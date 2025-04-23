ЦОК ПРОФК день главбуха (1) 21.04 Мобильный
КСК ГРУПП
Учет в строительстве

Кто проводит строительный контроль и какие работы он включает

Что включает в себя строительный контроль и кем он проводится. Порядок проведения и требования к специалистам по строительному надзору. Ответы на ключевые вопросы.

Что такое строительный контроль

Строительный контроль — это проверка качества и правильности выполнения строительных работ на каждом этапе строительства. Он ведется на протяжении всего строительства: от подготовки документации до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Специалисты контролируют разные виды работ — земляные, бетонные, кровельные, отделочные и другие. Контролер не просто указывает на недочеты, но и требует их устранения, чтобы в будущем здание было безопасным и долговечным.

Цели и задачи строительного контроля

Главная цель строительного контроля — обеспечить качество строительства. То есть следить за тем, чтобы все строилось по проекту, по техническим нормам, а также с использованием правильных материалов. Но это не единственная цель. Есть и другие, не менее важные.

Цели: 

  • Безопасность. Контроль помогает избежать нарушений, которые могут привести к авариям или другим проблемам в будущем.

  • Экономия времени и денег. Если ошибка найдена сразу — ее проще и дешевле исправить.

  • Соблюдение сроков. Контролер следит, чтобы работы шли по графику и без задержек.

  • Снижение рисков для заказчика. Когда есть контроль, меньше шансов, что подрядчик выполнит работы «на авось» или нарушит условия договора.

Задачи:

  • Проверка соответствия работ проекту — контролер следит, чтобы строители строго выполняли то, что указано в документации.

  • Оценка качества материалов — используются ли правильные материалы, соответствуют ли они сертификатам и стандартам.

  • Контроль за технологией выполнения работ — например, правильно ли заливают бетон, выдерживают ли нужные сроки сушки, соблюдают ли порядок сборки конструкций.

  • Ведение документации — все проверки, замечания и исправления фиксируются в специальных журналах и актах, чтобы в будущем приемка объекта не вызывала недоразумений.

  • Работа с подрядчиками — контролер общается со строителями, указывает на ошибки и требует их устранения.

Регламент проведения строительного контроля

Стройконтроль регламентируется множеством подзаконных актов, СНиПов, СанПиНов, ГОСТов. В таблице собрали основные из них, но это лишь «верхушка айсберга»:

Норматив

Описание

Градостроительный кодекс, ст. 53 ГрК 

ГрК РФ определяет сферу применения строительного контроля, уполномоченных лиц (контролеров), оформление актов, сроки и порядок освидетельствования 

Постановление Правительства от 21.06.2010  № 468

Определяет порядок и правила проведения мероприятий в целях надзора в области строительства

Гражданский кодекс, ст. 748 ГК

Наделяет заказчиков правом контролировать строительные работы, выполняемые подрядчиками

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.12.2013

Утверждает нормы осуществления государственного строительного надзора на особых объектах

Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ, статья 2

Дает определение органа государственного контроля и раскрывает его полномочия

Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ

Устанавливает требования и технические нормы безопасности при возведении строительных объектов

Постановление правительства от 18.11.2013 № 1038

Регламентирует функции Министерства строительства и ЖКХ

СП 48.13330.2019

Определяет список норм и правил в сфере строительства, а также типовые формы актов, журналов, состав исполнительной документации

Доверьте строительный контроль компании «КСК ГРУПП». Квалифицированные специалисты проведут надзор на всех этапах, чтобы объект был сдан вовремя и без лишних затрат — качество стройматериалов, корректность документации, сроки работ. В компании работают юристы, аудиторы, инженеры-сметчики, которые оценят все ступени строительства и помогут избежать потенциальных рисков. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер для оперативного решения текущих вопросов. Свяжитесь с нами, а мы проанализируем проблему и предложим варианты ее решения.

Оставить заявку

Объекты контроля

Объекты строительного контроля — это все, что подлежит проверке в процессе строительства. Главная задача — убедиться, что каждый элемент строительства соответствует проекту, нормативам и стандартам качества.

