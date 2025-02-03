Налог на недвижимость организации в 2025 году: способы расчета, порядок и сроки уплаты, декларация

Если организация не платит авансы, то рассчитывать их не нужно. Достаточно узнать сумму налога на недвижимость за год. В нашем случае — 82 077 руб.

Шаг 6. Рассчитываем сумму, которую необходимо перечислить в бюджет региона за год (с учетом всех перечисленных авансов):

Шаг 4. По этому же принципу находим сумму авансового платежа за полугодие:

Налогоплательщик должен округлить сумму до рублей (согласно п.6 ст. 52 НК налог перечисляется в полных рублях). В нашем примере получается, что в бюджет региона организация должна перечислить 82 077 руб.

Шаг 2. Узнаем сумму налога за год — полученное значение умножим на налоговую ставку, установленную в регионе. Допустим, ставка — 2,2%.

А теперь перейдем к расчетам налога на недвижимость с учетом среднегодовой стоимости — пошаговая инструкция.

Перед расчетом налога на недвижимость необходимо уточнить: относится ли объект к налогооблагаемым, какая налоговая ставка установлена в регионе и введены ли авансовые платежи. Даже случайная ошибка может исказить налог и привести к штрафам и проверкам ФНС. Компания КСК ГРУПП помогает организациям и ИП работать без нарушений — сопровождение налоговых споров, аутсорс бухгалтерии, налоговый аудит, поддержка бизнеса по 15 направлениям консалтинга. Помогаем комплексно, подключаемся к проблеме на любом этапе, беремся за сложные задачи. Если у вас есть вопросы, то наши специалисты готовы на них ответить.

Таким образом, среднегодовая стоимость — это сумма остаточной стоимости по каждому месяцу года на первое число и остаточной стоимости по состоянию на 31 декабря, поделенная на 13.

Например, организации нужно рассчитать налог на объект, у которого нет кадастрового номера. Но известно, как ежемесячно менялась остаточная стоимость недвижимости. Налог определяем по остаточной стоимости.

Для некоторых объектов недвижимости при определении налоговой базы учитывается их кадастровая стоимость (ст. 375 НК). Например, для торговых центров, многоквартирных домов, гаражей и хозпостроек, расположенных на земельных участках, отведенных под ЛПХ, а также остальных объектов, перечисленных в п.1 ст. 378.2 НК.

Кадастровая стоимость должна быть указана в ЕГРН по состоянию на 1 января отчетного года.

Узнать кадастровую стоимость можно несколькими способами:

заказать выписку из ЕГРН;

на сайте Росреестра или обратиться в местное отделение ведомства;

в региональном нормативном акте, отражающем результаты определения кадастровой стоимости;

Примечание 1. Компаниям не нужно платить налог на недвижимость, если объект включен в список региона, но не имеет кадастровой стоимости.

Примечание 2. В региональных НПА не указывают объекты из пп.4 п. 1 ст. 378.2 НК, но это не значит, что платить налог по ним не нужно. Налогообложение по этому имуществу (с учетом его кадастровой стоимости) устанавливается в законе на уровне субъекта РФ — поэтому платить налог по ним обязательно. Если эти объекты не имеют кадастровую стоимость, то исчислять налог следует по среднегодовой стоимости.

Налог на недвижимость за год — это 2% от его кадастровой стоимости, уменьшенное на сумму перечисленных авансовых платежей.

Авансовый платеж — это 2% от его кадастровой стоимости (по состоянию на 1 января), поделенное на четыре.

Разберем на примере. Допустим, у организации есть офис в бизнес-центре. У офиса нет кадастровой стоимости, но знаем, что он занимает 1/20 площади здания. В выписке ЕГРН указано, что кадастровая стоимость всего здания — 200 млн руб.

Шаг 1. Определяем кадастровую стоимость офиса:

200 млн руб. / 20 = 10 млн руб.

Шаг 2. Подсчитываем налог за год:

10 млн руб. х 2% = 200 тыс. руб.

Шаг 3. Находим сумму авансового платежа за квартал:

200 тыс. руб. / 4 = 50 тыс. руб.

Шаг 4. Узнаем, сколько составит последний платеж за год с учетом внесенных авансовых платежей за три квартала: