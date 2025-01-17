Выплата дивидендов в 2025: условия, оформление, налогообложение, отчетность 

Условия для выплаты дивидендов в 2025 году
Условия для выплаты дивидендов содержатся в законодательстве и указываются в уставе юридического лица. Чтобы не ошибиться при распределении дохода учредителя, важно соблюдать ряд основных условий. Их подтверждают документально, чтобы у налоговых органов не возникло вопросов к компании.
Чистая прибыль компании — ее указывают в бухгалтерской отчетности за отчетный период. Дивиденды можно распределить только при наличии чистой прибыли, которая остается у компании после уплаты всех налогов и обязательных платежей. Если у компании нет прибыли или она не покрывает прошлые убытки, выплата дивидендов запрещена.
Отсутствие задолженностей перед всеми контролирующими органами, включая ФНС. Если задолженность есть, то сначала нужно ее погасить.
Отсутствие убытков за прошлые периоды, которые могут ухудшить финансовое состояние юрлица.
Соответствие суммы чистых активов уставному капиталу на дату перечисления выплаты из прибыли.
Перечисление выплаты в сроки, указанные в законодательстве и уставе компании.
Решение утверждается участниками на общем собрании. Обязательно нужно подготовить протокол собрания. По умолчанию прибыль распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале. Но это правило можно изменить, если акционеры примут соответствующее решение и внесут изменения в устав.
Протокол собрания служит основанием для выплаты доходов учредителям и подтверждает, что процедура выполнена в соответствии с законодательством и внутренними правилами компании.
Сроки выплаты дивидендов
Дивиденды перечисляются в сроки, обозначенные в законодательстве и уставе общества. Как правило, выплата происходит в течение 60 дней после принятия акционерами решения на общем собрании.
Участники могут согласовать более долгий срок для выплаты дивидендов. Однако, чтобы не вызвать ненужных споров, срок необходимо отразить в уставных документах юрлица. Если сроки нарушить, это грозит компании штрафами. Дело даже может дойти до суда.
Если учредитель не получил дивиденды в установленный срок, то у акционеров есть право потребовать свои выплаты. Акционеры могут воспользоваться этим правом в течение трех лет после окончания принятого срока. Три года — это срок исковой давности.
Порядок расчета дивидендов
Дивиденды выплачиваются из прибыли компании. Для точного расчета суммы выплаты в 2025 году необходимо придерживаться следующего порядка:
Определить чистую прибыль юрлица на основании бухгалтерской отчетности за отчетный период.
Проверить — сумма чистых активов должна быть не меньше уставного капитала и покрывать выплату дивидендов.
Провести общее собрание акционеров — составить протокол собрания и отразить в документе решение о распределении прибыли.
При расчете доли прибыли учредителя использовать формулу, учитывающую части всех акционеров.
Удержать налоги согласно ставкам НДФЛ или налога на прибыль, если выплаты перечисляются юридическому лицу.
Отразить начисления и выплаты из прибыли в бухгалтерском учете.
Чистая прибыль компании — это источник для выплаты дивидендов. Каждый участник АО и ООО имеет долю в уставном капитале. Соответственно, прибыль делится пропорционально долям участников, если в уставе не прописан иной порядок распределения (ст. 28 закона № 14-ФЗ).
Рассмотрим на примере. Допустим, в компании два учредителя (участника). У одного доля 70%, у второго — 30%. Известно, что 700 тыс. рублей — это сумма утвержденных дивидендов.
Формула для расчета доходов участников компании:
Сумма дивидендов участнику = Чистая прибыль х Доля в уставном капитале
Подставляем известные значения:
Доход первого участника: 700 тыс. руб. х 70% = 490 тыс. рублей.
Доход второго участника: 700 тыс. руб. х 30% = 210 тыс. рублей.
Законодательство разрешает выплачивать дивиденды раз в год, квартал или полугодие. Если распределение происходит поквартально или по полугодиям — это промежуточные перечисления. Для их корректного осуществления необходимо составлять промежуточную отчетность и отражать прибыль, полученную в указанный период.
Важно: по итогам года ФНС может пересчитать суммы и доначислить налоги, если выплачено дивидендов больше, чем составляет размер чистой прибыли.
