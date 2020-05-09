После карантина бизнес сильно изменится. А что делать, если его придется закрывать?

Многие сейчас говорят, что после того, как коронавирус победят (или, хотя бы, минимизируют последствия), мир уже не будет прежним.

К примеру, очень сильно изменится общепит. 90% московских заведений к июлю могут закрыться. Скорее всего, будет большой передел рынка — закрывшиеся компании будут скупать «пачками».

Возможно, для ресторанного бизнеса введут отдельный налоговый режим. Чтобы помочь ему восстановиться.

А вообще, вся эта ситуация наглядно показывает, кто оказался готов к столь стрессовому сценарию, а кто — нет. Сыграла роль и некая удача. К примеру, компании с определенными кодами по ОКВЭД могут получить господдержку. А кто-то — нет, хотя фактически и относятся к постраджавшим отраслям.

Еще один момент — людям на удаленной работе нравится. Не всем, конечно, но часть, скорее всего, захочет на ней остаться после снятия ограничений. И бизнесу придется подстраиваться и под это.

Управляющий партнёр КСК групп Елена Межуева приняла участие в дискуссии на тему «Новый HR. Пандемия как толчок для цифровой трансформации». Эксперт отметила не только отрицательные стороны сложившейся ситуации, но и положительные аспекты, на которых необходимо сконцентрироваться бизнесу.

«У компаний с лидерской позицией появилась возможность занять принципиально иную, более выгодную позицию на рынке, так как очевидно, что после окончания пандемии он уже не будет прежним, произойдет передел. Именно сейчас — наиболее подходящий момент для того, чтобы провести оздоровление своего бизнеса, избавиться от ненужного и повысить эффективность», — подчеркнула Межуева.

Эксперт также подробно остановилась на главных уроках кризиса: бизнес должен быстро реагировать на внешние изменения, оперативно «сворачиваться» при негативном сценарии и «разворачиваться» при позитивном, искать точки роста, не обманываться конъюнктурными моментами (например, сейчас большой спрос на медицинские маски, но нужно понимать, что это временное явление).

Елена Межуева отметила, как важно работать в правовом поле, рассчитывать на собственные ресурсы, однако, при возможности извлекать максимум из субсидий, предоставляемых государством.

Однако, если бизнес все-таки спасти не удается, нужно подбирать варианты по его грамотному закрытию уже сейчас. Компании после этого кризиса вряд ли будут без долгов, а значит, простая ликвидация тут не поможет.

Что же делать бизнесу в этой ситуации? Специалисты КСК групп предлагают следующее решение.

Подготовка к банкротству и защита активов.

Сейчас актуально, потому что:

Не все компании выйдут из кризиса. Необходимо подумать над защитой активов и рисками субсидиарной ответственности уже сейчас.

Мы можем помочь: подготовиться к банкротству — учесть все возможные риски, включая субсидиарную ответственность, разработать механизм защиты активов и план банкротных мероприятий.

Оставляйте контакты ниже, мы все расскажем: