется на оказании услуг в данной области.
Аутстаффинг или лизинг персонала — это аренда специалистов, которые работают в организации-подрядчике, для работ на проекте в компании-заказчика. Часто такую модель сотрудничества используют, когда фирме нужен внештатный персонал для оказания услуг на собственной территории.
При аутсорсинге и аутстаффинге компания может быстро привлекать специалистов из разных сфер, какая бы задача ни стояла перед заказчиком. Уменьшение документооборота, снижение нагрузки на бухгалтерию и кадровую службу дает заказчику возможность сконцентрировать силы на основной деятельности.
В чем сложности:
Главный риск при аутсорсинге и аутстаффинге — контролирующие органы могут установить использование заемного труда. Законодательство запрещает использовать заемный труд (закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ, ст. 56.1 ТК).
Заемный труд — это работа сотрудников по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем компании или физлица, которое не является работодателем для данных работников.
Подробнее об аутсорсинге и аутстаффинге рассказывали в статье.
5. Маркетплейс Консоль.Про
Маркетплейс Консоль.Про помогает с привлечением исполнителей. Вы размещаете объявление и на него откликаются исполнители. Привлечением исполнителей на платформу маркетплейс занимается самостоятельно, откликаться на ваше объявление они могут бесплатно.
На маркетплейсе Консоль.Про можно удобно и быстро массово подбирать внештатный персонал: вы закроете потребность в период высокого спроса или в определенные временные слоты, найдете исполнителя с нужными компетенциями (например, курьера с правами определенной категории) и сэкономите время на рекрутинг.
Исполнителям удобно откликаться на объявление — это можно сделать нажатием одной кнопки, что повышает их лояльность. Не нужно писать на почту, звонить и т.д. — упрощается их путь к сотрудничеству.
Сотрудничать с исполнителями, которых компания нашла через маркетплейс, можно только через платформу Консоль.Про. Это площадка для безопасного сотрудничества с внештатниками. Здесь вы получите шаблоны безрисковых договоров, простую электронную подпись (ПЭП) для обмена электронными документами для компании и всех исполнителей, и сможете проводить массовые и личные выплаты внештатникам.
После регистрации исполнителей на платформе заказчик в личном кабинете увидит, есть ли налоговые риски сотрудничества с каждым из них, актуален ли статус самозанятого у каждого. После каждой выплаты вы автоматически будете получать чек от самозанятых, потому что Консоль.Про — официальный оператор ФНС.
Ищите линейный персонал на маркетплейсе Консоль.Про: здесь можно быстро закрыть потребность в массовом подборе исполнителей. Объявление проходит предварительную проверку на отсутствие трудовой терминологии — это снижает риск подозрений ФНС в маскировке трудовых отношений.
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