Транспортный налог для юридических лиц в 2025 году: кто должен платить, сколько и как

Какие организации платят транспортный налог
Транспорт организации — это не только машина, на которой директор ездит по важным совещаниям, но и весь автопарк, принадлежащий организации. Например, легковые автомобили, грузовики, спецтехника, автобусы (ст. 357, п. 1 ст. 358 НК).
В некоторых случаях платить налог не нужно:
Транспорт не относится к налогооблагаемым объектам (п. 2 ст. 358 НК).
Юрлицо входит в категорию организаций, которые не являются плательщиками транспортного налога (ст. 357 НК). Например, автосалоны не должны регистрировать автомобили и платить по ним налог, так как для них машины — это товар (ч. 2 ст. 6 закона от 03.08. 2018 № 283-ФЗ).
Компания освобождена от уплаты транспортного налога на основании специальной льготы (ч. 3 ст. 356, пп. 4 п. 3, п. 5 ст. 356.1 НК).
Таким образом, транспортный налог платят организации, на которые зарегистрирован транспорт, и которые не имеют освобождения от уплаты и специальных льгот. При этом не имеет значения, пользуется компания сама транспортом или сдает в аренду, на ремонте техника или простаивает — транспортный налог все равно необходимо перечислять.
Если автомобиль покупается в лизинг, то оформляется он на лизингодателя или лизингополучателя. На кого ТС зарегистрировано, тот и платит налог (ст. 357 НК, п. 2 ст. 20 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ).
Авансовые платежи
В течение года юрлица должны перечислять авансовые платежи по транспортному налогу. Но регионы, в которых числится транспорт организации, могут устанавливать иной порядок уплаты (ст. 356, п. 2, 3 ст. 360, п. 2.1 ст. 362 НК).
В некоторых случаях авансовые платежи вносить не нужно (п. 3 ст. 360, п. 6 ст. 362 НК):
Региональные нормативные акты отменяют авансовые платежи.
Юрлицо относится к категории организаций, которую власти региона освободили от уплаты транспортного налога.
Авансовые платежи за транспортный налог действуют в большинстве субъектов РФ. Например, авансовые платежи предусмотрены в Московской области, а в Свердловской области — нет.
Если организация работает в регионе, где авансовые платежи отменены, то налог на транспорт она платит только по итогам года (п. 1 ст. 360, п. 2 ст. 362 НК).
На сайте ФНС можно узнать, в каких субъектах РФ нужно платить авансовые платежи по налогу на транспорт.
Сроки уплаты
Для юридических лиц законодательство устанавливает срок уплаты транспортного налога — до 28 февраля следующего года. Например, по итогам 2025 года нужно будет перечислить налог только до конца февраля 2026 года.
Точка отсчета для внесения авансовых платежей — окончание отчетного периода. Перечислить аванс следует до 28 числа месяца, идущего за отчетным кварталом (п. 2 ст. 360, п. 1 ст. 363 НК). Например, компания закрывает отчетный квартал в сентябре (III квартал 2025 года) — уплатить авансовый платеж следует до 28 октября 2025 года.
Срок продляется, если день уплаты выпадает на выходной, праздничный или нерабочий день. В этом случае налог за транспорт или авансовый платеж необходимо перечислить в первый же рабочий день после нерабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК).
Крайние сроки для перечисления авансовых платежей и транспортного налога за 2025 год:
I квартал — 28 апреля 2025 года;
II квартал — 28 июля 2025 года;
III квартал — 28 октября 2025 года;
налог по итогам 2025 года — 27 февраля 2026 года (28 февраля выпадает на выходной, поэтому успеть заплатить налог нужно до 27 февраля — это будет пятница).
Куда платить
Деньги, перечисленные организацией в качестве транспортного налога или авансового платежа, поступают в бюджет субъекта РФ, где зарегистрирован транспорт.
Примечание: в большинстве случаев регистрация транспорта привязана к месту нахождения организации, за которой этот транспорт числится. Но есть ситуации, когда транспорт зарегистрирован отдельно от юрлица. Например, регистрация воздушного транспорта не привязывается к юрлицу, если организация находится не в России (пп. 1.1 п. 5 ст. 83 НК).
Оплата совершается в составе единого налогового платежа (ЕНП) и учитывается в ФНС (п. 1 ст. 58 НК, письмо ФНС и Казначейства № ЕД-26-8/8@, № 07-04-05/05-12658 от 15.05.2023).
Что делать, если изменилось место учета транспорта:
Подать уведомление с двумя ОКТМО — указать старую и новую информацию о месте учета по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ст. 58 НК).
