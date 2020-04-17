Из магазинов исчезнут деликатесы в пользу гречки? Производители меняют ассортимент продуктов

Производители продуктов питания меняют ассортимент из-за коронавируса для выпуска продуктов, наиболее пользующихся спросом. Это что же, с полок исчезнет пармезан, а останется только гречка с маслом? Разбираемся и не паникуем.

Производители продовольственных товаров оптимизируют ассортимент в связи с тем, что из-за пандемии начался ажиотажный спрос на продукты. Многие крупные предприятия пищевой промышленности уже предупредили розничные сети о рисках недопоставок из-за карантинных мер, надеясь, что это будет страховкой на случай судебных споров.

Партнер, руководитель практики судебной защиты «КСК групп» Егор Горин в комментарии «Коммерсанту» отметил, что введенные указами мэра Москвы карантинные меры можно трактовать как форс-мажор, но степень влияния обстоятельства на конкретный договор поставки будет определяться индивидуально. Но уведомление о форс-мажоре будет играть в пользу спорящего, например, при обжаловании штрафа.

Само собой, во время различных явлений природного или техногенного характера людям не до деликатесов или каких-то особенностей. Покупается именно то, что:

стоит не сильно больших денег;

может долго храниться;

не занимает сильно много места для хранения.

Поэтому, и производители будут сокращать производство различной продукции, к примеру, премиум-класса в пользу наиболее потребляемой. Но при этом, никто не отменял действующие договоренности по поставкам уже согласованного ранее ассортимента. В том числе и деликатесной продукции.

С другой стороны, ритейл сам должен понимать, что именно пользуется спросом при различных чрезвычайных ситуациях, и постарается перестроить договоренности с поставщиками, чтобы всем не уйти «в минус».

Современная ситуация с COVID-19 обнажает не только проблему с поставками товаров. Их-то как раз хватает, за исключением моментов, когда внезапный ажиотаж сметает что-то с прилавков. К примеру, в начале эпидемии это случилось с крупами, макаронными изделиями, консервированной продукцией.

Через некоторое время с прилавков исчезли лимоны и имбирь, что даже повлекло проверки ФАС.

Заодно дорожает гречка, другие крупы. В начале марта ряд производителей гречки уже уличили в картельном сговоре. Спрос рождает предложение, только бизнес, ничего личного. Хорошо хоть продуктовые карточки не вводят.

Но другая проблема в том, что люди не хотят идти в магазины за продовольствием, боясь заразиться. Они забаррикадировались по домам, выходя на улицу как небезызвестный Сталкер. Иногда, кстати, доходит до курьезов.

На фоне чего происходят такие метаморфозы, как объединение продуктовых сетей с агрегаторами такси для доставки продуктов домой. Или правительственные «поблажки» в виде разрешения для дистанционной торговли лекарствами, торговли медицинскими масками без специальных разрешений, или возможное разрешение продажи алкоголя через интернет.

Бизнесы нужно спасать, что и ведет, с одной стороны, к самым причудливым объединениям, казалось бы, разных бизнесов. А с другой стороны, к некоторому «отпусканию гаек» со строны властей.

Однако, эпидемия не будет длиться вечно. И государство не допустит постоянных послаблений. Когда-нибудь оно их снимет, снова вернутся проверки бизнеса, да и бюджет, который тратится в том числе и на помощь бизнесу, опять нужно будет эффективно наполнять.

Правда, не всегда эта помощь доходит, могут отказать просто из-за не того кода ОКВЭД. Как говорится, перегибы на местах.

Да и сейчас есть множество проблем, которые поможет решить грамотный специалист. У КСК групп есть много специальных услуг для помощи в кризис из-за COVID-19. Например, минимизация рисков прошлых лет.

Сейчас актуально, потому что:

есть высокая вероятность, что после окончания ситуации с Covid-19, налоговая начнет возмещать налоговые недоимки в связи с предоставленными льготами. Наиболее проблемные места по нашему мнению — дробление бизнеса и непогашенная техническая кредиторская задолженность.

Мы можем помочь:

— изменением структуры бизнеса с учетом тех критериев, которые выработаны судебной практикой по вопросам дробления бизнеса.

— работой с технической кредиторской задолженностью.