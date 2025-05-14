Как законно не платить банку кредиты: обзор всех способов

Из-за высоких процентных ставок по кредитам общая сумма невыплаченных процентов у россиян достигла рекорда — 607,8 млрд руб. на 1 декабря 2024 г. На 23,6% выросло количество банкротств физических лиц. Люди задаются вопросом: как можно законно не платить кредит банку, если это вопрос выживания? Многие просто потеряли возможность выплачивать долги, которые стали неподъемными.

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В этой статье вы узнаете обо всех способах, как не выплачивать непосильный кредит.

Важно! Все финансовые вопросы между должником и кредитором должны решаться в правовом поле. Мы призываем соблюдать законы и не поступать противоправно.