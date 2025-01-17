Выплата дивидендов в 2025: условия, оформление, налогообложение, отчетность 

Дивиденды перечисляются в сроки, обозначенные в законодательстве и уставе общества. Как правило, выплата происходит в течение 60 дней после принятия акционерами решения на общем собрании.

Участники могут согласовать более долгий срок для выплаты дивидендов. Однако, чтобы не вызвать ненужных споров, срок необходимо отразить в уставных документах юрлица. Если сроки нарушить, это грозит компании штрафами. Дело даже может дойти до суда.

Если учредитель не получил дивиденды в установленный срок, то у акционеров есть право потребовать свои выплаты. Акционеры могут воспользоваться этим правом в течение трех лет после окончания принятого срока. Три года — это срок исковой давности.