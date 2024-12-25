Тест для бухгалтера: «Какая вы сказочная принцесса в конце года?» 

А вы когда-нибудь задумывались, на какую сказочную принцессу похож бухгалтер в этой предновогодней суете? Может быть, вы организованная Золушка, успевающая все и везде? Или энергичная Белоснежка, которая умело руководит своей командой? А может, вы больше похожи на любознательную Ариэль, которая находит нестандартные решения? Или же вы Спящая Красавица, мечтающая об отпуске посреди всего этого хаоса?
Давайте узнаем, какая вы принцесса в бухгалтерском королевстве во время предновогоднего аврала 🏰
⚠️ Тест носит развлекательный характер — его результаты не претендуют на научную точность. Рекомендуем проходить его с улыбкой!
1. Как вы справляетесь с большим объемом работы в конце года?
А) Методично выполняю все сама, шаг за шагом, даже если придется задержаться допоздна.
Б) Распределяю задачи между коллегами, каждому по способностям, координирую и проверяю.
В) Хватаюсь за все сразу, пытаюсь найти нестандартные решения, много двигаюсь и экспериментирую.
Г) Работаю в своем обычном ритме, а куда спешить-то? До 28 декабря еще целых четыре дня — чего вы все паникуете.
2. Как вы ведете учет персонала?
А) Я веду подробную картотеку по каждому сотруднику с личными делами, где все документы разложены по специальным разделам, и регулярно обновляю информацию в соответствии с графиком проверок.
Б) Я распределила ответственность за ведение разных аспектов кадрового учета между своими надежными помощниками, которые ежедневно актуализируют данные в общей системе.
В) У нас современная HR-система с автоматическим напоминанием о важных датах, электронным документооборотом и мобильным приложением для сотрудников.
Г) У меня есть красивая, аккуратно оформленная база данных сотрудников в Excel, где спокойно и методично фиксируются все изменения и важные даты.
3. Как вы проверяете документы от внештатников в конце года?
А) Проверяю каждый документ по своей системе учета, где все разложено по папочкам — отдельно чеки, отдельно акты, отдельно договоры. За год все так аккуратно раскладывала, что теперь проверка не отнимает много времени.
Б) Распределяю список внештатников между сотрудниками, каждому даю четкие инструкции и контролирую процесс. В команде любая проверка проходит быстрее.
В) Ой, это же так просто! У меня все документы автоматически сохраняются в специальном сервисе для работы с фрилансерами. Разве не чудесно, когда технологии экономят время?
Г) Неторопливо и вдумчиво просматриваю архив документов. Если что-то не так, всегда можно спокойно связаться с исполнителем и решить вопрос.
4. Что вы делаете, если программа 1С зависла, когда вы делали в ней срочную задачу?
А) Терпеливо пытаюсь вникнуть и решить проблему самостоятельно.
Б) Поручаю сотрудникам связаться с техподдержкой и решить все проблемы.
В) Пробую разные варианты решения — звоню всем коллегам и в техподдержку.
Г) Решаю сделать перерыв и подождать, пока система придет в себя.
5. Как боретесь с усталостью в конце года?
А) Напеваю песенки и зову на помощь птичек.
Б) Делю работу между семью помощниками.
В) Устраиваю танцы в перерывах между задачами.
Г) Сплю при любой возможности.
6. Что для вас самое сложное в предновогоднем периоде?
А) Успеть на корпоратив и сдать отчеты до полуночи.
Б) Держать под контролем все задачи, которые делают мои
семь гномов подчиненные.
В) Усидеть на месте и не уплыть в мир фантазий.
Г) Не заснуть над годовым отчетом.
7. Что вы будете делать, если узнаете в конце года, что самозанятый аннулировал ранее выданные чеки?
A) Без паники! У меня сохранены все чеки, переписка с исполнителем и акты выполненных работ. Смогу обосновать расходы перед ФНС.
B) Соберу команду для решения проблемы: один проверит документы, другой свяжется с исполнителем, третий проконсультируется с юристом.
В) Такого не случится! Я использую специальный сервис для работы с самозанятыми, который автоматически выдает и сохраняет все чеки.
Г) Спокойно проанализирую ситуацию, подниму всю документацию и методично восстановлю цепочку взаимодействия с исполнителем для решения вопроса.
Подсчитайте количество ответов А), Б), В), Г).
Если вы набрали одинаковое количество баллов в нескольких вариантах ответа — это вовсе не тупик, а отличный способ увидеть, какой многогранной личностью вы являетесь.
Больше ответов А — Золушка
Золушка — внимательный и ответственный бухгалтер! Она держит в голове множество задач и аккуратно ведет учет, трудолюбива настолько, что огромные стопки документов не вызывают у нее ни капли страха, и монотонность для нее — не преграда, а шанс проявить усердие.
