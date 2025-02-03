Налог на недвижимость организации в 2025 году: способы расчета, порядок и сроки уплаты, декларация

Расчет налоговой базы
По каждому объекту недвижимости компании необходимо рассчитывать налоговую базу, кроме тех объектов, которые не относятся к налогооблагаемым (не включены в перечень исключений по п. 4 ст. 374 НК).
Основой для определения налоговой базы объекта служит одна из его стоимостей — среднегодовая или кадастровая. К большинству объектов недвижимости применяется именно расчет налоговой базы исходя из среднегодовой стоимости имущества.
Налоговая ставка в 2025 году
В субъектах РФ налоговая ставка на имущество может отличаться, но не превышает 2,2%, если законодательство не предусматривает иное (п. 1 ст. 380 НК).
Для некоторых объектов налоговая ставка не может превышать 2% (п. 1.1 ст. 380 НК) — это недвижимость, налоговая база по которой определяется с учетом кадастровой стоимости. Но это не относится к недвижимости, указанной в п. 1.2, 3.1 и 3.2 п. 1.1 ст. 380 НК. Ставка также устанавливается законами региона.
Таким образом, субъекты РФ вправе устанавливать ставки по налогам на основании внутреннего законодательства, но при этом не выходить за пределы 2,2%. Кроме этого, для разных категорий организаций регионы могут применять дифференцированные ставки.
Чтобы не ошибиться в размере налога, важно предварительно узнать, какая налоговая ставка введена в вашем субъекте РФ. Сделать это можно в справочном разделе на сайте ФНС.
Как рассчитать
По среднегодовой стоимости
Например, организации нужно рассчитать налог на объект, у которого нет кадастрового номера. Но известно, как ежемесячно менялась остаточная стоимость недвижимости. Налог определяем по остаточной стоимости.
01.01.2025 — 4 млн руб.
01.02.2025 — 3,9 млн руб.
01.03.2025 — 3,85 млн руб.
01.04.2025 — 3,7 млн руб.
01.05.2025 — 3,6 млн руб.
01.06.2025 — 3,55 млн руб.
01.07.2025 — 3,5 млн руб.
01.08.2025 — 3,9 млн руб.
01.09.2025 — 3,8 млн руб.
01.10.2025 — 3,75 млн руб.
01.11.2025 — 3,7 млн руб.
01.12.2025 — 3,65 млн руб.
31.12.2025 — 3,6 млн руб.
Таким образом, среднегодовая стоимость — это сумма остаточной стоимости по каждому месяцу года на первое число и остаточной стоимости по состоянию на 31 декабря, поделенная на 13.
Перед расчетом налога на недвижимость необходимо уточнить: относится ли объект к налогооблагаемым, какая налоговая ставка установлена в регионе и введены ли авансовые платежи. Даже случайная ошибка может исказить налог и привести к штрафам и проверкам ФНС. Компания КСК ГРУПП помогает организациям и ИП работать без нарушений — сопровождение налоговых споров, аутсорс бухгалтерии, налоговый аудит, поддержка бизнеса по 15 направлениям консалтинга. Помогаем комплексно, подключаемся к проблеме на любом этапе, беремся за сложные задачи. Если у вас есть вопросы, то наши специалисты готовы на них ответить.
А теперь перейдем к расчетам налога на недвижимость с учетом среднегодовой стоимости — пошаговая инструкция.
Шаг 1. Определим среднегодовую стоимость объекта — сумму всех значений остаточной стоимости делим на 13 месяцев:
(4 + 3,9 + 3,85 + 3,7 + 3,6 + 3,55 + 3,5 + 3,9 + 3,8 + 3,75 + 3,7 + 3,65 + 3,6) / 13 = 3 730 769,23 руб.
Шаг 2. Узнаем сумму налога за год — полученное значение умножим на налоговую ставку, установленную в регионе. Допустим, ставка — 2,2%.
3 730 769,23 х 2,2% = 82 076,92 руб.
Налогоплательщик должен округлить сумму до рублей (согласно п.6 ст. 52 НК налог перечисляется в полных рублях). В нашем примере получается, что в бюджет региона организация должна перечислить 82 077 руб.
Шаг 3. Рассчитаем авансовый платеж за I квартал:
(4 + 3,9 + 3,85 + 3,7) / 4 = 3 862 500 руб. — средняя стоимость недвижимости за I квартал;
3 862 500 / 4 х 2,2% = 21 244 руб. — авансовый платеж за I квартал.
