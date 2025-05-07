Как можно не платить микрозаймы и вырваться из финансового ада

Долги растут как снежный ком, уже появились просрочки и штрафы, а любой телефонный звонок напоминает о коллекторах? Есть способ выбраться из долговой пропасти и легально не платить по микрозаймам!
Реально ли выплатить микрозайм?
Да, реально. Если это один микрозайм на небольшую сумму. Если их много — тут начинаются проблемы, и есть риск, что вы никогда не сможете выплатить такие долги. И хотя отзывы на форумах уверяют, как будто можно не платить микрозаймы, взятые онлайн, в реальности все иначе.
Начнем с главного: суть микрозаймов в том, что маленькая сумма выдается на небольшой срок под большой процент. В этом случае переплата будет хоть и существенная, но все-таки в реальном денежном выражении небольшая. Например, вы берете 5000 руб. на 30 дней под 0,8% в день. Через 30 дней вам надо будет вернуть 6200 руб.:
5000 — сам долг;
1200 — начисленные проценты.
Проценты, что и говорить, высокие, но непосредственно в деньгах терпимо: процент от небольшого числа тоже будет маленьким числом.
К тому же закон ограничивает максимальный размер процентов и их максимальную сумму: дневная ставка не может быть больше 0,8 %, а стоимость процентов и штрафов не превышает 1,3 стоимости долга.
Проблема в том, что это работает только на небольших суммах и короткой дистанции. Как только мы сталкиваемся с большим займом, начинается сползание в долговую яму. Перед вами таблица, которая наглядно это показывает:
Сколько взяли в долг
На какой срок
Каким будет начисленный процент
10 000
30 дней
2400 руб.
10 000
90 дней
7200 руб.
50 000
30 дней
12 000 руб.
50 000
90 дней
36 000 руб.
200 000
30 дней
48 000 руб.
200 000
90 дней
144 000 руб.
500 000
30 дней
120 000 руб.
500 000
90 дней
360 000 руб.
Максимальная стоимость начисленных процентов (а 0,8% в день — это 292% годовых!) не может превышать 1,3 стоимости долга. На практике это значит, что если пойдут просрочки и штрафы, они не могут быть в десятки раз больше долга (хотя одно время так было). Однако их максимальный размер при этом может быть больше самого долга в 1,3 раза. И здесь все снова идет по нарастающей:
Сколько взяли в долг
Какой будет максимальная переплата
Каким будет итоговая стоимость (долг + переплата)
10 000
13 000 руб.
23 000 руб.
50 000
65 000 руб.
115 000 руб.
200 000
260 000 руб.
460 000 руб.
500 000
650 000 руб.
1 150 000 руб.
Короче говоря, если у вас есть большие долги перед МФО, вопрос надо решать срочно, пока дело не дошло до максимальных сумм.
Как можно решить проблемы с микрозаймами
Есть несколько вариантов решения проблемы долгов, если платить нечем. Впрочем, не многие из них можно назвать в полной мере эффективными. Они могут отсрочить проблему, сделать ее менее острой и горячей — но решить ее способны не все.
Реструктуризация долга
Как работает: с помощью реструктуризации можно изменить текущие условия договора — его срок, процентную ставку, размер выплат и др.
Какой даст эффект: если договориться с МФО, получится сделать выплаты по микрозаймам посильными.
Эффективность: очень низкая. МФО крайне редко идут навстречу должнику, да и сам долг никуда не девается — его все равно придется выплачивать.
Пролонгация / кредитные каникулы
Как работает: фактически это отсрочка в уплате, которая предоставляется должнику. Дата погашения долга переносится в зависимости от договоренностей с МФО.
Какой даст эффект: должник получает возможность решить свои финансовые проблемы и подойти к новой дате платежа более подготовленным.
Эффективность: очень низкая. Решение, продлевать договор или нет, принимает МФО. Закон не обязывает кредитора идти должнику навстречу. В любом случае человек остается с долгом и вынужден будет его выплатить.
Рефинансирование микрозайма
Как работает: должник берет банковский кредит, чтобы закрыть долги перед МФО. После этого кредитором становится банк, а микрофинансовые организации не имеют к должнику претензий.
Какой даст эффект: процентная ставка будет существенно ниже, а срок выплаты — дольше, что делает ежемесячный размер платежа комфортным.
Эффективность: низкая. Хотя это рабочий способ как не платить микрозаймы законно, у него есть недостатки. И первый из них — не всякий банк согласится выдать кредит человеку, который утопает в долгах перед МФО. Но даже если так случится и банк пойдет на риск, долги придется выплачивать.
Обращение в суд
Как работает: должник пытается оспорить законность сделки с МФО или их право выдавать займы.
Какой даст эффект: есть вероятность (очень небольшая), что суд признает сделку недействительной.
