Как можно не платить микрозаймы и вырваться из финансового ада

Реально ли выплатить микрозайм?

Да, реально. Если это один микрозайм на небольшую сумму. Если их много — тут начинаются проблемы, и есть риск, что вы никогда не сможете выплатить такие долги. И хотя отзывы на форумах уверяют, как будто можно не платить микрозаймы, взятые онлайн, в реальности все иначе.

Начнем с главного: суть микрозаймов в том, что маленькая сумма выдается на небольшой срок под большой процент. В этом случае переплата будет хоть и существенная, но все-таки в реальном денежном выражении небольшая. Например, вы берете 5000 руб. на 30 дней под 0,8% в день. Через 30 дней вам надо будет вернуть 6200 руб.:

5000 — сам долг;

1200 — начисленные проценты.

Проценты, что и говорить, высокие, но непосредственно в деньгах терпимо: процент от небольшого числа тоже будет маленьким числом.

К тому же закон ограничивает максимальный размер процентов и их максимальную сумму: дневная ставка не может быть больше 0,8 %, а стоимость процентов и штрафов не превышает 1,3 стоимости долга.

Проблема в том, что это работает только на небольших суммах и короткой дистанции. Как только мы сталкиваемся с большим займом, начинается сползание в долговую яму. Перед вами таблица, которая наглядно это показывает:

Сколько взяли в долг На какой срок Каким будет начисленный процент 10 000 30 дней 2400 руб. 10 000 90 дней 7200 руб. 50 000 30 дней 12 000 руб. 50 000 90 дней 36 000 руб. 200 000 30 дней 48 000 руб. 200 000 90 дней 144 000 руб. 500 000 30 дней 120 000 руб. 500 000 90 дней 360 000 руб.

Максимальная стоимость начисленных процентов (а 0,8% в день — это 292% годовых!) не может превышать 1,3 стоимости долга. На практике это значит, что если пойдут просрочки и штрафы, они не могут быть в десятки раз больше долга (хотя одно время так было). Однако их максимальный размер при этом может быть больше самого долга в 1,3 раза. И здесь все снова идет по нарастающей:

Сколько взяли в долг Какой будет максимальная переплата Каким будет итоговая стоимость (долг + переплата) 10 000 13 000 руб. 23 000 руб. 50 000 65 000 руб. 115 000 руб. 200 000 260 000 руб. 460 000 руб. 500 000 650 000 руб. 1 150 000 руб.

Короче говоря, если у вас есть большие долги перед МФО, вопрос надо решать срочно, пока дело не дошло до максимальных сумм.