Как законно не платить банку кредиты: обзор всех способов

Из-за высоких процентных ставок по кредитам общая сумма невыплаченных процентов у россиян достигла рекорда — 607,8 млрд руб. на 1 декабря 2024 г. На 23,6% выросло количество банкротств физических лиц. Люди задаются вопросом: как можно законно не платить кредит банку, если это вопрос выживания? Многие просто потеряли возможность выплачивать долги, которые стали неподъемными.
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В этой статье вы узнаете обо всех способах, как не выплачивать непосильный кредит.
Важно! Все финансовые вопросы между должником и кредитором должны решаться в правовом поле. Мы призываем соблюдать законы и не поступать противоправно.
Можно ли просто не платить кредит
Нет, это путь в никуда. После первой же просрочки банк может подать на должника в суд, поскольку тот не исполняет свои обязательства. На практике такое встречается редко по двум причинам:
у должника нет денег прямо сейчас, но он может заплатить позже (например, после получения гонорара). Банк не знает, когда это произойдет, но рассчитывает на добропорядочность клиента;
если подавать в суд на каждого должника, который пропустил хотя бы один платеж, весь штат юристов банка не будет вылезать из судов.
Но если просрочка затягивается и банк понимает, что шансы на выплату исчезают, в конечном итоге дело перейдет в суд.
Разберем дело на примере типичной ситуации: Иван Николаевич А. живет в своей однокомнатной квартире и выплачивает кредит (1,5 млн руб.), который брал для покупки автомобиля. Он рассчитывал, что на выходных сможет подрабатывать в такси. К сожалению, через несколько месяцев он попал в ДТП: сам отделался легким испугом, а машина пришла в негодность. В какой-то момент и на основной работе что-то пошло не так: всему коллективу не платят зарплату — и непонятно, как платить кредит.
После первой просрочки Ивану Николаевичу позвонили из банка и напомнили, что он просрочил очередной платеж. Он объяснил ситуацию с работой и пообещал, что все выплатит, как только выдадут зарплату. Пока что он взял на бытовые нужды микрозайм — 20 000 рублей.
Зарплату выдали через месяц, но и на продукты надо оставить, и микрозайм погасить (с процентами это 24 800 руб.). Платеж по кредиту полностью погасить не удалось, на текущий не хватило.
Что надо запомнить: если вы понимаете, что скоро начнутся просрочки по банковскому кредиту, нельзя бездействовать. Стратегия «замри» не сработает, а, напротив, окажется вредной. Из-за нее вы потеряете драгоценное время: решение проблемы надо искать как можно быстрее.
Как банки работают с должниками
Первый этап мы разобрали: банк предупредил должника, что тот не платит по кредиту. Теперь ситуация для Ивана Николаевича стала сложнее — просрочка из разовой стала постоянной. Сам должник при этом ничего не делает — не пытается подать на реструктуризацию или рефинансирование, не запрашивает кредитные каникулы и т. д. Банк уже не рассчитывает, что напоминания подействуют и передает дело коллекторам. Обычно это происходит, если допущено не менее трех просрочек подряд.
На втором этапе действуют коллекторы. Их возможности сильно ограничены законом (ст. 7 закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 г.), однако они могут:
звонить 1 раз в сутки, но не более 2 раз в неделю и не более 8 раз в месяц;
писать в чатах 2 раза в сутки, но не более 4 раз в неделю и не более 16 раз в месяц;
1 раз в неделю приходить лично.
Психологически очень тяжело выдерживать постоянные коммуникации с ними, но еще тяжелее понимать, что это может никогда не кончиться. Ну а далее, если коллекторы ничего не могут сделать, банк обращается в суд. Вот тут мы подробно объяснили как коллекторы выбивают долги.
Третий этап — это разбирательство в суде (которое должник почти наверняка проиграет) и действия судебных приставов. Они обратят взыскание на половину получаемого должником дохода, арестуют имущество и банковские счета, запретят выезд за границу.
Что важно запомнить: действуйте как можно быстрее. Разобраться с долгами на первом этапе проще, чем на втором и, тем более, на третьем. На всякий случай проконсультируйтесь со специалистом по списанию долгов: он подскажет вам, есть ли возможность не платить кредит по закону.
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Что делать, если нечем платить кредит
Можно было бы порекомендовать Ивану Николаевичу устроиться на вторую работу: с ростом дохода он сможет вносить ранее непосильные платежи. Тем более, на это он и рассчитывал, когда покупал автомобиль. Это рабочий способ выплатить долг, но он не всегда возможен: могут помешать состояние здоровья, отсутствие квалификации, родственники, за которыми надо ухаживать и другие обстоятельства.
У должника остается шесть способов не платить кредит. Иногда это временные меры, которые только отсрочивают проблему, а иногда можно полностью списать все долги. Рассмотрим их в порядке увеличения эффективности.
Расторжение договора без выплаты долга
Как происходит: должник обращается в суд и указывает, что кредитный договор был составлен с нарушениями. Долгое время вопросы, связанные с выдачей кредитов онлайн, трактовались двояко — вплоть до того, что платеж по кредиту не доказывает заключение договора.
Эффективность: близка к нулю. Даже если были допущены какие-либо нарушения (а это случается редко), скорее всего договор будет расторгнут с требованием возврата денег.
Окончание срока давности
Как происходит: Гражданский кодекс устанавливает, что исковая давность по кредитам составляет 3 года. Если банк не успеет подать в суд в течение этого срока, может не платить по кредиту.
Эффективность: очень низкая из-за двух факторов. Во-первых, нет единого представления, когда именно начинается срок исковой давности. Должник обязан доказать в суде, что срок давности пропущен банком. Во-вторых, многие процессы сейчас автоматизированы, а в банках работает штат юристов — они регулярно отслеживают все детали по должникам.
Рефинансирование
Как происходит: предыдущий кредит закрывается за счет нового, у которого более приемлемые условия. Например, уменьшена процентная ставка или увеличен срок выплаты.
Эффективность: низкая. Банк вправе отказать в рефинансировании, поскольку у должника есть просрочки. К тому же, сейчас банковские ставки по кредитам предельно высоки (доходят до 30%), поэтому придется очень сильно растягивать выплату кредита во времени. А это сильно его удорожает.
Возьмем одну и ту же сумму кредита из нашего примера — и посмотрим, какой будет переплата при 28 % годовых:
Сумма долга
Срок кредита
Ежемесячный платеж, руб.
Переплата, руб.
1 500 000 руб.
4 года
52 278,22
1 011 024
6 лет
43 210,20
1 613 972
8 лет
39 292,01
2 277 055
10 лет
37 345,20
2 990 096
Кредитные каникулы
Как происходит: заемщик имеет право получить перерыв в выплатах по кредиту на срок до 6 месяцев, если:
он потерял работу и за 2 месяца не нашел новую;
за последние 2 месяца иным способом доход упал минимум на 30% по сравнению со средним за год;
должник проживает на территории, где установлен режим чрезвычайной ситуации.
Эффективность: ниже среднего. Если должник не соответствует установленным требованиям, предоставление кредитных каникул будет правом, а не обязанностью банка. К тому же это лишь отсрочивает выплату кредита, а не списывает долг.
Реструктуризация
Как происходит: банк рассматривает просьбу должника об изменении условий выплаты на более легкие. Это делается за счет увеличения срока кредита или, например, предоставления отсрочки по погашению основной части долга.
Эффективность: средняя. Потребуется согласие банка на изменение условий, а увеличение срока выплаты означает и рост переплаты как при рефинансировании. Опять же, это способ облегчить выплату долга, а не списать его.