Рассчитать налог (или авансовый платеж) по каждому из периодов — по старому и новому месту учета транспорта. Расчет по новому ОКТМО необходимо сделать с 1 числа месяца, который следует после изменения места учета транспорта (п. 3.6 ст. 362 НК).
Например, организация сняла с учета автомобиль 9 января и передала его своему филиалу в другом субъекте РФ. На новом месте автомобиль зарегистрировали 15 января. По старому ОКТМО организация платит налог за январь (1/3), а по новому — за февраль и март (2/3). Таким образом, первый квартал по транспортному налогу будет закрыт корректно и с правильными коэффициентами.
Будьте внимательны: иногда автомобиль может быть зарегистрирован в госоргане, который находится в другом регионе. Ориентироваться следует на регион, в котором находится ТС (п. 1-2 п. 5 ст. 83 НК). Например, компания из Ростова-на-Дону купила машину в Москве и поставила ее на учет в московском ГИБДД (п. 2 ч. 1 ст. 8 закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ). Компания-собственник располагается в Ростове-на-Дону, значит, налоги и авансовые платежи нужно платить в соответствии с региональными актами Ростовской области.
Организации часто сталкиваются с проблемой налоговых и финансовых рисков. Если вовремя их не заметить и не устранить, то последствия окажутся серьезными — штрафы, административная ответственность, уголовное наказание для руководителя и ответственных лиц. Причем нарушение можно совершить неумышленно, например, молодой бухгалтер допустил ошибку в расчетах, в результате чего транспортный налог не перечислили в срок. Виновные понесут наказание в любом случае.
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Пример расчета
Для правильного расчета транспортного налога нужно знать следующее — мощность автомобиля, срок владения и ставку по налогу.
Допустим, ООО «Краснодарская компания» владеет автомобилем 2023 года выпуска. Мощность двигателя — 140 л.с. Регистрация и место нахождения автомобиля совпадают — Краснодарский край. Ставка налога в этом регионе — 25 рублей.
В 2024 году компания владела автомобилем все 12 месяцев: 140 х 25 = 3 500 рублей.
Определяем размер авансового платежа за квартал: 3 500 / 4 = 875 рублей.
В течение года компания платила авансовые платежи за I, II и III кварталы: 875 х 3 = 2625 рублей.
По итогу 2024 года компания перечисляет последний платеж до 28 февраля 2025 года с учетом уплаченных авансовых платежей: 3500 — 2625 = 875 рублей.
Список Минпромторга дорогих автомобилей (от 10 млн руб.).
Если стоимость автомобиля более 10 млн рублей, то транспортный налог рассчитывается по-другому — с применением коэффициента 3:
стоимость автомобиля от 10 до 15 млн рублей, выпущен не позднее 10 лет назад;
стоимость автомобиля от 15 млн рублей, выпущен не позднее 20 лет назад.
Такие автомобили входят в список Минпромторга, который размещается на сайте ведомства до 31 марта очередного налогового периода (п. 2 ст. 362 НК).
Допустим, ООО «Ленинградская компания» владеет автомобилем стоимостью более 10 млн рублей. Мощность двигателя — 630 л.с. Автомобиль зарегистрирован в Санкт-Петербурге — там же, где и юрлицо. Ставка налога в этом регионе для дорогих автомобилей — 150 рублей.
Рассчитываем налог за 2024 года (полные 12 месяцев): 630 (мощность ТС) х 150 (ставка налога) х 3 (коэффициент) = 283 500 рублей.
Если в году компания владеет автомобилем не 12 месяцев, а меньше, то налог рассчитывается с учетом фактического владения.
Чтобы не ошибиться в расчетах транспортного налога, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте ФНС.
Как юрлицу заплатить транспортный налог
Заплатить транспортный налог необходимо в составе ЕНП (п. 1 ст. 11.3, п. 1 ст. 45, п. 1 ст. 58 НК). Ниже — краткая инструкция по уплате налога за транспорт:
Заполняем платежное поручение (п. 4 ст. 58 НК).
Для уплаты ЕНП указываем КБК — 182 01 06 12 01 01 0000 510.
Прописываем сумму рассчитанного налога (авансового платежа) в уведомлении (приказ ФНС от 02.11. 2022 № ЕД-7-8/1047@).
Направляем уведомление о рассчитанной сумме платежа в установленные сроки:
для авансовых платежей — до 25 числа месяца, в котором необходимо внести платеж (если не платите аванс, то подавать уведомление по нему не нужно);
для налога за транспорт — до 25 февраля года, который идет за отчетным годом.
