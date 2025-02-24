Повышение ставки налога на прибыль с 2025: последствия для бизнеса

Налог на прибыль: какие организации должны его платить
Налог на прибыль платят организации на ОСНО, чья деятельность связана с получением дохода. Доход и чистая прибыль — разные понятия. Чтобы определить чистую прибыль, нужно вычислить разницу между доходами и расходами компании.
В налоговой системе России налоги распределяются по трем уровням — федеральный, региональный и местный. Налог на прибыль — это обязательные отчисления в федеральный бюджет. Он относится ко всем компаниям, работающим в статусе АО, ООО или ПАО. Кроме этого, налог на прибыль платят зарубежные компании, ведущие деятельность в России и признанные налогоплательщиками РФ.
С 2025 года основная ставка налога на прибыль выросла до 25%. Из них 17% поступает в региональный бюджет, а 8% — в федеральный. Такой порядок установлен до конца 2030 года.
От налога на прибыль освобождены компании, которые:
получают доход от игорного бизнеса;
применяют специальные налоговые режимы — ЕСХН, УСН;
зарегистрированы в качестве резидентов «Сколково» (участники исследовательских и инновационных проектов);
зарегистрированы на Курильских островах.
Для правильного расчета налога на прибыль нужно определить сумму налогооблагаемой прибыли, то есть узнать налоговую базу. При этом учитывается ряд важных факторов — период налогообложения, доходы и расходы за отчетный период, убытки.
Итак, главное: налог на прибыль платят российские юридические лица (АО, ООО, ПАО), которые применяют ОСНО и имеют объект налогообложения. Основная ставка налога увеличилась до 25%.
Как рассчитать налог на прибыль
25% — это основная ставка налога на прибыль. Также действуют специальные ставки — они зависят от деятельности компании и источника поступления дохода (ст. 284 НК).
Пример. Доходы компании — 60 млн руб., расходы — 40 млн руб. В расходах отражена амортизация основных средств — 3 млн руб. и представительские расходы — 600 тыс. руб. Ставка налога на прибыль — 25%. Авансовые платежи не предусмотрены.
1. Сначала корректируем доходы и расходы:
Представительские расходы не могут превышать 4% от расходов компании на ФОТ за отчетный период (п. 2 ст. 264 НК). Допустим, ФОТ — 8 млн руб.
8 млн руб. х 4 % = 320 тыс. руб.
Из налоговой базы необходимо вычесть 280 тыс. руб. (600 тыс. — 320 тыс. = 280 тыс. руб.).
Амортизация основных средств не корректируется, вся сумма учитывается — 3 млн руб.
2. Определяем налоговую базу:
С учетом корректировок: 40 млн руб. — 280 тыс. руб. = 39,72 млн руб.
Налоговая база: 60 млн руб. — 39,72 млн руб. = 20,28 млн руб.
3. Рассчитываем налог на прибыль:
Сумма к уплате: 20,28 млн руб. х 25% = 5,07 млн руб.
Таким образом, налог на прибыль для компании составил 5 070 000 руб.
По этому алгоритму можно рассчитать налог на прибыль для компаний, которые применяют специальные ставки налога (от 0 до 30%). Формула та же, меняется только ставка.
Компании столкнутся с необходимостью тщательного пересчета расходов и доходов. При увеличении налоговой нагрузки организации будут вынуждены искать способы сохранить рентабельность: оптимизировать операционные затраты, ускорять оборот средств и внедрять более гибкие финансовые инструменты. При этом появляется хорошая возможность для модернизации внутренней бухгалтерии и улучшения управленческого учета.
Повышение в 2025 году ставки налога на прибыль может стать серьезным препятствием для развития бизнеса и роста прибыли. Важно вовремя отреагировать на изменения: оптимизировать налоги, узнать о мерах господдержки, воспользоваться налоговыми вычетами. Если у вас нет на это времени или специалистов, эксперты компании «КСК ГРУПП» помогут решить задачи, связанные с налогами, бухгалтерским учетом, финансовыми отчетами. Вопросы вы можете задать в чате или записаться на консультацию.
Последствия для бизнеса
Налог на прибыль напрямую влияет на финансовые показатели бизнеса. Чем выше ставка, тем сложнее справляться с налоговой нагрузкой. Прибыль некоторых компаний упадет по-разному, это зависит от устойчивости бизнеса.
Например, НДС входит в стоимость товаров, в результате чего рост цен отражается на покупателях. Компании могут регулировать цены, чтобы не дестабилизировать свое финансовое состояние. Налог на прибыль, наоборот, отражается на самом бизнесе, приходится искать пути, которые сделают налоговую нагрузку не такой ощутимой. Выход — увеличивать обороты, наращивать производство и развивать отношения с партнерами.
Еще один риск — замедление развития. Некоторые компании за счет собственной прибыли инвестировали в долгосрочные проекты. Прибыль от инвестиций помогала развиваться, не нужно было прибегать к кредитам. Возможно, теперь часть компаний обратятся к заемным средствам, чтобы не снижать темпы производства. Придется столкнуться с кредитными ставками, которые значительно выросли за последнее время.
