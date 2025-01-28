Что выгоднее в 2025 году для УСН: общие ставки НДС или пониженные

Чисто математически 5 и 7% — это выгоднее, чем 20 и 10%. Но при выборе ставок НДС, применяемых при УСН, нужно помнить об особенностях и последствиях работы на специальных ставках.

Плюсы специальных ставок НДС

Основной плюс — ставка налога ниже, что позволяет предложить контрагентам более выгодную цену по сравнению с упрощенцами, которые работают на общепринятых ставках. Это вопрос ценообразования и стратегии, но, по крайней мере, можно включить в цену не 20 или 10%, а 5 или 7%.

Еще один плюс — не универсальный, он касается только упрощенцев с объектом «доходы минус расходы». Они смогут уменьшить базу «упрощенного» налога, включив в него «входной» («ввозной») НДС в составе стоимости приобретенных материальных ценностей (товары, работы, услуги, имущественные права).

Есть еще одно преимущество — поскольку применение специальных ставок по общему правилу исключает вычеты, вы снижаете (а то и исключаете) риски обвинений в формировании «разрывов».

Минусы специальных ставок НДС

Возможны варианты, но, пожалуй, минусов больше, чем плюсов:

По общему правилу вычеты «входного» («ввозного») НДС исключены. Это основной минус. У упрощенцев с объектом «доходы» нельзя ни применить вычет «входного» («ввозного») НДС, поскольку на специальных ставках вычеты исключены, ни учесть налог в составе «упрощенного». При переходе на УСН с выбором специальной ставки придется восстановить НДС, принятый к вычету ранее. Выбрав пониженные ставки, упрощенец должен будет работать на них 12 кварталов подряд, то есть три года. Есть два способа от них «избавиться»:

получить освобождение от НДС , то есть заработать в год менее 60 млн руб.;

утратить право на пониженные ставки, слетев с УСН — например, заработать более 450 млн руб.

При выборе общепринятых ставок перейти на специальные можно в любое время.

К тому же если бизнес пойдет в гору, и упрощенец заработает больше 450 млн руб. (с учетом индексации), то есть лишится права на спецрежим и на специальные ставки, то и НДС придется пересчитать. Но это скорее потенциальный минус, при разумном планировании маловероятно, чтобы это случилось неожиданно.

Попутно напомним, что дробление, то есть разделение единых бизнес-процессов между якобы самостоятельными субъектами с тем, чтобы не слететь с УСН — по-прежнему дело опасное и наказуемое. К тому же в 2025–2026 гг. налоговики будут весьма пристально следить за возможными признаками дробления.

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Нужно ли делать выбор в пользу специальных ставок

На этот вопрос необходимо отвечать после тщательного анализа своего бизнеса. Для этого оцените:

Какую специальную ставку вы вправе применять.

На каких общепринятых ставках вы будете работать, если не будете работать на ставках 5% или 7%.

Как велика доля затрат без НДС — заработная плата, закупки от тех, кто не платит НДС. Если доля таких затрат велика, то специальные ставки выгоднее.

Кто ваши покупатели? Если по преимуществу они освобождены от НДС, то вам специальные ставки будут выгоднее.

Для некоторых налогоплательщиков выбор специальных ставок означает утрату возможности права на 0% НДС. Ведь упрощенцы, которые решили работать на 5, 7%-ном НДС, могут применять нулевую ставку этого налога в строго ограниченных случаях — экспорт, международные перевозки товаров, иные операции, связанные с ВЭД (конкретный перечень см. подп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7 и 11 п. 1 ст. 164 НК).

Если же упрощенец выберет общепринятые ставки, то сможет применять 0% НДС по всем операциям, перечисленным в п. 1 ст. 164 НК.

Выбор налоговой стратегии требует индивидуального подхода. Эксперты КСК ГРУПП не смогут дать «универсальных» рекомендаций, которые подходят всем, но после тщательного анализа вашей ситуации предложат оптимальные варианты, которые подходят именно под ваши задачи.

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