Россия и Кипр договорились о 15% налоге на дивиденды

Россия и Кипр подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения. В итоге, Кипр согласился на условия российской стороны об увеличении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

Есть и небольшая лазейка, чтобы избежать налог по такой высокой ставке. Льготная ставка в 5% будет доступна для кипрских компаний при соблюдении двух условий:

не менее 15% ее акций должны быть в свободном обращении;

у этой компании должна быть доля в российской компании, которая платит дивиденды, в размере не менее 15%.

Нулевая же ставка на проценты сохранится только для еврооблигаций.

Как оценивает российский Минфин, при применении нового соглашения ежегодные дополнительные поступления в российский бюджет составят до 150 млрд руб.

Как правило, российский бизнес, выбирая другие страны для регистрации своих компаний, в первую очередь смотрит не на более выгодное налогообложение, хотя этот критерий тоже важен. Но в большей степени смотрят на доступность рынков для реализации продукции, на защиту бизнеса, в том числе правовую, на защиту прав собственности и интеллектуальных прав, на независимость судебной системы.

К сожалению, наша страна не для всех удовлетворяет заявленным требованиям.

Однако, если вариантов нет совсем, а налогообложение играет первичную роль при выборе юрисдикции, то есть вариант с регистрацией компании в САР (специальный административный район).

Такие районы есть на острове Русский на Дальнем Востоке, и на острове Октябрьский (Калининград). Еще их иногда называют «русские оффшоры». Для них предлагается ставка в 5%.

Специалисты КСК ГРУПП также предлагают следующее решение: структурирование бизнеса с участием нерезидентов (если в составе есть нерезиденты или есть платежи по займам на нерезидентов).

Это актуальный сейчас вариант, потому что: увеличивается налог у источника до 15% в большинстве соглашений об избежание двойного налогообложения и есть время до конца года, чтобы изменить структуру и подготовиться к новым реалиям.

Наши специалист могут помочь:

изменением структуры владения российской компании с участием нерезидента;

применением сквозного подхода при выплате дивидендов;

переездом компании-нерезидента в САР;

добровольным признанием иностранной компании российским налоговым резидентом.

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