Банкротство физического лица
Как происходит: должник обращается в суд или МФЦ с заявлением, где просит признать его банкротом — т. е. человеком, который не способен отвечать по своим обязательствам. Если процедура оканчивается успешно, с человека списываются все долги по кредитам, займам, ЖКХ, налогам и сборам и др.
Эффективность: высокая. Это единственный способ законно списать долги. Банкротство необходимо проходить вместе с юристом, поскольку процедура весьма сложная: только 5 человек из 100 успешно проходят ее самостоятельно.
Что важно запомнить: способа, который позволил бы не платить кредиты без банкротства, не существует. Только списание долгов позволяет забыть обо всех кредитах в рамках правовой процедуры.
Как не платить кредит через банкротство
Банкротство — это процедура, которая позволяет гражданам списать все долги в рамках закона. Процедура полностью легальна и регулируется законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Банкротство через МФЦ бесплатно и длится всего 6 месяцев, но к должнику предъявляются предельно жесткие требования. Фактически через МФЦ может обанкротиться только человек, у которого нет имущества и официального дохода, кроме пенсии.
Судебное банкротство не предусматривает таких жестких рамок, однако процедура гораздо сложнее и занимает в среднем от 6 до 12 месяцев. Для процесса потребуется собрать внушительный пакет документов (более 30), выбрать компетентного финансового управляющего, добиться получения статуса банкрота, коммуницировать с кредиторами и в конечном счете добиваться списания долгов.
Что важно запомнить: банкротство — это сложная, но необходимая процедура для тех, кто попал в финансовую пропасть. Это единственный способ оттуда выбраться — и то, какого юриста (а по сути проводника для выхода из пропасти) вы выберете, влияет на итоговый результат.
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Часто задаваемые вопросы
Как не платить большой кредит за умершего родственника?
Единственный способ, позволяющий вам избежать долгов, которые могут перейти по наследству — отказаться от его принятия. В этом случае вы отказываетесь от наследства целиком: частичного отказа в российском законодательстве не предусмотрено.
Как можно законно не платить кредит, если его выдал Сбербанк (Альфа-Банк, Хоум Банк…)?
Название банка не играет никакой роли. Если вы взяли кредит, но теперь не в состоянии выплатить его, единственным легальным способом списать долги станет банкротство. Все остальные способы могут только облегчить выплату задолженности.
Как не платить кредит, взятый мошенниками?
Нормы права, которые регулируют этот вопрос, либо недавно разработаны, либо еще в процессе обсуждения. В любом случае, по ним еще не накопилось достаточно судебной практики. Этот вопрос лучше всего обсудить с юристом, который сможет предложить оптимальный выход из ситуации.
Я не плачу кредит, как мне быть?
Оптимальный вариант в вашем случае — проконсультироваться с юристом, чтобы не сделать ошибок. Специалист подскажет вам, можно ли списать долг или в вашем случае лучше, например, пойти на переговоры с банком.
Как не платить просроченный 3 года кредит?
Попытка скрываться от кредитора может расцениваться законом как правонарушение и даже уголовное преступление. Если у вас большая просрочка по кредиту, и свяжитеспопробуйте договориться с банком ь с юристом: он подскажет, как лучше всего устроить дело.
Как взять кредит и не платить с помощью самозапрета?
После введения механизма самозапрета на получение кредита была распространена такая схема. По ней человек устанавливал самозапрет и тут же получал кредит, пока информация не отобразилась в базе данных. После этого он не платил кредит, ссылаясь на нарушение правил его предоставления. Сейчас такая (по сути, мошенническая) механика ликвидирована.
Почему мне стоит выбрать КредитаНет?
Компания «КредитаНет» помогла более чем 4,5 тыс. своих клиентов списать долги на общую сумму свыше 1,5 млрд руб. Юристы компании занимаются сопровождением банкротства под ключ с 2015 г. Условия работы максимально прозрачны и не содержат скрытых выплат.
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