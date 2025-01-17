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Дивиденды

Выплата дивидендов в 2025: условия, оформление, налогообложение, отчетность 

Одно из главных условий для выплаты дивидендов — наличие чистой прибыли у компании. Причем ее размер должен покрывать расчеты с акционерами и обязательные налоговые платежи. Большинство вопросов по дивидендам решается на общем собрании акционеров. Есть особенности налогообложения при выплатах физлицам, юрлицам и нерезидентам. 

Условия для выплаты дивидендов в 2025 году

Условия для выплаты дивидендов содержатся в законодательстве и указываются в уставе юридического лица. Чтобы не ошибиться при распределении дохода учредителя, важно соблюдать ряд основных условий. Их подтверждают документально, чтобы у налоговых органов не возникло вопросов к компании. 

  • Чистая прибыль компании — ее указывают в бухгалтерской отчетности за отчетный период. Дивиденды можно распределить только при наличии чистой прибыли, которая остается у компании после уплаты всех налогов и обязательных платежей. Если у компании нет прибыли или она не покрывает прошлые убытки, выплата дивидендов запрещена.

  • Отсутствие задолженностей перед всеми контролирующими органами, включая ФНС. Если задолженность есть, то сначала нужно ее погасить.

  • Отсутствие убытков за прошлые периоды, которые могут ухудшить финансовое состояние юрлица.

  • Соответствие суммы чистых активов уставному капиталу на дату перечисления выплаты из прибыли.

  • Перечисление выплаты в сроки, указанные в законодательстве и уставе компании.

  • Решение утверждается участниками на общем собрании. Обязательно нужно подготовить протокол собрания. По умолчанию прибыль распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале. Но это правило можно изменить, если акционеры примут соответствующее решение и внесут изменения в устав.

Протокол собрания служит основанием для выплаты доходов учредителям и подтверждает, что процедура выполнена в соответствии с законодательством и внутренними правилами компании.

Сроки выплаты дивидендов 

Дивиденды перечисляются в сроки, обозначенные в законодательстве и уставе общества. Как правило, выплата происходит в течение 60 дней после принятия акционерами решения на общем собрании. 

Участники могут согласовать более долгий срок для выплаты дивидендов. Однако, чтобы не вызвать ненужных споров, срок необходимо отразить в уставных документах юрлица. Если сроки нарушить, это грозит компании штрафами. Дело даже может дойти до суда. 

Если учредитель не получил дивиденды в установленный срок, то у акционеров есть право потребовать свои выплаты. Акционеры могут воспользоваться этим правом в течение трех лет после окончания принятого срока. Три года — это срок исковой давности.  

Порядок расчета дивидендов 

Дивиденды выплачиваются из прибыли компании. Для точного расчета суммы выплаты в 2025 году необходимо придерживаться следующего порядка:

  • Определить чистую прибыль юрлица на основании бухгалтерской отчетности за отчетный период.

  • Проверить — сумма чистых активов должна быть не меньше уставного капитала и покрывать выплату дивидендов.

  • Провести общее собрание акционеров — составить протокол собрания и отразить в документе решение о распределении прибыли.

  • При расчете доли прибыли учредителя использовать формулу, учитывающую части всех акционеров.

  • Удержать налоги согласно ставкам НДФЛ или налога на прибыль, если выплаты перечисляются юридическому лицу.

  • Отразить начисления и выплаты из прибыли в бухгалтерском учете.

Чистая прибыль компании — это источник для выплаты дивидендов. Каждый участник АО и ООО имеет долю в уставном капитале. Соответственно, прибыль делится пропорционально долям участников, если в уставе не прописан иной порядок распределения (ст. 28 закона № 14-ФЗ). 

Рассмотрим на примере. Допустим, в компании два учредителя (участника). У одного доля 70%, у второго — 30%. Известно, что 700 тыс. рублей — это сумма утвержденных дивидендов.

Формула для расчета доходов участников компании:

Сумма дивидендов участнику = Чистая прибыль х Доля в уставном капитале 

Подставляем известные значения:

  1. Доход первого участника: 700 тыс. руб. х 70% = 490 тыс. рублей.

  2. Доход второго участника: 700 тыс. руб. х 30% = 210 тыс. рублей.

Законодательство разрешает выплачивать дивиденды раз в год, квартал или полугодие. Если распределение происходит поквартально или по полугодиям — это промежуточные перечисления. Для их корректного осуществления необходимо составлять промежуточную отчетность и отражать прибыль, полученную в указанный период. 

Важно: по итогам года ФНС может пересчитать суммы и доначислить налоги, если выплачено дивидендов больше, чем составляет размер чистой прибыли.

Компании часто сталкиваются с трудностями при ведении бухгалтерского учета и налогообложении. Выплата дивидендов — это процесс, который требует соблюдения законодательных норм и корректного оформления отчетности. Компания КСК ГРУПП — ведущая аудиторская компания, которая более 30 лет помогает малому бизнесу и крупным предприятиям по различным направлениям (аудит, налоги, право, бухгалтерское сопровождение). Эксперты и консультанты компании возьмутся даже за срочную задачу. Оставьте заявку на консультацию и в ближайшее время специалисты ответят на ваши вопросы.

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Особенности проведения общего собрания 

Для начала необходимо составить и утвердить бухгалтерскую отчетность за отчетный период. После этого проводится общее собрание, на котором участники согласовывают будущие выплаты. 

Сроки проведения: при формировании годовой отчетности собрание проводится с 1 марта до 30 апреля следующего года (ст. 34 закона № 14-ФЗ). 

На этом же собрании можно утвердить распределение дивидендов между участниками. Например, в ООО распределять прибыль можно только при наличии чистой прибыли и если это позволяет закон. 

В ст. 29 закона 14-ФЗ перечислены случаи, когда распределение прибыли между участниками невозможно — признаки банкротства, недостаточный размер чистых активов и т.д.

В уставе компании указывается периодичность проведения общего собрания (ежегодно, поквартально или по полугодиям). Участники согласовывают размеры и сроки выплат. Принятое на собрании решение заносится в протокол — он фиксирует и подтверждает законность всех действий.

Если в компании только один учредитель, то необходимо подготовить решение единственного участника о распределении прибыли. Протокол собрания в этом случае не нужен.

Список документов для оформления выплат

В 2025 году необходимо подготовить ряд документов, чтобы корректно оформить распределение дохода:

  • Протокол собрания участников. В нем указываются: данные компании (наименование, ИНН, адрес, контакты), дата и место проведения, пропорциональное распределение долей, сроки выплат. 

  • Решение единственного участника (вместо протокола собрания). В нем указываются: данные о компании и единственном учредителе, решение о распределении прибыли.

  • Бухгалтерская справка-расчет. Она содержит размер установленного дохода учредителя, удержанный налог и сумму для перечисления. Справка — это документальное подтверждение расчета, также она помогает соблюдать обязательства по уплате налогов.

  • Приказ о выплате дохода учредителя. Подпись руководителя на документе подтверждает верность расчетов и дальнейшие выплаты.

  • Платежное поручение (при безналичном расчете). В документе указывается размер выплаты и удержанный налог.

  • Кассовый ордер (при выплате наличными средствами). По закону компания может выплачивать дивиденды не только банковским переводом, но и наличными средствами. При этом важно не нарушать лимиты и использовать кассовые ордера при проведении платежей через кассу.

Важно: дивиденды могут выплачиваться не только деньгами, но и имуществом. Минфин разъяснил, что такой вариант накладывает на компании дополнительные налоговые обязательства, так как считается реализацией имущества. В связи с этим компании больше предпочитают выплачивать дивиденды именно денежными средствами, а не выдавать доход имуществом.

Особенности уплаты налогов 

При выплате дивидендов физлицам

В 2025 году вступили в силу изменения в рамках налоговой реформы. В отношении дохода физлиц применяется прогрессивная шкала НДФЛ, устанавливающая две налоговые ставки:

  • 13% — если сумма ниже 2,4 млн руб.;

  • 15% — если сумма выше 2,4 млн руб.

Налог на доходы физлиц платят компании. Сроки уплаты налогов устанавливает законодательство, например, для НДФЛ:

  • если доход получен до 22 числа месяца, то налог необходимо уплатить до 28 числа этого же месяца;

  • если доход поступил с 23 числа до конца месяца, то налог подлежит уплате до 5 числа следующего месяца.

При выплате дивидендов не нужно платить страховые взносы на совершаемые операции (ст. 420 НК, письмо Минфина от 26.07.2022 № 03-15-05/71804).

При выплате дивидендов юрлицам

Если компания выплачивает дивиденды юридическим лицам, то она должна удержать налог на прибыль. Для разных ситуаций налоговые ставки отличаются:

  • 0% — если юрлицо владеет не менее 50% уставного капитала выплачивающей компании и не менее одного года до даты принятия решения о выплате дохода.

  • 13% — доля владения не менее 50% или невозможно применить ставку 0%.

  • 15% — для зарубежных компаний, если международные соглашения не устанавливают другие ставки по налогам.

При выплате дохода юридическому лицу компания должна исчислить и удержать налог на прибыль с учетом названных ставок. В отчетности обязательно отражается применяемая налоговая ставка.

Нулевая ставка (0%) — это пониженная ставка налога. Компания должна подтвердить право на ее применение (или если применяет иные спецусловия). Например, предоставить договор о владении долей или решение собрания участников. 

Налог на дивиденды необходимо уплатить не позднее 28 числа следующего месяца (п. 4 ст. 287 НК).

При выплате дивидендов нерезидентам

Если российская компания выплачивает дивиденды нерезидентам, то применяется повышенная ставка НДФЛ15%. На эту ставку не влияет ни размер дивидендов, ни прогрессивная шкала НДФЛ.

Нерезидент может воспользоваться налоговыми льготами, если пониженная ставка указана в конкретном международном соглашении. Например, если между Россией и другой страной (резидентом которой является получатель) заключено международное соглашение, определяющее пониженную налоговую ставку. Такой порядок помогает исключить двойное налогообложение.

Проводки и отчетность 

Операции, связанные с начислением и выплатой дивидендов, необходимо указывать в бухгалтерском учете. Для операций с доходами физических и юридических лиц счета будут разными. Например:

  • Счет 75 — если физлицо не является сотрудником компании.

  • Счет 70 — для сотрудников.

В таблице собрали примеры проводок для начисления и выплат дивидендов:

Операция

Пример проводки

Начисление дивидендов акционерам

  • Дт 84 «Нераспределенная прибыль» Кт 75 «Расчеты с учредителями» — указывается размер дивидендов, если акционер — это физлицо.  

  • Дт 84 Кт 70 «Расчеты с персоналом» — применяется, когда доход получает акционер, являющийся сотрудником компании.  

Удержание НДФЛ с дивидендов

  • Дт 75 (или 70) Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» — при начислении НДФЛ от размера дивидендов. Налог рассчитывается от суммы дохода. 

Выплата дивидендов акционерам

  • Дт 75 (или 70) Кт 50 «Касса» или 51 «Расчетный счет» — выплачивается доход, уменьшенный на сумму удержанного налога. Проводка зависит от способа выплаты: наличными деньгами через кассу или банковским платежом на расчетный счет получателя. 

Перечисление НДФЛ в бюджет

  • Дт 68 Кт 51 — удержанный налог перечисляется в бюджет производится перечисление удержанного налога в бюджет в рамках единого налогового платежа (ЕНП).

При выплате дивидендов учредителю в составе отчетности компания должна отражать расчеты по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. В расчетах и декларациях указывается информация о получателях, размере выплат, удержанных налогах.

1. Форма 6-НДФЛ — используется, когда выплаты по дивидендам получают физлица. Подается ежеквартально с указанием размера доходов за отчетный период. Что указывается в форме 6-НДФЛ: размер рассчитанного дохода, удержанный НДФЛ и срок уплаты налога.

2. Декларация по налогу на прибыль — применяется, когда дивиденды выплачиваются юрлицам. Что указывается в декларации: размер выплаченного дохода, ставка налога на прибыль и удержанные суммы (для компаний — налоговых агентов юрлиц).

Если доход перечисляется зарубежной компании, то дополнительно готовится налоговый расчет. Если дивиденды выплачиваются юридическому лицу в первом и втором месяце квартала, а также в декабре, то уведомление о налоге необходимо направить до 25 числа следующего месяца.

3. Уведомление о перечислении НДФЛ — подается в налоговую инспекцию, когда требуется подтвердить сумму удержанного налога с дохода учредителя и даты его перечисления в бюджет. Документ помогает контролировать уплату НДФЛ и не получать штрафы от надзорных органов.

При выплате дивидендов важно вовремя заполнять и предоставлять отчетность, чтобы у налоговых органов не возникало вопросов, а финансовые операции были прослеживаемыми и прозрачными.

Заключение

Выплата дивидендов в 2025 году — это многоуровневая процедура, требующая строгого соблюдения законодательства и внимательного подхода к оформлению документов и расчетам. Для успешного распределения прибыли между акционерами или учредителями компания должна:

  • Обеспечить наличие чистой прибыли, подтвержденной бухгалтерской отчетностью.

  • Своевременно провести собрание участников и оформить протокол с решением.

  • Убедиться в отсутствии задолженностей перед бюджетом и других финансовых ограничений.

  • Корректно удерживать и перечислять налоги, а также соблюдать установленные сроки отчетности.

Рекомендуем руководителям компаний уделять особое внимание планированию выплаты дивидендов, чтобы избежать финансовых рисков, штрафов и претензий со стороны контролирующих органов. В сложных вопросах, связанных с налогообложением и бухгалтерским учетом, целесообразно привлекать профессиональных консультантов.

Помните, что правильный расчет и своевременное оформление выплат — это не только обязательство перед акционерами, но и важный элемент поддержки репутации компании. Компания КСК ГРУПП помогает выявить потенциальные угрозы для бизнеса и снизить риски по финансам и налогам. Если вам нужна помощь в оформлении дивидендных выплат, применении корректного налогообложения или просто желаете проконсультироваться, то наши эксперты всегда на связи и готовы ответить на ваши вопросы.

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