Как в 2025 году списать в два раза больше расходов за счёт новых повышенных коэффициентов

Размер повышающих коэффициентов в 2025 году
Ранее значение коэффициентов составляло 1,5, теперь — 2.
Льгота касается учета некоторых видов основных средств, НМА, НИОКР. В основном это российское ПО и базы данных.
Ключевые моменты использования повышающих коэффициентов:
Применять или не применять их — право, а не обязанность налогоплательщика
Если решите воспользоваться льготой, закрепите положение в учетной политике.
Если вы крупный налогоплательщик и решите воспользоваться льготой в отношении НИОКР, предоставьте в свою ИФНС отчет о выполненных исследованиях и разработках. Он подтвердит выполнение НИОКР. Малые компании это условие могут не выполнять.
Повышенные коэффициенты в отношении ОС и НМА
К льготным объектам основных средств относятся:
Высокотехнологичное оборудование из перечня, утвержденного Правительством от 20.07.2023 № 1937-р.
Радиоэлектроника — проверьте на сайте Минпромторга, что ОС относится к сфере искусственного интеллекта.
Основные средства из единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных (могут не относиться к сфере искусственного интеллекта). К ним относятся ноутбуки для работы в сложной среде эксплуатации, ИБП, ОЗУ (оперативная память), средства связи и другие устройства хранения данных.
Что касается НМА: с 2025 года возможность применения коэффициентов распространяется на НМА из единого реестра отечественного программного обеспечения, предназначенного для компьютеров и баз данных, даже если они не связаны с технологиями искусственного интеллекта.
Повышенные коэффициенты в отношении НИОКР
Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) могут учитываться с повышенным коэффициентом, если они включены в список, утвержденный постановлением Правительства от 24.12.2008 № 988.
Для малых технологических предприятий предусмотрено упрощение процедуры. Они могут применять повышенный коэффициент без необходимости предоставления отчета, подтверждающего выполнение НИОКР. Эта льгота распространяется на патентные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, зарегистрированные в соответствующем реестре (ст. 262 НК, в редакции п. 46 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Применение повышающих коэффициентов позволяет бизнесу снизить налог на прибыль. Но нарушение условий применения данного метода или проблемы с подтверждающими документами могут привести к доначислению налога. Избежать таких последствий помогут опытные эксперты компании «КСК ГРУПП». Вы сможете получить ответы даже на самые сложные вопросы в сфере налогов, финансов и бухгалтерского учета.
Порядок применения повышающих коэффициентов с 2025 года
Повышающие коэффициенты по ОС, НМА и НИОКР в последнее время вызывают настолько пристальное внимание из-за того, что позволяют в несколько раз ускорить амортизацию основных средств и нематериальных активов в налоговом учете. Каждая компания выбирает для себя их размер и закрепляет в учетной политике.
Из всех НМА допустимо ускорять амортизацию только исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенных в единый реестр российского ПО.
Основные средства амортизируются с учетом коэффициента, если они соответствуют ряду условий. Например, имеют высокий класс энергетической эффективности, или переданы в лизинг, или включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
В первоначальную стоимость высокотехнологичных НМА и ОС также разрешено включать расходы с коэффициентом 2. Это не ускоряет амортизацию, а увеличивает ее сумму в налоговом учете.
Как это работает на практике
Прежде чем утвердить учетную политику на следующий год, необходимо провести инвентаризацию всех объектов основных средств и нематериальных активов. При наличии активов, к которым допустимо применение ускоренной амортизации, целесообразно это сделать.
Ускоренная амортизация позволяет временно снизить налогооблагаемую прибыль за счет ускоренного признания расходов. Так можно отсрочить уплату налога и использовать высвободившиеся средства в обороте. Коэффициенты, увеличивающие первоначальную стоимость активов, позволяют признать расходы, фактически не понесенные компанией.
Но налоговые инспекторы могут поставить под сомнение обоснованность использования коэффициентов ускоренной амортизации. Тогда амортизация пересчитывается без их учета, что приведет к доначислению налога на прибыль. Кроме того возникнут расхождения с бухгалтерским учетом, где данные коэффициенты не используются.
Для обоснования применения ускоренной амортизации необходимо наличие подтверждающих документов, которые рекомендуется хранить в течение всего срока начисления амортизации, а также еще пять лет по окончании. Аналогии в бухгалтерском учете не существует, поэтому налоговый учет амортизации основных средств ведут отдельно от бухгалтерского, используя специальные регистры.
В таких ситуациях получится, что налоговая стоимость ОС выше бухгалтерской. Например, на коэффициент 2 увеличивается налоговая стоимость ОС, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, утверждаемый Правительством (п. 1 ст. 257 НК). Компании, не имеющие права на упрощенный бухучет, столкнутся с курсовыми разницами, которые будут вынуждены отражать по ПБУ 18/02.
Пример. Из норм главы 25 НК следует, что первоначальную стоимость ОС, включенных в реестр радиоэлектронной продукции в сфере искусственного интеллекта или в перечень российского высокотехнологичного оборудования, программ для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ, можно формировать с применением коэффициента 2. Означает ли это, что если компания на ОСНО приобрела оборудование или программы, включенные в указанные списки, за 2 млн руб., то в расходы в налоговом учете через амортизацию она может списать 4 млн руб.? Или компании в данном случае разрешено применить коэффициент ускоренной амортизации 2?
Если компания на ОСНО приобрела оборудование или программы, описанные в данной ситуации, за 2 млн руб. (то есть фактические расходы для формирования первоначальной стоимости составляют 2 млн руб.), то в целях налогообложения прибыли через механизм начисления амортизации (путем применения «амортизационной премии») она может списать 4 млн руб.
Почему так. Это обусловлено тем, что согласно абз. 2 п. 1 ст. 257 НК первоначальная стоимость ОС определяется как сумма затрат на его приобретение, постройку, изготовление, транспортировку и приведение в рабочее состояние, исключая НДС и акцизы, кроме случаев, прописанных в НК. С 2025 года при формировании первоначальной стоимости основного средства, внесенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции в сфере искусственного интеллекта, или включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования, налогоплательщик вправе учитывать эти затраты с применением коэффициента 2.
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