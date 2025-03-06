Как в 2025 году списать в два раза больше расходов за счёт новых повышенных коэффициентов

Прежде чем утвердить учетную политику на следующий год, необходимо провести инвентаризацию всех объектов основных средств и нематериальных активов. При наличии активов, к которым допустимо применение ускоренной амортизации, целесообразно это сделать.

Ускоренная амортизация позволяет временно снизить налогооблагаемую прибыль за счет ускоренного признания расходов. Так можно отсрочить уплату налога и использовать высвободившиеся средства в обороте. Коэффициенты, увеличивающие первоначальную стоимость активов, позволяют признать расходы, фактически не понесенные компанией.

Но налоговые инспекторы могут поставить под сомнение обоснованность использования коэффициентов ускоренной амортизации. Тогда амортизация пересчитывается без их учета, что приведет к доначислению налога на прибыль. Кроме того возникнут расхождения с бухгалтерским учетом, где данные коэффициенты не используются.

Для обоснования применения ускоренной амортизации необходимо наличие подтверждающих документов, которые рекомендуется хранить в течение всего срока начисления амортизации, а также еще пять лет по окончании. Аналогии в бухгалтерском учете не существует, поэтому налоговый учет амортизации основных средств ведут отдельно от бухгалтерского, используя специальные регистры.

В таких ситуациях получится, что налоговая стоимость ОС выше бухгалтерской. Например, на коэффициент 2 увеличивается налоговая стоимость ОС, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, утверждаемый Правительством (п. 1 ст. 257 НК). Компании, не имеющие права на упрощенный бухучет, столкнутся с курсовыми разницами, которые будут вынуждены отражать по ПБУ 18/02.

Пример. Из норм главы 25 НК следует, что первоначальную стоимость ОС, включенных в реестр радиоэлектронной продукции в сфере искусственного интеллекта или в перечень российского высокотехнологичного оборудования, программ для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ, можно формировать с применением коэффициента 2. Означает ли это, что если компания на ОСНО приобрела оборудование или программы, включенные в указанные списки, за 2 млн руб., то в расходы в налоговом учете через амортизацию она может списать 4 млн руб.? Или компании в данном случае разрешено применить коэффициент ускоренной амортизации 2?

Если компания на ОСНО приобрела оборудование или программы, описанные в данной ситуации, за 2 млн руб. (то есть фактические расходы для формирования первоначальной стоимости составляют 2 млн руб.), то в целях налогообложения прибыли через механизм начисления амортизации (путем применения «амортизационной премии») она может списать 4 млн руб.

Почему так. Это обусловлено тем, что согласно абз. 2 п. 1 ст. 257 НК первоначальная стоимость ОС определяется как сумма затрат на его приобретение, постройку, изготовление, транспортировку и приведение в рабочее состояние, исключая НДС и акцизы, кроме случаев, прописанных в НК. С 2025 года при формировании первоначальной стоимости основного средства, внесенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции в сфере искусственного интеллекта, или включенного в перечень российского высокотехнологичного оборудования, налогоплательщик вправе учитывать эти затраты с применением коэффициента 2.

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