Шаг 4. По этому же принципу находим сумму авансового платежа за полугодие:
(4 + 3,9 + 3,85 + 3,7 + 3,6 + 3,55 + 3,5) / 7 = 3 728 571,43 руб.
3 728 571,43 / 4 х 2,2% = 20 507 руб.
Шаг 5. Определяем авансовый платеж за 9 месяцев:
(4 + 3,9 + 3,85 + 3,7 + 3,6 + 3,55 + 3,5 + 3,9 + 3,8 + 3,75) / 10 = 3 755 000 руб.
3 755 000 / 4 х 2,2% = 20 652 руб.
Шаг 6. Рассчитываем сумму, которую необходимо перечислить в бюджет региона за год (с учетом всех перечисленных авансов):
82 077 — (21 244 + 20 507 + 20 652) = 19 674 руб.
Если организация не платит авансы, то рассчитывать их не нужно. Достаточно узнать сумму налога на недвижимость за год. В нашем случае — 82 077 руб.
По кадастровой стоимости
Для некоторых объектов недвижимости при определении налоговой базы учитывается их кадастровая стоимость (ст. 375 НК). Например, для торговых центров, многоквартирных домов, гаражей и хозпостроек, расположенных на земельных участках, отведенных под ЛПХ, а также остальных объектов, перечисленных в п.1 ст. 378.2 НК.
Кадастровая стоимость должна быть указана в ЕГРН по состоянию на 1 января отчетного года.
Узнать кадастровую стоимость можно несколькими способами:
заказать выписку из ЕГРН;
на сайте Росреестра или обратиться в местное отделение ведомства;
в региональном нормативном акте, отражающем результаты определения кадастровой стоимости;
Примечание 1. Компаниям не нужно платить налог на недвижимость, если объект включен в список региона, но не имеет кадастровой стоимости.
Примечание 2. В региональных НПА не указывают объекты из пп.4 п. 1 ст. 378.2 НК, но это не значит, что платить налог по ним не нужно. Налогообложение по этому имуществу (с учетом его кадастровой стоимости) устанавливается в законе на уровне субъекта РФ — поэтому платить налог по ним обязательно. Если эти объекты не имеют кадастровую стоимость, то исчислять налог следует по среднегодовой стоимости.
Налог на недвижимость за год — это 2% от его кадастровой стоимости, уменьшенное на сумму перечисленных авансовых платежей.
Авансовый платеж — это 2% от его кадастровой стоимости (по состоянию на 1 января), поделенное на четыре.
Разберем на примере. Допустим, у организации есть офис в бизнес-центре. У офиса нет кадастровой стоимости, но знаем, что он занимает 1/20 площади здания. В выписке ЕГРН указано, что кадастровая стоимость всего здания — 200 млн руб.
Шаг 1. Определяем кадастровую стоимость офиса:
200 млн руб. / 20 = 10 млн руб.
Шаг 2. Подсчитываем налог за год:
10 млн руб. х 2% = 200 тыс. руб.
Шаг 3. Находим сумму авансового платежа за квартал:
200 тыс. руб. / 4 = 50 тыс. руб.
Шаг 4. Узнаем, сколько составит последний платеж за год с учетом внесенных авансовых платежей за три квартала:
200 тыс. руб. — (50 тыс. руб. х 3) = 50 тыс. руб.
Сроки уплаты
В каждом регионе РФ введены одинаковые сроки уплаты налогов и авансовых платежей. В каком бы регионе России компания не осуществляла деятельность, сроки следующие:
Налог на имущество следует внести до 28 февраля следующего года. То есть налог за 2025 год компании перечисляют не позже 28 февраля 2026 года.
Авансовые платежи следует вносить до 28 числа месяца, идущего за отчетным периодом.
Если крайний срок уплаты выпадает на выходной или праздничный день, то перенести срок можно на ближайший рабочий день. Например, 28 февраля 2026 года выпадает на субботу, поэтому срок уплаты налога на имущество за год можно перенести на 2 марта 2026 года или заплатить немного раньше — 26 февраля.
Налоговый и отчетный период
Налоговый период — это календарный код, по итогам которого необходимо заплатить налоги (ст. 379 НК). Он един для всех организаций-налогоплательщиков.
Отчетные периоды отличаются, в зависимости от того, по какой стоимости рассчитывается налог на недвижимость — среднегодовой или кадастровой:
по среднегодовой стоимости отчетные периоды — первый квартал, полугодие, девять месяцев;
по кадастровой — кварталы 1–3.