Важные даты отчетности для нее значимы, а все обязательства она выполняет качественно и в срок. Золушкин дар многозадачности помогает ей распределить время между сотнями дел и порхать между разными делами, даже если вокруг настоящий аврал.
Терпение Золушки — это отдельная песня. Она спокойно работает с самыми сложными документами и даже проверки со стороны налоговых органов встречает с самообладанием, сравнимым с ее беззаботностью на балу.
Больше ответов Б — Белоснежка
Это классический пример руководителя бухгалтерии, который умеет делегировать! У нее отличные организаторские способности и кто, как не она, знает, как распределить все многочисленные дела между сотрудниками.
Белоснежка легко находит подход к каждому сотруднику, умеет сглаживать конфликты и хорошо общается с проверяющими органами. При этом следит за порядком в бухгалтерии и создает уютную атмосферу в офисе, несмотря на предновогодний аврал.
С семью гномами в подчинении она привыкла, что всегда есть кому помочь с любыми задачами. «Ой, завтра 28 декабря? Не беда! Весельчак поможет подать уведомления, Умник перечислит налоги, Ворчун проверит закрывающие документы...»
С таким подходом Белоснежка сдает все вовремя. Ведь у нее богатый опыт выхода из критических ситуаций и верные помощники!
Больше ответов В — Ариэль
Любопытная натура. Стремление узнавать новое делает Ариэль отличным специалистом в изучении постоянно меняющегося законодательства. Она всегда в курсе последних изменений в бухгалтерском учете. Благодаря своей общительности она легко находит общий язык с налоговыми инспекторами и аудиторами. Природная любознательность Ариэль помогает ей быстро осваивать новые технологии и программы, что делает ее незаменимым специалистом в эпоху цифровизации бухгалтерского учета.
В период новогоднего аврала Ариэль проявляет себя во всей красе! Ее энергичность помогает справиться с горой дел. Она превращает напряженную работу в увлекательный процесс, вовлекая коллег и создавая позитивный настрой, и, пройдя через все рабочие приключения, достигает нужного результата вовремя!
Больше ответов Г — Спящая красавица
Ее главные преимущества — это удивительное спокойствие и невозмутимость, которые особенно ценны во время налоговых проверок и в стрессовых ситуациях. Она отличается особой аккуратностью в ведении документации, ее отчеты всегда безупречно оформлены, а почерк радует глаз.
Пусть Аврора и немного медлительна, ее спокойствие и внимательность помогают избежать ошибок и поддерживать гармонию в коллективе. Благодаря природной доброжелательности она прекрасно ладит не только с коллегами, но и клиентами.
Как бы ни различались наши сказочные принцессы-бухгалтеры, все они знают: конец года — время особенно ответственное. Чтобы помочь вам завершить год без лишнего стресса, мы составили чек-лист дел бухгалтера в конце года и особое внимание уделили сотрудничеству с внештатными специалистами.
Проверьте, все ли пункты вы учли в своей работе.
Чек-лист бухгалтерских дел до 2025 года
Свериться с ФНС до 1 января 2025 года.
Это нужно, чтобы проконтролировать отсутствие налоговой задолженности и избежать начисления пени. Запросите у налоговой инспекции следующие документы:
справку о принадлежности сумм денежных средств (согласно приказу ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086);
справку о сальдо ЕНС и акт сверки о принадлежности сумм денежных средств.
Выдать заработную плату за декабрь 2024 года и годовую премию.
Если обычно зарплата выплачивается с 1 по 8 число, ее следует выдать не позже 28 декабря — перед новогодними праздниками. При этом нужно оформить соответствующий приказ. Если установлены иные сроки выплаты зарплаты, их можно не менять.
В 2025 году ставка НДФЛ составит 15% с доходов от 2,4 млн рублей. Если у вас есть высокооплачиваемые работники, годовую премию лучше перечислить в 2024 году. Сейчас ставка 15% применяется к доходам больше 5 млн рублей.
До 25 декабря включительно подайте уведомление об исчисленных налогах, сборах, взносах. Тогда же истекает срок подачи: перссведений о сотрудниках за ноябрь 2024 года, декларации по налогу на прибыль за ноябрь 2024 года, декларации в связи с прекращением деятельности на ЕСХН или на упрощенке в ноябре 2024 года.
Важно: внештатным специалистам, с которыми вы сотрудничаете по договорам ГПХ, премии выдавать нельзя. Премия — это понятие из области трудовых отношений. Если хочется поощрить внештатника, установите повышенные коэффициенты к его вознаграждению — за скорость или качество выполнения задач.
Заплатить НДФЛ с доходов сотрудников и фрилансеров.
Для НДФЛ, удерживаемого с 23 декабря по 31 декабря, нужно подать уведомление не позднее последнего рабочего дня года. Тогда же нужно перечислить налог. В этом году этот день — 28 декабря.
Принять решение о досрочной уплате страховых взносов и перечислить их.
Следует принять решение о досрочной уплате страховых взносов. ФНС предлагает уплатить страховые взносы заранее — это можно сделать в декабре, и они будут зарезервированы до их зачета 28.01.2025 (письмо ФНС от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@).
Выдать отпускные, если сотрудник будет в отпуске на новогодних каникулах.
Предусмотрите выплату отпускных сотрудникам, уходящим в отпуск на новогодние праздники, — деньги нужно перечислить за три дня до отпуска.
Оформить документы о выходе на работу в новогодние праздники.
Если компания продолжает работать в период новогодних праздников с 29.12.2024 по 08.01.2025, нужно заранее сформировать список сотрудников, готовых трудиться в это время, и получить их согласие. Также нужно согласие профсоюза, если таковой есть в компании (ч. 5 ст. 113 ТК).
Сформировать учетную политику на 2025 год.
Для 2025 года нужно либо разработать новую учетную политику, либо обновить существующую. Утвердить учетную политику нужно к 28 декабря 2024 года. В документ следует включить два новых ФСБУ, которые обязательны к применению с 1 января 2025 года: ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
Сформировать уведомление о переходе на упрощенку либо о смене налогового объекта.
В 2025 году вступает в силу обновленная редакция п. 2 ст. 346.12 НК, которая увеличивает порог доходов для УСН до 450 млн рублей. Субъекты МСП, которые потеряли право на упрощенку в 2024 году, могут вновь воспользоваться этим налоговым режимом.
Чтобы перейти на УСН с 2025 года, нужно, чтобы суммарный доход за девять месяцев 2024 года не превысил 337,5 млн рублей. Заявление о переходе на УСН должно быть подано до 31 декабря текущего года. Учитывая, что 31 декабря 2024 года выпадает на воскресенье, крайний срок подачи заявления перенесен на 9 января 2025 года.
Сверить заработные платы сотрудников с МРОТ на 2025 год.
Заработная плата сотрудников не может быть ниже установленного минимального уровня. На 2025 год МРОТ установлен в размере 22 440 рублей (закон от 29.10.2024 № 365-ФЗ).
В декабре важно убедиться, что заработная плата всех сотрудников в компании превышает данный уровень. Если обнаружены случаи, где доход сотрудников ниже этого порога, нужно повысить его. Для этого внесите изменения в штатное расписание, заключите дополнительные соглашения к трудовым договорам и обновите данные в системе расчета заработной платы.
Проверить закрывающие документы с внештатниками.
Проверьте, если ли у вас договоры, задания, акты и чеки, полученные от исполнителей. Документы, за исключением чеков, должны быть подписаны обеими сторонами. Проверьте даты действия договоров — возможно, какие-то из них потребуется перезаключить.
Провести аудит сотрудничества с внештатными специалистами.
Кроме документов, проведите комплексный аудит сотрудничества с исполнителем. Он включает проверку статуса самозанятого, характера оказываемых услуг и условий сотрудничества. Убедитесь в отсутствии признаков трудовых отношений во взаимодействии со внештатными специалистами.
Подробнее об аудите сотрудничества с самозанятым рассказывали в статье.
На платформе Консоль.Про можно провести аудит отношений с исполнителями с помощью сервиса «Анализ рисков». Для этого нужно заполнить опросник и приложить документы. Процесс аудита проходит в три этапа:
Компания заполняет опросник и прикрепляет необходимые документы, на основании которых эксперты оценивают отношения с исполнителями.
Эксперты выявляют риски и разрабатывают рекомендации по их минимизации.
Специалисты Консоль.Про встречаются с клиентом, чтобы объяснить выявленные риски и предложить способы их устранения.
Автоматизировать сотрудничество с внештатниками.
Если у вас много внештатных специалистов, сложно контролировать все процессы: проверку исполнителей, заключение договора, подписание документов, выплаты вознаграждения. Самое время автоматизировать сотрудничество. Автоматизация снижает вероятность ошибок, ускоряет процессы и помогает минимизировать налоговые риски.
Подробнее о том, как автоматизировать сотрудничество с большим количеством исполнителей, читайте в статье.
Платформа Консоль.Про позволяет заказчикам сотрудничать с любым числом исполнителей в разных статусах — самозанятыми, физлицами без статуса, ИП. Платформа проверяет исполнителей по открытым базам: ГИБДД, ФССП, ФНС. Также Консоль.Про контролирует статусы самозанятых и автоматически формирует чеки. Договоры, задания и акты подписываются прямо на платформе с помощью ПЭП. Можно массово переводить вознаграждения внештатникам не только в России, но и за рубежом.
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Комментарии4
А если бухгалтер мужчина🤔😄
Самец принцессы - устроит? ;-)
Где мачеха Белоснежки и Малефисента?
Они как раз валят на тебя всю ту работу в конце года, которую нужно успеть сделать ещё вчера.