Как начислять амортизацию основных средств в 2025 году: общие правила, способы, бухгалтерский учет

Когда следует начинать начисление амортизации? Обычно этот процесс стартует с даты, когда основное средство впервые признается в бухгалтерском учете. Кроме того, при условии, что учетная политика компании позволяет такой вариант, амортизация может начинаться с 1 числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС (пп. «а» п. 33 ФСБУ 6/2020).

Когда прекращать начисление амортизации? В общем случае, начисление останавливается с даты списания ОС в бухгалтерском учете. Если же в учетной политике предусмотрен старт начисления с 1 числа следующего месяца, то и завершение начисления происходит с 1 числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС (пп. «б» п. 33 ФСБУ 6/2020).

Стоит отметить, что первоначальная стоимость основного средства и сумма амортизации регистрируются на разных счетах бухгалтерского учета — 01 и 02 соответственно, причем амортизация не корректирует исходную стоимость ОС.

У организации нет обязательства производить начисление амортизации ежемесячно. При использовании другого отчетного периода, установленного в компании, начисление следует осуществлять по его окончании.

Результаты деятельности организации за отчетный период не влияют на обязанность начислять амортизацию (п. 29 ФСБУ 6/2020). Даже если в периоде были убытки, начисление амортизации остается обязательным.

При расчете амортизации необходимо учитывать, что по истечении срока полезного использования (СПИ) объекта его балансовая стоимость должна быть равна ликвидационной стоимости (п. 32 ФСБУ 6/2020). Это значит, что разницу между первоначальной и ликвидационной стоимостью требуется равномерно распределить на весь СПИ.

Если балансовая стоимость ОС становится равной или ниже ликвидационной, начисление амортизации временно прекращается. При этом, как только ликвидационная стоимость превысит балансовую величину, начисление необходимо возобновить (п. 30 ФСБУ 6/2020).