До 25 февраля следующего года организации отчитываются по налогу на имущество в ФНС — подают декларацию по итогам года. Информация по авансовым платежам указывается в декларации — подавать отдельные сведения по авансам не нужно.
В некоторых субъектах РФ авансовые платежи платить не нужно — это устанавливается законодательными актами. В этом случае организации перечисляют налог только по итогам года.
Чтобы перечислить налог на имущество, организация должна пополнить единый налоговый счет (ЕНС) и учесть необходимую сумму в составе единого налогового платежа (ЕНП). До 25 числа месяца, в котором перечисляется аванс, необходимо направить уведомление. По налогу за год подавать уведомление не нужно, так как декларацию сдают до даты оплаты.
Признаки налогооблагаемой недвижимости
Налог на имущество — это обязательные налоговые отчисления за активы, которые оформлены на компанию и учтены на специальных счетах баланса.
Недвижимое имущество компаний — это объекты, находящиеся у них в собственности и составляющие основу налогооблагаемой базы. В частности имущество юрлиц — это недвижимость (материальные активы): офисы, помещения для производства, квартиры, склады под хранение товара.
Организации обязаны перечислять в бюджет субъекта РФ налог на имущество, если одновременно совпадают несколько признаков (пп. 1 п. 1 ст. 374 НК):
Объект недвижимости стоит на балансе компании (сюда также относятся объекты, переданные во временное владение, распоряжение, пользование, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность, полученное по концессионному соглашению).
На балансе компании недвижимое имущество отражается как основное средство на счетах 01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
За основу определения налога по объектам недвижимости берется их среднегодовая стоимость.
Кроме этого, следует перечислять налог на недвижимость, которая принадлежит компании на праве собственности, получена по договору концессии, если налог исчисляется с учетом кадастровой стоимости объекта (пп. 2 п. 1 ст. 374 НК).
Компании освобождаются от имущественного налога на объекты, которые причислены к памятникам культуры, используются для целей обороны и обеспечения безопасности, служат для оказания государственных услуг по лечению в санаториях и т.д. Также налогом не облагается остальное имущество, перечисленное в п. 4 ст. 374 НК.
Налог на имущество не перечисляют и компании, которые входят в список ст. 381 НК. Например, учреждения уголовно-исправительной системы (УИС), религиозные организации, общества инвалидов и т.д.
Форма декларации
Декларацию направляют по установленной форме — КНД 1152026 (приказ ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@). Налоговая служба предусмотрела порядок заполнения декларации по разделам — эта информация также содержится в приказе.
Декларацию можно сдать двумя способами — предоставить на бумаге в местное подразделение налоговой или отправить в электронном виде на сайте ФНС.
Если среднесписочная численность работников организации за прошедший год более 100 человек, то подать декларацию она может только в электронном виде.
Заключение
Собрали всю важную информацию из статьи в один чек-лист. Пользуйтесь этой инструкцией, чтобы рассчитывать и платить налог на недвижимость правильно.
Чек-лист:
Проверьте объект налогообложения. Недвижимость должна соответствовать признакам, перечисленным в п. 1 ст. 374 НК.
Исключите объекты, по которым не нужно платить налог (п. 4 ст. 374 НК).
Определите, по какой стоимости будете рассчитывать налог — по кадастровой или среднегодовой стоимости.
Уточните налоговую ставку. Выясните, какая налоговая ставка применяется в вашем регионе — например, она может быть 2,2 или 2%.
Узнайте, нужно ли вам перечислять авансовые платежи. Некоторые регионы внутренними нормативами отменяют оплату авансов по налогам.
Сдайте налоговую декларацию вовремя — до 25 февраля следующего года.
Оплатите авансы и налог в срок. Перечислите авансы до 28 числа следующего месяца после отчетного периода. Заплатите налог за год до 28 февраля следующего года.
При расчете налога на недвижимость важно учитывать сроки уплаты (авансовых платежей и налога за год), подачи уведомлений по авансам и предоставления декларации в ФНС. С любыми вопросами по налогам, бухучету, аудиту, праву вы можете обратиться в компанию КСК ГРУПП — лидеру рынка комплексного консалтинга: помощь организациям и ИП по 15 направлениям. Полный спектр услуг — от обычных консультаций до разработки финансовых стратегий и решения управленческих задач. Держите свои налоговые обязательства в порядке, чтобы не провоцировать проверки налоговыми органами.
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