Новые налоговые условия могут подтолкнуть компании к поиску нестандартных решений. Например, внедрение цифровых технологий, автоматизация бизнес-процессов или изменение продуктовой линейки помогут не только снизить издержки, но и повысить конкурентоспособность. Более жесткий налоговый режим заставит бизнес пересмотреть привычные методы работы и искать новые пути для повышения эффективности.
Рост ставки налога на прибыль в 2025 году может оказаться не только испытанием, но и толчком для переосмысления стратегий компаний.
Как снизить риски
Повышение ставки налога на прибыль может привести к серьезным последствиям для бизнеса, если не предпринимать никаких мер. Как можно справиться:
Оценить последствия.
Нужно четко понимать, как повышение ставки налога на прибыль отразится на конкретном бизнесе. Затем использовать рычаги, которые снизят налоговую нагрузку — прогнозирование доходов, переход на другую модель бизнеса, внимательное отношение к расходам.
Разобраться в финансовых операциях.
Неконтролируемые расходы могут привести к кассовым разрывам. Этого можно избежать, если автоматизировать денежные потоки, то есть использовать сервисы для учета доходов, расходов и убытков. Так можно будет заранее понимать, какую сумму налога заплатить, и не доводить до негативных последствий.
Сформировать финансовый резерв.
Не каждый бизнес может резко взять деньги из оборота на уплату налога. Поэтому важно заранее сформировать резерв, чтобы спокойно внести платеж, когда придет срок.
Оптимизировать налогообложение.
Правительство предпринимает меры, чтобы последствия повышения ставки по налогу на прибыль не были критическими для некоторых компаний. Например, действуют специальные налоговые ставки для IT-компаний, участников особых экономических зон, налоговые вычеты и т. д. Чтобы воспользоваться этими мерами, компании должны регулярно отслеживать изменения в законах и сопутствующих НПА. Часто на это нет времени ни у штатного сотрудника, ни у руководителя. Но можно обратиться к сторонним специалистам или аутсорсинговым компаниям, которые помогут оптимизировать налогообложение.
Обучить сотрудников.
Повышайте квалификацию команды, особенно в области финансов и бухгалтерии. Компетентные сотрудники быстрее адаптируются к новым условиям. Это позволит избежать ошибок и снизить риски, связанные с налоговыми изменениями.
Улучшить бизнес-процессы.
Можно повысить цены, но делать это следует с осторожностью. Во-первых, с ростом прибыли повысится и налог, во-вторых, можно потерять лояльных клиентов и покупателей. А еще, например, можно повысить качество услуг, запустить новую линейку товара, найти более сговорчивых поставщиков.
Главное
Ставка налога на прибыль выросла в 2025 году до 25%, но какие последствия ждут бизнес, зависит от него самого. Повышение ставки, несмотря на сложности, открывает перед бизнесом новые горизонты для развития. Компании, способные адаптироваться к изменяющимся условиям, найдут в этом вызове возможность улучшить свою финансовую дисциплину, модернизировать процессы и выйти на новый уровень эффективности.
Что нужно запомнить:
Налог на прибыль платят российские компании, применяющие ОСНО — АО, ООО, ПАО.
С 2025 года выросла основная ставка налога на прибыль — теперь в общем случае она составляет 25%.
Для некоторых компаний действуют специальные ставки, нивелирующие налоговую нагрузку (ст. 284 НК).
При расчете налога на прибыль нужно учитывать сроки оплаты, авансовые платежи, доходы, расходы, убытки.
Размер налога = ставка налога х налоговая база.
Последствия критически не повлияют на бизнес, если вовремя предпринять меры, которые минимизируют риски. Например, найти новых партнеров, нарастить производство, сократить издержки, перестроить бизнес-процессы.
Держать каждый этап на контроле: если отслеживать изменения, пользоваться мерами поддержки, обращаться к сторонним налоговым специалистам, то последствия будут не такими ощутимыми.
С ростом налоговой нагрузки возрастает важность стратегического планирования и управления финансовыми рисками. Организации будут вынуждены уделять больше внимания анализу рисков и искать пути их минимизации. В долгосрочной перспективе это может способствовать повышению устойчивости бизнеса.
«КСК ГРУПП» — ведущая аудиторско-консалтинговая компания с 30-летним опытом помощи бизнесу. Решаем комплексные и локальные задачи любой сложности — сопровождение налоговых проверок, аутсорс бухгалтерии, юридические консультации и т.д. Компания охватывает 15 направлений консалтинга — налоги, аудит, право, кадровый учет. Если вам нужна помощь по устранению слабых мест в налоговом или бухгалтерском учете, то обращайтесь к экспертам «КСК ГРУПП». Специалисты помогут избежать доначислений, штрафов и снизить налоговую нагрузку бизнеса.
Читайте также:
Налог на недвижимость организации в 2025 году: способы расчета, порядок и сроки уплаты, декларация.
Транспортный налог для юридических лиц в 2025 году: кто должен платить, сколько и как.
Выплата дивидендов в 2025: условия, оформление, налогообложение, отчетность.
Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов
Оценим корректность налоговых отчислений
Запишитесь на консультацию
Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFG61g4g
Начать дискуссию