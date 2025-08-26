ТОП-10 лучших компаний по банкротству в Ростове-на-Дону в 2025 году

В Ростове-на-Дону работает множество компаний по банкротству физических лиц. Каждая из них обещает быстрое и качественное решение проблем. Однако не все из них добросовестно относятся к своим обязанностям. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы провели анализ и составили независимый рейтинг надежных компаний по банкротству в Ростове и области.

В такой ситуации процедура банкротства становится единственным законным способом решения финансовых проблем. Она позволяет не только избавиться от непосильных долгов, но и защитить себя от преследования кредиторов.

По данным Центробанка на 14 июля 2025 года, общая сумма просрочек по кредитам побила рекорды за последние шесть лет и превысила 1,5 триллиона рублей . Попытки договориться с банками часто заканчиваются неудачей, а долги продолжают расти за счет штрафов и пеней.

Наша цель — помочь людям найти действительно хорошую компанию, юристы которой качественно проведут процедуру банкротства и помогут законно избавиться от долгов.

Мы также воспользовались информацией с таких авторитетных источников, как Банкротство Инфо , РБК , ТОП банкротство и Выберу.ру.

Мы собрали и проанализировали сотни отзывов от людей, которые уже прошли процедуру банкротства. Учитывали только проверенные отзывы от реальных клиентов. Изучили конкретные случаи работы каждой компании. Изучили, сколько дел было выиграно, как быстро проходила процедура, какие суммы удалось списать. Кроме того, мы тщательно проверили, как долго работает компания, какая у нее репутация.

Банкротство — это единственный способ законно избавиться от непосильных долгов . Чтобы помочь вам выбрать надежную компанию для проведения процедуры, мы создали честный рейтинг лучших фирм в Ростове-на-Дону.

Как составлялся рейтинг лучших компаний по банкротству в Ростове-на-Дону

ТОП-10 лучших фирм по банкротству физлиц в Ростове-на-Дону

Мы включили в список лучшие, по нашему мнению, фирмы. Обратившись к юристам из этих компаний, вы сможете законно и эффективно списать непосильные финансовые обязательства. КредитаНет.

БД Консалт.

Юрист БФЛ.

Гризли.

Банкрот Информ.

Росбанкрот.

Современная защита.

ЮК Основа.

Долгам.Нет.

Фаворит. Каждая фирма из перечня имеет свои особенности работы и обладает рядом преимуществ. Расскажем подробнее об их работе.

КредитаНет

Сайт компании «КредитаНет» Компания по банкротству физлиц «КредитаНет» занимает лидирующие позиции на российском рынке. За годы успешной деятельности опытная команда специалистов оказала помощь более 300 тысячам граждан России. Общая сумма списанных долговых обязательств превышает 1,5 миллиарда рублей. Залог успеха «КредитаНет» заключается в высокой квалификации сотрудников и персональном подходе к решению проблем каждого клиента. В компании работают более 300 опытных юристов, которые каждый день проводят около 300 бесплатных консультаций. Подобная практика дает возможность клиентам уже при первом обращении получить объективную оценку перспектив списания задолженности. Именно благодаря детальной проработке каждого случая и открытости в работе компания достигает положительных результатов в банкротных делах. В настоящее время «КредитаНет» располагает сетью из 103 офисов на территории России. Каждый месяц специалисты компании успешно завершают около 200 дел. Рекордная сумма списанной задолженности — 136 585 927 рублей, при этом процедура заняла всего 6 месяцев. Этот случай наглядно демонстрирует, что даже критические финансовые проблемы поддаются решению при участии профессиональных юристов. Юридическая компания по банкротству дорожит своей деловой репутацией и гарантирует высокое качество услуг. В договоре закреплено обязательство по возврату оплаченных средств, если задолженность не будет списана. Подобная практика отражает заботу о защите интересов клиентов и свидетельствует о высоких стандартах работы. Главные преимущества для клиентов: бесплатная консультация с ведущими специалистами;

полное сопровождение процедуры и работа под ключ;

разработка индивидуальной стратегии для каждого клиента;

есть беспроцентная рассрочка от 3 860 рублей;

стоимость при полной оплате — от 69 000 рублей;

фиксированная цена, которая не вырастет в процессе:

гарантия возврата денег, если суд не спишет долг, отмечена в договоре;

бесплатная услуга «Антиколлектор»;

«КредитаНет» стабильно занимает лидирующие позиции в рейтингах лучших юридических компаний по банкротству физических лиц не только в Ростове-на-Дону и по всей России по версии крупных федеральных СМИ. Например, РБК отмечает максимально демократичную стоимость услуг. Первые в рейтингах известных площадок «КредитаНет» — это больше, чем юридическая фирма, это верный союзник, который дает возможность гражданам освободиться от тяжелого долгового бремени и вернуть контроль над своими финансами. Отзывы клиентов говорят о том, что работая с такими квалифицированными специалистами, можно с полной уверенностью рассчитывать на успешное решение поставленных задач! Отзывы: Отзыв на «Яндекс Картах» Отзыв на «2ГИС» Отзыв на «2ГИС»

БД Консалт

Сайт компании «БД Консалт» Компания «БД Консалт» тоже стабильно входит в рейтинги лучших компаний по банкротству физических лиц не только в Ростове, но и по всей стране. Секрет ее успеха кроется в персонализированном подходе. Команда юристов создает максимально эффективные стратегии для каждого случая. Тут не применяют шаблонные решения, поэтому результативность дел крайне высока и доходит до 99,8%. За 10 лет присутствия на рынке «БД Консалт» успешно провела процедуры банкротства для более чем 2 000 клиентов. Они полностью избавились от долгов и получили шанс на финансовое возрождение. Экспертность команды находит подтверждение не только во впечатляющей статистике закрытых дел, но и в стабильных позициях в отраслевых рейтингах. В частности, компания регулярно занимает верхние строчки в ТОПах фирм по банкротству физлиц на специализированной платформе «Банкротство Инфо». Лидеры топа в независимом рейтинге компаний Главные преимущества для клиентов: прозрачная ценовая политика — стоимость закрепляется договором без последующих изменений;

отсутствие скрытых комиссий и навязывания дополнительных услуг;

единовременная оплата составляет 89 000 рублей;

гибкая система рассрочки с минимальным взносом от 7 000 рублей;

доступна процедура дистанционного банкротства. «БД Консалт» представляет собой проверенного союзника в банкротстве физлиц. Авторитет компании подкрепляется множеством позитивных отзывов клиентов, которые высоко оценивают заботливое отношение, профессиональные знания и эффективность работы сотрудников. Отзывы: Отзыв на «2ГИС» Отзыв на «Отзовике» Отзыв на «Отзовике»

Юрист БФЛ

Сайт компании «Юрист БФЛ» Юридическая компания по банкротству «Юрист БФЛ» была создана в 2020 году Иваном Болдыревым — выпускником престижного Финансового университета при Правительстве. За пять лет работы фирма сумела войти в число лидеров на рынке банкротства физических лиц. «Юрист БФЛ» также регулярно попадает в рейтинги лучших компаний по банкротству физических лиц. Главные отличия «Юрист БФЛ» — это честность и открытость. Компания работает без скрытых доплат и неожиданных комиссий. Все условия обговариваются заранее, что позволяет клиентам точно планировать расходы и чувствовать себя уверенно. В компании работают только опытные юристы — каждый специалист имеет стаж более четырех лет именно в области банкротства граждан. Такой подход позволяет находить выход даже из самых запутанных долговых ситуаций, учитывая особенности каждого конкретного случая. За годы деятельности «Юрист БФЛ» помог освободиться от долгов более 500 российских семей. Общая сумма списанных юристами долгов превысила 250 миллионов рублей — это наглядное подтверждение эффективности их работы. Главные преимущества для клиентов: полная прозрачность расчетов — никаких скрытых платежей и доплат, все условия известны заранее и фиксируются в договоре;

высокий уровень профессионализма сотрудников — каждый юрист имеет опыт сопровождения банкротств более четырех лет;

доказанная результативность — более 500 успешно завершенных дел и 250+ миллионов рублей списанных долгов;

индивидуальный подход — детальный анализ каждой ситуации с учетом всех особенностей конкретного случая;

есть рассрочка платежа с ежемесячным взносом от 7 258 рублей.

банкротство идет в онлайн-формате, вам не нужно присутствовать на судебных заседаниях. Эти преимущества и особенности работы делают компанию отличным выбором для сопровождения банкротства. Все больше должников отдают предпочтение фирме «Юрист БФЛ» и оставляют о ее работе положительные отзывы. Отзывы: Отзыв на «Отзовике» Отзыв на «Отзовике» Отзыв на «Банкротство Инфо»

Гризли

Сайт компании «Гризли» Юридическая компания «Гризли» — это одна из ведущих фирм по списанию долгов физических лиц в Ростове-на-Дону. Она уверенно входит во многие рейтинги лучших компаний по банкротству. Фирма работает с 2015 года. Стоимость услуг начинается от 4 500 рублей в месяц. Юристы предоставляют услуги под ключ: от сбора всех необходимых документов до списания кредитов и иных долгов. Они изучают вашу финансовую ситуацию, затем готовят и подают документы в суд. Самостоятельно общаются с банками, приставами, коллекторами. И, конечно же, защищают ваши интересы на всех этапах процедуры. Длительность банкротства зависит от конкретной ситуации: сколько у вас кредиторов, есть ли имущество, совершали ли вы недавно крупные сделки. В среднем процедура занимает 6–8 месяцев. Главные преимущества для клиентов: персональный подход — с вами работает один юрист на протяжении всего дела;

полное сопровождение от сбора документов до получения решения суда о списании задолженностей;

постоянная связь — информируют о каждом этапе процедуры;

юристы сами общаются со всеми взыскателями. Благодаря многолетнему опыту и профессионализму команды «Гризли» вы можете быть уверены в качественном и законном решении ваших финансовых проблем. Отзывы: Отзыв на «Отзовике»

Банкрот Информ

Сайт компании «Банкрот Информ» Компания «Банкрот Информ» — надежный помощник в решении долговых проблем. Юристы фирмы успешно помогают людям избавиться от долгов через процедуру банкротства с 2015 года. В «Банкрот Информ» работают с долгами от 400 000 рублей и выше. Главные достоинства этой фирмы по банкротству в Ростове-на-Дону — высокая результативность и понятные условия оплаты. Полная стоимость услуг — 99 000 рублей. Можно оформить рассрочку до 12 месяцев. Платеж при этом составит от 4 860 рублей. Такой подход помогает клиентам решить проблемы с долгами без дополнительного финансового стресса. Главные преимущества для клиентов: рассрочка до года — платите небольшими суммами каждый месяц;

полное сопровождение — есть услуга «Банкротство под ключ»;

юристы сами общаются с банками — вам больше не нужно взаимодействовать с кредиторами;

банкротство идет удаленно — нет необходимости посещать суд;

гарантия результата — если по вине компании долги не спишут, вам вернут деньги. «Банкрот Информ» — это команда опытных юристов, которая поможет вам начать жизнь без долгов. Отзывы: Отзыв на «Отзовике»

Росбанкрот

Сайт компании «Росбанкрот» Это юридическая компания, которая работает в Ростове-на-Дону и еще 16 городах страны. Она попала в наш рейтинг, поскольку юристы фирмы внимательно разбирают каждый случай и ищут оптимальный выход из ситуации для клиента. Стоимость банкротства варьируется в зависимости от сложности ситуации и индивидуальных особенностей дела. Минимальная стоимость услуг — 80 000 рублей, но можно платить частями — по 8 000 рублей в месяц. Компания «Росбанкрот» часто делает своим клиентам акционные предложения — скидки или дополнительные услуги в подарок. Сейчас до конца 2025 года действует акция: бесплатная защита от коллекторов. Главные преимущества для клиентов: опыт работы компании больше 8 лет;