ФНС примет ЕНП с суммой налога и зачтет уплату в порядке очередности (п. 8 ст. 45 НК).
При необходимости можно обратиться в ФНС с заявлением формировании положительного сальдо ЕНС в счет будущего платежа налога за транспорт (пп. 2 п. 7 ст. 45, п. 1, 4 ст. 78 НК).
Прекращение обязанности по уплате
В некоторых случаях юрлицам не нужно начислять транспортный налог — например, при продаже или угоне транспорта.
При продаже ТС
При продаже транспортное средство снимается со старого владельца и ставится на учет новым собственником (например, регистрируется в ГИБДД). Когда ТС перестает числится на организации — с этого времени обязанность по уплате налога прекращается (ст. 357 НК, письмо ФНС от 27.10.2023 № БС-19-21/318@).
При этом важна дата, когда ТС снято с учета (п. 3 ст. 362 НК):
если до 15 числа включительно, то за этот месяц организация не платит налог;
если после 15 числа — налог за этот месяц нужно будет перечислить.
При угоне ТС
Организация должна сообщить в ФНС, если транспортное средство угнали. Следственные органы начнут розыскные мероприятия. Обязанность по уплате налога прекращается с месяца, в котором начат розыск.
Заявление в ФНС подается по форме, установленной приказом ФНС от 11.08.2023 № СД-7-21/534@. В рамках межведомственного взаимодействия ФНС может получить информацию об угоне ТС от уполномоченных органов — в этом случае обязанность по уплате прекращается, даже если компания не подала заявление в налоговый орган (п. 3.5, 7 ст. 362 НК).
Начисление транспортного налога возобновляется, когда угнанное средство находят и возвращают юрлицу.
Меры ответственности
За неуплату и нарушение сроков уплаты транспортного налога предусмотрена ответственность — например, штраф или уголовное наказание для руководителя.
Неуплата из-за неверных расчетов. Организация может не заплатить налог в срок, если допустит ошибки в расчетах. За это грозит штраф: 20% от начисленной суммы или 40% (при умышленном занижении налога) (п. 1, 3 ст. 122 НК). А также к административной ответственности могут привлечь руководителя компании или уполномоченного сотрудника (ст. 15.11 КоАП).
Неуплата в крупном или особо крупном размере. В этом случае руководителю компании или уполномоченному сотруднику грозит уголовная ответственность (ст. 199 УК).
По неуплаченным налогам начисляются пени (ст. 75 НК).
Налоговый орган вправе принудительно взыскать с юрлица сумму, подлежащую к уплате — налог, пени или штраф (ст. 46, 47 НК).
Важно: за неуплату авансового платежа не предусмотрено мер, по которым компанию могут привлечь к ответственности. Об этом прямо говорится в п. 3 ст. 58 НК.
Заключение
Транспортный налог для юридических лиц — это обязательство, требующее внимания и грамотного подхода. Основные выводы:
Кто платит налог: обязаны уплачивать налог компании, на которые зарегистрирован транспорт. Исключения составляют случаи, когда транспорт не является объектом налогообложения или компания имеет право на льготы.
Как платить: налог перечисляется в составе единого налогового платежа (ЕНП) по установленным срокам. Учитывайте правила региона, где зарегистрирован транспорт, чтобы избежать ошибок в расчетах и уплате. Узнать, нужно ли платить авансовые платежи, в вашем регионе можно на сайте ФНС.
Сколько платить: при расчетах следует учитывать мощность ТС, срок владения и ставку налога. На сайте ФНС есть налоговый калькулятор для точных расчетов транспортного налога.
Ответственность за ошибки: ошибки или несвоевременная уплата грозят штрафами, пенями и даже уголовной ответственностью. Особое внимание стоит уделить расчетам и срокам, чтобы минимизировать риски.
Ошибка в налоговых расчетах может привести к серьезным последствиям — большим штрафам и уголовной ответственности (для руководителя и ответственных лиц). При этом налоговые органы одинаково строго относятся к любым нарушителям — осознанно совершено нарушение или случайно. Компания «КСК ГРУПП» оказывает услуги консалтинга по 15 направлениям, в том числе налоговый аудит и аудит бухгалтерской отчетности для ООО, АО и других форм собственности. В компании работает 150 специалистов и экспертов, которые готовы помочь вашей компании на любом этапе — снизить финансовые и налоговые риски, проверить на наличие потенциальных угроз в бизнесе и дать рекомендации по их устранению.
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