Эффективность: предельно низкая. Даже если сделка будет признана недействительной, долги никто не спишет. Скорее всего стороны должны будут вернуть друг другу все, что получили (то, что в юриспруденции называют реституционное обязательство).
Что, если договор между вами и МФО заключен по закону? Тогда даже иллюзорный шанс на победу в суде испаряется. Даже если МФО закрылось после лишения Центробанком лицензии, долги не списываются; обязательства текущих клиентов сохраняются. Остается единственный надежный вариант избавиться от долгов – и это…
Банкротство
Как работает: человек обращается в МФЦ или суд с заявлением о своей неспособности платить по долгам. Далее он признается банкротом, его избыточное имущество продается в счет долгов на торгах, а непогашенные задолженности списываются.
Какой даст эффект: все долги по кредитам, займам в МФО, налогам, сборам, ЖКХ будут списаны, даже если их размер исчисляется миллионами.
Эффективность: высокая. Это единственный законный способ списать долги и забыть о кредиторах и коллекторах. Кредитная история при этом обнуляется.
Из очевидных минусов: немногие банки будут готовы сразу дать вам большой кредит. Но так ли это страшно? Кредитная история должника и так уже уничтожена просрочками по микрозаймам! И вот тут он оказывается перед выбором: либо обнулить кредитную историю и списать долги, либо продолжать тонуть в финансовом болоте, надеясь на чудо.
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Как долго можно не платить микрозайм и чем все обернется
Первая часть вопроса не совсем верна. По сути это вопрос «как взять микрозайм и не платить». Проведем аналогию: как часто можно нарушать правила дорожного движения? Если мы законопослушны, то никогда. И по своим финансовым обязательствам мы должны отвечать, а если в силу обстоятельств не можем этого делать, то все равно действовать в правовом поле.
Насчет последствий картина та же, что с правилами ПДД: если один раз «пронесло», второй, третий — это не значит, что так будет всегда. Невыплата микрозаймов в конечном счете может привести к следующим последствиям:
Бесконечные звонки от коллекторов. Причем эти звонки будут как в ваш адрес, так и родственникам, знакомым, работодателю.
Обратите внимание: после начала процедуры банкротства и списания долгов коллекторы не имеют права осуществлять действия, направленные на взыскание задолженности. На практике не все коллекторы добросовестно выполняют это требование закона, можете прочесть подробнее как коллекторы выбивают долги — и тут вам пригодится хороший юрист. Он возьмет на себя все переговоры с должниками и коллекторами, освободит вас от этой неприятной обязанности.
Испорченная кредитная история. Ее можно будет восстановить, но это потребует от вас годы или даже десятилетия жесткой финансовой дисциплины.
Судебный процесс с МФО. Скорее всего микрофинансовая организация сможет доказать, что ответчик не платит по долгам. И тогда за дело примется судебный пристав-исполнитель, который опишет имущество, снимет деньги с банковских счетов, вынесет постановление о запрете выезда за границу.
Рост долга. Пока вы не подали на банкротство, сумма задолженности продолжает расти, и остановится только на установленном законом пределе. Напомним: если вы брали миллион в МФО, сумма долга может дойти до 2,3 млн руб.
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Часто задаваемые вопросы
Как не платить микрозайм, взятый по интернету?
Если организация, которая выдала вам заем, действует в рамках закона, вы будете обязаны платить по своим обязательствам. Это не зависит от того, взяли вы займ через интернет или пришли в офис лично.
Как не платить проценты по микрозайму?
Ответ такой же, как и раньше: если МФО действует в правовом поле, вы обязаны будете платить проценты по займу.
Как стать банкротом и не платить микрозайм?
Потребуется пройти процедуру внесудебного или судебного банкротства. Заполните форму выше и получите консультацию специалиста, какой вариант вам подходит больше.
Если я долго не буду платить по микрозаймам, обо мне забудут?
Нет, списание долгов возможно только в случае прохождения процедуры банкротства. Не платить по долгам и делать вид, что все в порядке – опасный путь: неизвестно, в какой темный омут он может завести.
Можно ли сесть в тюрьму за неуплату микрозайма?
Нет, долг по микрозайму не является крупным размером, и ст. 177 УК должнику не грозит. Однако это не значит, что ваша жизнь не превратится в ад: кредиторы, коллекторы и судебные приставы уж точно не дадут заскучать.
Банкротство — и никаких долгов
В рамках процедуры банкротства по микрозаймам всего за 6–9 месяцев можно полностью списать свои долги и забыть о них как о страшном сне. А можно продолжать годы подряд находиться в стрессе из-за непосильных долгов, которые надо выплачивать. Спокойствие и жизнь с чистого листа или долговая яма на годы и десятилетия?
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