можно платить за услуги в рассрочку;

периодически проходят акции;

юристы сами общаются с приставами вместо клиента. Перед тем как подписать договор, можно получить консультацию и уточнить все детали процедуры банкротства.

Современная защита

Сайт компании «Современная защита» Это проверенная временем фирма, которая работает с 2015 года. За 10 лет организация открыла 31 филиал по всей России. Уже более 20 000 человек смогли освободиться от долгового бремени благодаря ее услугам. «Современная защита» работает с людьми, чья общая задолженность составляет от 300 000 рублей. Это могут быть долги по кредитам, займам, коммунальным платежам или другим обязательствам, которые стали критичными для семейного бюджета. Компания не ограничивается только юридическими услугами. Она занимается просвещением людей по вопросам банкротства. Например, распространяет авторскую книгу «Исповедь банкрота» — практическое руководство, которое объясняет все этапы процедуры банкротства и помогает принять взвешенное решение. Главные преимущества для клиентов: возможность оплаты услуг в рассрочку;

стоимость фиксируется в договоре без скрытых доплат;

первая консультация проводится бесплатно;

бесплатные информационные материалы. Есть возможность оплатить услуги юристов сразу или разбить сумму на несколько частей.

ЮК Основа

Сайт ЮК «Основа» Юридическая компания по банкротству «Основа» осуществляет свою деятельность с 2010 года. Но только с 2015 года помогает гражданам списывать долги. Это не основное направление фирмы. В состав команды входят юристы, которые работают в области исполнительного, налогового права. Клиентам доступно банкротство под ключ. Юристы помогают подготовить и подать заявление в суд, защищают права на слушаниях. При необходимости ведут переговоры с кредиторами от имени должника. На протяжении всей процедуры банкротства клиенты получают юридические консультации по возникающим вопросам. Это дает возможность гражданам понимать суть происходящего. Первая консультация предоставляется бесплатно. Стоимость ведения дела составляет от 7 000 рублей в месяц. Компания предоставляет возможность рассрочки платежей на период от шести месяцев до одного года. Специалисты индивидуально подходят к каждому клиенту, разрабатывая график платежей с учетом финансовых возможностей и особенностей конкретной ситуации. Главные преимущества для клиентов: есть рассрочка платежа;

юристы внимательно относятся к нюансам дела;

предусмотрено банкротство под ключ;

специалисты компании сами общаются с взыскателями и кредиторами. Несмотря на то, что банкротство — не ведущее направление фирмы, юристы помогают клиентам списывать долги.

Долгам.Нет

Сайт компании «Долгам.Нет» Фирма начала свою деятельность в 2015 году, когда был принят закон о несостоятельности физических лиц. За время работы специалисты успешно провели более 4 тысяч процедур. Общая сумма списанных долгов превысила 8,6 млрд рублей. Компания оказывает услуги в офисах и удаленно. Предусмотрена возможность оформления банкротства под ключ. Есть бесплатная первая консультация. Стоимость услуг варьируется в зависимости от объема задолженности. Например, для должников с обязательствами менее 1 млн рублей цена банкротства —128 000 рублей. Есть рассрочка от 10 000 рублей ежемесячно. Согласно данным с сайта, списанием долга завершаются 98,82% дел. Главные преимущества для клиентов: за первую консультацию не нужно платить;

есть услуга «Банкротство под ключ»;

стоимость услуг зависит от сложности дела. Перед тем как решиться на банкротство с этой компанией, стоит воспользоваться бесплатной консультацией и оценить перспективы дела.

Фаворит