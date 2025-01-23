Транспортный налог для юридических лиц в 2025 году: кто должен платить, сколько и как

Транспорт организации — это не только машина, на которой директор ездит по важным совещаниям, но и весь автопарк, принадлежащий организации. Например, легковые автомобили, грузовики, спецтехника, автобусы (ст. 357, п. 1 ст. 358 НК).

В некоторых случаях платить налог не нужно:

Таким образом, транспортный налог платят организации, на которые зарегистрирован транспорт, и которые не имеют освобождения от уплаты и специальных льгот. При этом не имеет значения, пользуется компания сама транспортом или сдает в аренду, на ремонте техника или простаивает — транспортный налог все равно необходимо перечислять.

Если автомобиль покупается в лизинг, то оформляется он на лизингодателя или лизингополучателя. На кого ТС зарегистрировано, тот и платит налог (ст. 357 НК, п. 2 ст. 20 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ).