Как начислять амортизацию основных средств в 2025 году: общие правила, способы, бухгалтерский учет

По каким ОС начисляют амортизацию и какие есть исключения
Амортизацию нужно начислять по всем видам основных средств (ОС).
Примечание. Основные средства — это активы, с помощью которых компания зарабатывает. Их ключевые признаки — материально-вещественная форма и эксплуатация не менее 12 месяцев.
Амортизация в бухгалтерском учете постепенно погашает стоимость имущества.
Виды имущественных активов, по которым начисление амортизации не предусмотрено (п. 27 ФСБУ 6/2020):
инвестиционная недвижимость, которая учитывается по переоцененной стоимости;
основные средства, которые не меняют со временем свои потребительские качества — земельные участки, музейные экспонаты и т.д.
законсервированные и неиспользуемые при производстве основные средства, которые служат для реализации законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке.
По остальным объектам ОС, которые не используются или законсервированы, амортизация начисляется в общем порядке. В том числе амортизация начисляется, если производственный процесс временно простаивает (п. 30 ФСБУ 6/2020). Аналогичные разъяснения дал Минфин в своем информационном сообщении от 03.11.2020 № ИС-учет-29.
Начало, прекращение и особенности начисления амортизации в бухучете
Когда следует начинать начисление амортизации? Обычно этот процесс стартует с даты, когда основное средство впервые признается в бухгалтерском учете. Кроме того, при условии, что учетная политика компании позволяет такой вариант, амортизация может начинаться с 1 числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС (пп. «а» п. 33 ФСБУ 6/2020).
Когда прекращать начисление амортизации? В общем случае, начисление останавливается с даты списания ОС в бухгалтерском учете. Если же в учетной политике предусмотрен старт начисления с 1 числа следующего месяца, то и завершение начисления происходит с 1 числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС (пп. «б» п. 33 ФСБУ 6/2020).
Стоит отметить, что первоначальная стоимость основного средства и сумма амортизации регистрируются на разных счетах бухгалтерского учета — 01 и 02 соответственно, причем амортизация не корректирует исходную стоимость ОС.
У организации нет обязательства производить начисление амортизации ежемесячно. При использовании другого отчетного периода, установленного в компании, начисление следует осуществлять по его окончании.
Результаты деятельности организации за отчетный период не влияют на обязанность начислять амортизацию (п. 29 ФСБУ 6/2020). Даже если в периоде были убытки, начисление амортизации остается обязательным.
При расчете амортизации необходимо учитывать, что по истечении срока полезного использования (СПИ) объекта его балансовая стоимость должна быть равна ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020). Это значит, что разницу между первоначальной и ликвидационной стоимостью требуется равномерно распределить на весь СПИ.
Если балансовая стоимость ОС становится равной или ниже ликвидационной, начисление амортизации временно прекращается. При этом, как только ликвидационная стоимость превысит балансовую величину, начисление необходимо возобновить (п. 30 ФСБУ 6/2020).
ФНС может усмотреть намеренное снижение налоговой базы по налогу на прибыль, если организация некорректно отразит начисление амортизации ОС в учете. Компания «КСК ГРУПП» помогает бизнесу даже в самых сложных вопросах учета. Что мы предлагаем своим клиентам:
аудит бухгалтерской отчетности;
переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018;
составление учетной политики;
сопровождение бухгалтерского учета;
аутсорсинг бухгалтерии.
В компании работает 150 экспертов-практиков — ни одна проблема не останется нерешенной. Проконсультируем, составим план действий и дадим первые рекомендации.
Какой способ начисления амортизации выбрать, примеры
Организации выбирают способ начисления амортизации, исходя из срока получения экономической выгоды от использования объекта ОС, ликвидационной стоимости и иных особенностей. Если основные средства объединены в общую группу, то к ним применяется один способ начисления амортизации.
Есть три способа начисления амортизации — линейный, уменьшаемого остатка и пропорционально количеству продукции (объему работ) (п. 35, 36 ФСБУ 6/2020). Первый и второй способ применяются, когда возможно установить СПИ (период использования). А третий — когда СПИ выражается в натуральных величинах (килограммы, штуки и т.д.).
Если по группе ОС выбран один из способов, то применять его следует в каждом отчетном периоде. В бухгалтерской отчетности это поможет в дальнейшем сопоставить показатели. Но потребуется выбрать другой способ начисления амортизации, если ожидаемые экономические выгоды со временем меняются (пп. «б» п. 34 ФСБУ 6/2020).
В конце каждого года нужно пересматривать способ начисления амортизации, СПИ и ликвидационную стоимость. А также при наступлении обстоятельств, которые влияют на эти показатели. Например, при модернизации или ремонте оборудования (п. 37 ФСБУ 6/2020).
Линейный
Линейный способ целесообразно выбирать, когда возможно установить СПИ (в месяцах, годах). Амортизацию за отчетный период можно рассчитать по формуле:
Ам (за отчетный период) = (Бст – Лст) / СПИост
Бст — балансовая стоимость ОС на начало месяца.
Лст — ликвидационная стоимость ОС.
СПИост — оставшийся СПИ на начало месяца.
Уменьшаемого остатка
При таком способе начисление амортизации происходит неравномерно — сумма амортизации постепенно снижается с учетом срока эксплуатации ОС. То есть большая часть стоимости ОС спишется в начале эксплуатации, а в последние годы спишется наименьшая сумма. В конце СПИ балансовая и ликвидационная стоимость должны быть равны (п. 32 ФСБУ 6/2020).
Пропорционально количеству продукции
Этот способ следует выбирать, когда не получается определить СПИ, но можно установить количество продукции, выпущенной за отчетный период. Амортизация вычисляется по формуле:
Ам (за отчетный период) = (Бст – Лст) х кол-во продукции (изготовленной в отчетном периоде) / оставшееся к выпуску кол-во продукции
Для определения суммы амортизации нельзя использовать выручку от продажи продукции, выпущенной на этом оборудовании, или иной аналогичный показатель (п. 36 ФСБУ 6/2020).
Как отражать амортизацию в бухгалтерском учете
В бухгалтерском учете отведен специальный счет для отражения накопленной амортизации по основным средствам:
счет 02 «Амортизация основных средств».
Куда включать сумму накопленной амортизации:
В стоимость незавершенного производства — при использовании основных средств в обычных видах деятельности (пп. «г» п. 23 ФСБУ 5/2019 «Запасы»).
В стоимость внеоборотного актива — при использовании основных средств для создания или приобретения данного актива (пп. «в» п. 10 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»).
В прочие расходы — в других случаях (п. 4 ПБУ 10/99). Например, если компания временно не пользуется цехом в связи со сдачей его в аренду, то амортизация по этому ОС включается в прочие расходы.
Например:
В торговой деятельности или при производстве товаров операция по начислению амортизации отражается на счетах — Дебет 20 (23, 25, 44 и др.), Кредит 02.
При создании (реконструкции, техническом усовершенствовании) другого внеоборотного актива — Дебет 08, Кредит 02.
При сдаче имущества в аренду (при этом аренда — это не основной вид деятельности компании) — Дебет 91-2, Кредит 02.
Главное
Перечислим основные моменты по начислению амортизации ОС в 2025 году:
1. Учет амортизации обязателен для большинства основных средств. Исключения — инвестиционная недвижимость, объекты с неизменными потребительскими свойствами, а также ОС, используемые для мобилизационных нужд (п. 28 ФСБУ 6/2020).
2. Начисление амортизации начинается с момента признания ОС в учете или с 1 числа следующего месяца, если это прописано в учетной политике компании (пп. «а» п. 33 ФСБУ 6/2020).
3. Прекращение начисления амортизации происходит в день списания ОС с бухучета или с 1 числа следующего месяца после списания объекта (если это прописано в учетной политике компании) (пп. «а» п. 33 ФСБУ 6/2020).
4. Начисление амортизации выполняется одним из трех способов (п. 35, 36 ФСБУ 6/2020):
линейный — стоимость ОС погашается равномерно;
уменьшаемого остатка — в начале срока эксплуатации погашаются большие суммы, затем снижение;
пропорционально количеству продукции (объему работ) — применяется, когда срок службы выражается в количестве выпускаемой продукции (штуки, тонны и т.д.).
5. В конце года компания должна пересматривать способ амортизации, срок полезного использования и ликвидационную стоимость, например, если оборудование было технически усовершенствовано (п. 37 ФСБУ 6/2020).
6. Амортизация отражается на счете 02 «Амортизация основных средств». Начисленная амортизация включается либо в состав расходов по обычным видам деятельности, либо в состав капвложений, либо в прочие расходы.
Начисление амортизации необходимо не только для целей бухгалтерского, но и налогового учета. Различия наблюдаются в порядке определения СПИ, способах, нормативных требованиях — в результате у бизнеса возникают расхождения, на которые обращает внимание ФНС. Компания «КСК ГРУПП» оказывает аудиторско-консалтинговые услуги по 15 направлениям, в том числе — налоги, аудит, бухучет, консультации. Специалисты выполняют как локальные задачи, так и комплексно решают проблемы бизнеса, связанные с финансами, учетом и отчетностью.
Читайте также:
Как в 2025 году списать в два раза больше расходов за счёт новых повышенных коэффициентов.
Компенсация расходов на использование собственного имущества дистанционным работникам в 2025: порядок, налоги, размеры.
Туристический налог в 2025 году: новые разъяснения по расчету и уплате от ФНС.
Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов
Оценим корректность налоговых отчислений
Запишитесь на консультацию
Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFHLsWNk
Начать дискуссию