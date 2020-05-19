Можно ли применить две льготы по страховым взносам? Снижение до 15% и списание их с налогами за 2 квартал?

Одним из первых шагов по облегчению жизни микропредприятий и субъектов МСП было снижение взносов на работников с 30% до 15%. А одним из последних — вообще их списание с налогами (кроме НДС) за 2 квартал.

Правда, по первой уже приняты соответствующие поправки, а вторая на данный момент только декларация.

В связи с этим может возникнуть вопрос. Можно ли применять обе озвученные меры?

Необходимые условия для снижения взносов до 15% — компания должна быть в реестре малого и среднего предпринимательства, и зарплаты, к которым это применимо — должны быть выше 1 МРОТ.

Для зарплат равных или ниже 1 МРОТ (12130 рублей) размер взносов будет тем же.

Что же касается второй меры поддержки, рассматриваемой в данном посте — оно «в бумаге» пока вообще не реализовано. По словам президента, это только для пострадавших отраслей. Сучетом, что отнесение к пострадавшим отраслям все еще продолжатся (кстати, недавно туда отнесли ОКВЭД 47.19). Так что, стоит дождаться соответствующих поправок.

Кроме других мер поддержки, есть прямые субсидии для бизнеса в размере 1 МРОТ на сотрудника. ФНС уже начала отправлять их на исполнение в казначейство.

Кстати, налоговая недоимка не препятствует их получению. Правда, ее для этого нужно погасить.

В итоге, отвечая на озвученный выше вопрос, можно ли применять обе меры поддержки по взносам, специалисты КСК ГРУППуверенно говорят: можно! Если компания подходит под необходимые условия: зарплата сотрудников выше 1 МРОТ, компания в реестре МСП, и относится к пострадавшей отрасли.

Тогда можно будет за второй квартал списать налоги и взносы (кроме НДС), а по отношению к начисляемым взносам впоследствии применять ставку 15%. Но, повторимся, по списанию налогов и взносов нужно дождаться реализации в виде постановлений и поправок в законодательство.

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