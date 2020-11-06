О прогрессивной шкале НДФЛ, кредитах для МСП и налогах

Прогрессивная шкала налогообложения не дает покоя нашим гражданам. Со следующего года уже вступят в силу поправки о 15% НДФЛ на доходы граждан свыше 5 млн в год.

Экспертам Высшей школы экономики этого показалось по-видимому, мало, и они предложили установить уровень налога в 20–24% на доходы физических лиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год. И заодно повысить ставку налога на прибыль от 24 до 30%.

Минфин поспешил сообщить, что ничего подобного делать пока не планируется. Что, в целом, разумно, еще предыдущая корректировка шкалы НДФЛ в силу не вступила.

А граждан, которым повышение НДФЛ не грозит, заботит будущая пенсия. Недавний опрос показал, что пятая часть россиян не переходит работать во фриланс из-за риска потерять будущую пенсию. Хотя самозанятые могут самостоятельно делать отчисления в ПФР, так что это, возможно по незнанию.

Ну а для малого и среднего бизнеса предложили снизить ставку по кредитам до 6,25%. Предложивший это бизнес-омбудсмен Борис Титов обратил внимание на тот факт, что бизнесу в любом случае непросто получить эти льготные кредиты.

С кредитами, даже льготными, стоит связываться вообще очень осторожно. Нелишним будет посчитать, что хорошего даст кредит, и какие негативные последствия могут за ним последовать. К примеру, если отдавать будет нечем, не забываем, что банку задолженность по кредитному договору просуживать не нужно. И если случается отсутствие оплаты, банк может в сравнительно короткие сроки начать процедуру банкротства должника.

Если есть сомнения, стоит ли продолжать погрязший в долгах и недоимках бизнес, то стоит подумать о том, как с наименьшими потерями его закрыть. Официальная ликвидация в рамках статей 61-64 ГК здесь не подходит — компания с долгами, и есть понимание, что имущества и средств на погашение всех требований кредиторов не хватит.

Если же есть настрой работать дальше и развивать свой бизнес — стоит подумать о законных способах налоговой экономии. ЕНВД с 1 января уже не будет, и компании, которые по обороту уже не подходят под УСН, но при этом боятся захлебнуться в НДС, уже сейчас должны подумать о том, как им жить дальше.