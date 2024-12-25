Тест для бухгалтера: «Какая вы сказочная принцесса в конце года?» 

Свериться с ФНС до 1 января 2025 года.

Это нужно, чтобы проконтролировать отсутствие налоговой задолженности и избежать начисления пени. Запросите у налоговой инспекции следующие документы:

справку о принадлежности сумм денежных средств (согласно приказу ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086);

справку о сальдо ЕНС и акт сверки о принадлежности сумм денежных средств.

Выдать заработную плату за декабрь 2024 года и годовую премию.

Если обычно зарплата выплачивается с 1 по 8 число, ее следует выдать не позже 28 декабря — перед новогодними праздниками. При этом нужно оформить соответствующий приказ. Если установлены иные сроки выплаты зарплаты, их можно не менять.

В 2025 году ставка НДФЛ составит 15% с доходов от 2,4 млн рублей. Если у вас есть высокооплачиваемые работники, годовую премию лучше перечислить в 2024 году. Сейчас ставка 15% применяется к доходам больше 5 млн рублей.

До 25 декабря включительно подайте уведомление об исчисленных налогах, сборах, взносах. Тогда же истекает срок подачи: перссведений о сотрудниках за ноябрь 2024 года, декларации по налогу на прибыль за ноябрь 2024 года, декларации в связи с прекращением деятельности на ЕСХН или на упрощенке в ноябре 2024 года.

Важно: внештатным специалистам, с которыми вы сотрудничаете по договорам ГПХ, премии выдавать нельзя. Премия — это понятие из области трудовых отношений. Если хочется поощрить внештатника, установите повышенные коэффициенты к его вознаграждению — за скорость или качество выполнения задач.

Заплатить НДФЛ с доходов сотрудников и фрилансеров.

Для НДФЛ, удерживаемого с 23 декабря по 31 декабря, нужно подать уведомление не позднее последнего рабочего дня года. Тогда же нужно перечислить налог. В этом году этот день — 28 декабря.

Принять решение о досрочной уплате страховых взносов и перечислить их.

Следует принять решение о досрочной уплате страховых взносов. ФНС предлагает уплатить страховые взносы заранее — это можно сделать в декабре, и они будут зарезервированы до их зачета 28.01.2025 (письмо ФНС от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@).

Выдать отпускные, если сотрудник будет в отпуске на новогодних каникулах.

Предусмотрите выплату отпускных сотрудникам, уходящим в отпуск на новогодние праздники, — деньги нужно перечислить за три дня до отпуска.

Оформить документы о выходе на работу в новогодние праздники.

Если компания продолжает работать в период новогодних праздников с 29.12.2024 по 08.01.2025, нужно заранее сформировать список сотрудников, готовых трудиться в это время, и получить их согласие. Также нужно согласие профсоюза, если таковой есть в компании (ч. 5 ст. 113 ТК).

Сформировать учетную политику на 2025 год.

Для 2025 года нужно либо разработать новую учетную политику, либо обновить существующую. Утвердить учетную политику нужно к 28 декабря 2024 года. В документ следует включить два новых ФСБУ, которые обязательны к применению с 1 января 2025 года: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Сформировать уведомление о переходе на упрощенку либо о смене налогового объекта.

В 2025 году вступает в силу обновленная редакция п. 2 ст. 346.12 НК, которая увеличивает порог доходов для УСН до 450 млн рублей. Субъекты МСП, которые потеряли право на упрощенку в 2024 году, могут вновь воспользоваться этим налоговым режимом.

Чтобы перейти на УСН с 2025 года, нужно, чтобы суммарный доход за девять месяцев 2024 года не превысил 337,5 млн рублей. Заявление о переходе на УСН должно быть подано до 31 декабря текущего года. Учитывая, что 31 декабря 2024 года выпадает на воскресенье, крайний срок подачи заявления перенесен на 9 января 2025 года.

Сверить заработные платы сотрудников с МРОТ на 2025 год.

Заработная плата сотрудников не может быть ниже установленного минимального уровня. На 2025 год МРОТ установлен в размере 22 440 рублей (закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ).

В декабре важно убедиться, что заработная плата всех сотрудников в компании превышает данный уровень. Если обнаружены случаи, где доход сотрудников ниже этого порога, нужно повысить его. Для этого внесите изменения в штатное расписание, заключите дополнительные соглашения к трудовым договорам и обновите данные в системе расчета заработной платы.

Проверить закрывающие документы с внештатниками.

Проверьте, если ли у вас договоры, задания, акты и чеки, полученные от исполнителей. Документы, за исключением чеков, должны быть подписаны обеими сторонами. Проверьте даты действия договоров — возможно, какие-то из них потребуется перезаключить.

Провести аудит сотрудничества с внештатными специалистами.

Кроме документов, проведите комплексный аудит сотрудничества с исполнителем. Он включает проверку статуса самозанятого, характера оказываемых услуг и условий сотрудничества. Убедитесь в отсутствии признаков трудовых отношений во взаимодействии со внештатными специалистами.

Подробнее об аудите сотрудничества с самозанятым рассказывали в статье.

На платформе Консоль.Про можно провести аудит отношений с исполнителями с помощью сервиса «Анализ рисков». Для этого нужно заполнить опросник и приложить документы. Процесс аудита проходит в три этапа: Компания заполняет опросник и прикрепляет необходимые документы, на основании которых эксперты оценивают отношения с исполнителями.

Эксперты выявляют риски и разрабатывают рекомендации по их минимизации.

Специалисты Консоль.Про встречаются с клиентом, чтобы объяснить выявленные риски и предложить способы их устранения.

Автоматизировать сотрудничество с внештатниками.

Если у вас много внештатных специалистов, сложно контролировать все процессы: проверку исполнителей, заключение договора, подписание документов, выплаты вознаграждения. Самое время автоматизировать сотрудничество. Автоматизация снижает вероятность ошибок, ускоряет процессы и помогает минимизировать налоговые риски.

Подробнее о том, как автоматизировать сотрудничество с большим количеством исполнителей, читайте в статье.

Платформа Консоль.Про позволяет заказчикам сотрудничать с любым числом исполнителей в разных статусах — самозанятыми, физлицами без статуса, ИП. Платформа проверяет исполнителей по открытым базам: ГИБДД, ФССП, ФНС. Также Консоль.Про контролирует статусы самозанятых и автоматически формирует чеки. Договоры, задания и акты подписываются прямо на платформе с помощью ПЭП. Можно массово переводить вознаграждения внештатникам не только в России, но и за рубежом.

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