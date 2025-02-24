Повышение ставки налога на прибыль с 2025: последствия для бизнеса

Налог на прибыль платят организации на ОСНО, чья деятельность связана с получением дохода. Доход и чистая прибыль — разные понятия. Чтобы определить чистую прибыль, нужно вычислить разницу между доходами и расходами компании.

В налоговой системе России налоги распределяются по трем уровням — федеральный, региональный и местный. Налог на прибыль — это обязательные отчисления в федеральный бюджет. Он относится ко всем компаниям, работающим в статусе АО, ООО или ПАО. Кроме этого, налог на прибыль платят зарубежные компании, ведущие деятельность в России и признанные налогоплательщиками РФ.

С 2025 года основная ставка налога на прибыль выросла до 25%. Из них 17% поступает в региональный бюджет, а 8% — в федеральный. Такой порядок установлен до конца 2030 года.

От налога на прибыль освобождены компании, которые:

получают доход от игорного бизнеса;

применяют специальные налоговые режимы — ЕСХН, УСН;

зарегистрированы в качестве резидентов «Сколково» (участники исследовательских и инновационных проектов);

зарегистрированы на Курильских островах.

Для правильного расчета налога на прибыль нужно определить сумму налогооблагаемой прибыли, то есть узнать налоговую базу. При этом учитывается ряд важных факторов — период налогообложения, доходы и расходы за отчетный период, убытки.

Итак, главное: налог на прибыль платят российские юридические лица (АО, ООО, ПАО), которые применяют ОСНО и имеют объект налогообложения. Основная ставка налога увеличилась до 25%.