Компании часто сталкиваются с трудностями при ведении бухгалтерского учета и налогообложении. Выплата дивидендов — это процесс, который требует соблюдения законодательных норм и корректного оформления отчетности. Компания КСК ГРУПП — ведущая аудиторская компания, которая более 30 лет помогает малому бизнесу и крупным предприятиям по различным направлениям (аудит, налоги, право, бухгалтерское сопровождение). Эксперты и консультанты компании возьмутся даже за срочную задачу. Оставьте заявку на консультацию и в ближайшее время специалисты ответят на ваши вопросы.
Особенности проведения общего собрания
Для начала необходимо составить и утвердить бухгалтерскую отчетность за отчетный период. После этого проводится общее собрание, на котором участники согласовывают будущие выплаты.
Сроки проведения: при формировании годовой отчетности собрание проводится с 1 марта до 30 апреля следующего года (ст. 34 закона № 14-ФЗ).
На этом же собрании можно утвердить распределение дивидендов между участниками. Например, в ООО распределять прибыль можно только при наличии чистой прибыли и если это позволяет закон.
В ст. 29 закона 14-ФЗ перечислены случаи, когда распределение прибыли между участниками невозможно — признаки банкротства, недостаточный размер чистых активов и т.д.
В уставе компании указывается периодичность проведения общего собрания (ежегодно, поквартально или по полугодиям). Участники согласовывают размеры и сроки выплат. Принятое на собрании решение заносится в протокол — он фиксирует и подтверждает законность всех действий.
Если в компании только один учредитель, то необходимо подготовить решение единственного участника о распределении прибыли. Протокол собрания в этом случае не нужен.
Список документов для оформления выплат
В 2025 году необходимо подготовить ряд документов, чтобы корректно оформить распределение дохода:
Протокол собрания участников. В нем указываются: данные компании (наименование, ИНН, адрес, контакты), дата и место проведения, пропорциональное распределение долей, сроки выплат.
Решение единственного участника (вместо протокола собрания). В нем указываются: данные о компании и единственном учредителе, решение о распределении прибыли.
Бухгалтерская справка-расчет. Она содержит размер установленного дохода учредителя, удержанный налог и сумму для перечисления. Справка — это документальное подтверждение расчета, также она помогает соблюдать обязательства по уплате налогов.
Приказ о выплате дохода учредителя. Подпись руководителя на документе подтверждает верность расчетов и дальнейшие выплаты.
Платежное поручение (при безналичном расчете). В документе указывается размер выплаты и удержанный налог.
Кассовый ордер (при выплате наличными средствами). По закону компания может выплачивать дивиденды не только банковским переводом, но и наличными средствами. При этом важно не нарушать лимиты и использовать кассовые ордера при проведении платежей через кассу.
Важно: дивиденды могут выплачиваться не только деньгами, но и имуществом. Минфин разъяснил, что такой вариант накладывает на компании дополнительные налоговые обязательства, так как считается реализацией имущества. В связи с этим компании больше предпочитают выплачивать дивиденды именно денежными средствами, а не выдавать доход имуществом.
Особенности уплаты налогов
При выплате дивидендов физлицам
В 2025 году вступили в силу изменения в рамках налоговой реформы. В отношении дохода физлиц применяется прогрессивная шкала НДФЛ, устанавливающая две налоговые ставки:
13% — если сумма ниже 2,4 млн руб.;
15% — если сумма выше 2,4 млн руб.
Налог на доходы физлиц платят компании. Сроки уплаты налогов устанавливает законодательство, например, для НДФЛ:
если доход получен до 22 числа месяца, то налог необходимо уплатить до 28 числа этого же месяца;
если доход поступил с 23 числа до конца месяца, то налог подлежит уплате до 5 числа следующего месяца.
При выплате дивидендов не нужно платить страховые взносы на совершаемые операции (ст. 420 НК, письмо Минфина от 26.07.2022 № 03-15-05/71804).
При выплате дивидендов юрлицам
Если компания выплачивает дивиденды юридическим лицам, то она должна удержать налог на прибыль. Для разных ситуаций налоговые ставки отличаются:
0% — если юрлицо владеет не менее 50% уставного капитала выплачивающей компании и не менее одного года до даты принятия решения о выплате дохода.
13% — доля владения не менее 50% или невозможно применить ставку 0%.
15% — для зарубежных компаний, если международные соглашения не устанавливают другие ставки по налогам.
При выплате дохода юридическому лицу компания должна исчислить и удержать налог на прибыль с учетом названных ставок. В отчетности обязательно отражается применяемая налоговая ставка.
Нулевая ставка (0%) — это пониженная ставка налога. Компания должна подтвердить право на ее применение (или если применяет иные спецусловия). Например, предоставить договор о владении долей или решение собрания участников.
Налог на дивиденды необходимо уплатить не позднее 28 числа следующего месяца (п. 4 ст. 287 НК).
При выплате дивидендов нерезидентам
Если российская компания выплачивает дивиденды нерезидентам, то применяется повышенная ставка НДФЛ — 15%. На эту ставку не влияет ни размер дивидендов, ни прогрессивная шкала НДФЛ.
Нерезидент может воспользоваться налоговыми льготами, если пониженная ставка указана в конкретном международном соглашении. Например, если между Россией и другой страной (резидентом которой является получатель) заключено международное соглашение, определяющее пониженную налоговую ставку. Такой порядок помогает исключить двойное налогообложение.
Проводки и отчетность
Операции, связанные с начислением и выплатой дивидендов, необходимо указывать в бухгалтерском учете. Для операций с доходами физических и юридических лиц счета будут разными. Например:
Счет 75 — если физлицо не является сотрудником компании.
Счет 70 — для сотрудников.
В таблице собрали примеры проводок для начисления и выплат дивидендов:
Операция
Пример проводки
Начисление дивидендов акционерам
Удержание НДФЛ с дивидендов
Выплата дивидендов акционерам
Перечисление НДФЛ в бюджет
При выплате дивидендов учредителю в составе отчетности компания должна отражать расчеты по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. В расчетах и декларациях указывается информация о получателях, размере выплат, удержанных налогах.
1. Форма 6-НДФЛ — используется, когда выплаты по дивидендам получают физлица. Подается ежеквартально с указанием размера доходов за отчетный период. Что указывается в форме 6-НДФЛ: размер рассчитанного дохода, удержанный НДФЛ и срок уплаты налога.
2. Декларация по налогу на прибыль — применяется, когда дивиденды выплачиваются юрлицам. Что указывается в декларации: размер выплаченного дохода, ставка налога на прибыль и удержанные суммы (для компаний — налоговых агентов юрлиц).
Если доход перечисляется зарубежной компании, то дополнительно готовится налоговый расчет. Если дивиденды выплачиваются юридическому лицу в первом и втором месяце квартала, а также в декабре, то уведомление о налоге необходимо направить до 25 числа следующего месяца.
3. Уведомление о перечислении НДФЛ — подается в налоговую инспекцию, когда требуется подтвердить сумму удержанного налога с дохода учредителя и даты его перечисления в бюджет. Документ помогает контролировать уплату НДФЛ и не получать штрафы от надзорных органов.
При выплате дивидендов важно вовремя заполнять и предоставлять отчетность, чтобы у налоговых органов не возникало вопросов, а финансовые операции были прослеживаемыми и прозрачными.
Заключение
Выплата дивидендов в 2025 году — это многоуровневая процедура, требующая строгого соблюдения законодательства и внимательного подхода к оформлению документов и расчетам. Для успешного распределения прибыли между акционерами или учредителями компания должна:
Обеспечить наличие чистой прибыли, подтвержденной бухгалтерской отчетностью.
Своевременно провести собрание участников и оформить протокол с решением.
Убедиться в отсутствии задолженностей перед бюджетом и других финансовых ограничений.
Корректно удерживать и перечислять налоги, а также соблюдать установленные сроки отчетности.
Рекомендуем руководителям компаний уделять особое внимание планированию выплаты дивидендов, чтобы избежать финансовых рисков, штрафов и претензий со стороны контролирующих органов. В сложных вопросах, связанных с налогообложением и бухгалтерским учетом, целесообразно привлекать профессиональных консультантов.
Помните, что правильный расчет и своевременное оформление выплат — это не только обязательство перед акционерами, но и важный элемент поддержки репутации компании. Компания КСК ГРУПП помогает выявить потенциальные угрозы для бизнеса и снизить риски по финансам и налогам. Если вам нужна помощь в оформлении дивидендных выплат, применении корректного налогообложения или просто желаете проконсультироваться, то наши эксперты всегда на связи и готовы ответить на ваши вопросы.
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