  1. Строительные материалы и конструкции. Стройматериалы должны быть сертифицированы, иметь паспорт качества и подходить под конкретные условия строительства. Контроль включает проверку монтажных работ, прочности, геометрии и соответствия проектным решениям. 

  2. Этапы и виды строительных работ. Проверяется соблюдение технологии, точность выполнения и порядок проведения работ.

  3. Инженерные сети и оборудование. Контролю подлежат системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения и другое инженерное оборудование. 

  4. Проектная и исполнительная документация. Все документы должны быть оформлены по правилам, вовремя и без ошибок (проектная документация, сметы, акты приемки, журналы работ). 

  5. Квалификация рабочих. Контролеры проверяют у специалистов наличие соответствующей квалификации, допусков и разрешений.

Строительный контроль проверяет объекты на соответствие различным нормам, чтобы в будущем не было аварий и разрушений.

Виды строительного контроля

Входной

Контроль материалов, оборудования и изделий до начала монтажных работ. Проверяют, соответствуют ли они проекту, стандартам и имеют ли нужные документы (сертификаты, паспорта качества). Если на этом этапе обнаруживаются ошибки в документации, то ее отправляют на доработку.

Операционный

Технический контроль в процессе выполнения конкретных работ. Оценивается, правильно ли применяются технологии, соблюдаются ли нормы и инструкции на каждом этапе. В специальных схемах устанавливают периодичность проверок строительных и производственных работ.

Промежуточный

Проводится после завершения отдельных этапов строительства (например, после заливки фундамента). Позволяет выявить ошибки до перехода к следующему шагу.

Инспекционный

Контролеры проверяют, соответствует ли сооружение нормам пожарной безопасности, санитарным нормам, условиям труда. Проверка обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта в будущем. Инспекционный контроль может проводиться по инициативе заказчика, надзорного органа или в случае жалоб. 

Приемочный

Заключительный контроль после завершения всех работ (технический надзор). Проверяют, соответствует ли готовый объект СНиП, проекту и требованиям, готов ли он к эксплуатации. В комиссию входят представители со стороны застройщика и подрядчика, приглашенные эксперты. 

Требования к подрядчикам и специалистам стройнадзора

Строительный контроль проводят лица, обладающие специальными юридическими и техническими знаниями. Проверка объектов — это обязанность застройщика и технического заказчика. Для полноценного контроля они могут подключать сторонних специалистов или организации (ч. 2 ст. 53 ГрК). 

Поскольку объекты строительства напрямую связаны с безопасностью жизни граждан, к подрядчикам и специалистам предъявляются строгие требования. Они должны иметь разрешение на надзорную деятельность. Техзаказчик должен входить в СРО, которая специализируется на инженерных изысканиях, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капремонте, сносе объектов капстроительства (п. 22 ст. 1 ГрК). 

Строительный контроль могут осуществлять профессиональные сторонние организации, состоящие в таких СРО. Исключением являются ИП и юрлица, которые выполняют обязательства по договору подряда стоимостью не более 10 млн руб. (ч. 2.1 ст. 52 ГрК).

В группу контролеров должны входить квалифицированные специалисты по инженерному проектированию, электротехническим, сантехническим, вентиляционным системам, геодезисты, сметчики, архитекторы. 

Есть требования по количеству работников и стажу ИП или юрлиц, осуществляющих стройконтроль. Например, в штате организации должно быть не менее двух специалистов по основному месту работы. Также обязательное условие — наличие у руководителей высшего профильного образования и не менее пяти лет опыта работы в строительной сфере (ч. 6 ст. 55.5 Грк).

Порядок проведения стройконтроля

Строительный контроль проходит в несколько этапов. Он помогает убедиться, что строительство ведется качественно, по проекту и без нарушений. Ниже — последовательность основных шагов.

  1. Входной контроль. Проверяется проектная документация на наличие ошибок и недочетов. Если есть нарушения, то застройщик должен их устранить для соблюдения безопасности при дальнейших строительно-монтажных работах.

  2. Проверка качества материалов и конструкций. Оценивается качество материалов и условия их хранения.  

  3. Технический контроль. Контролер следит, чтобы работы выполнялись в соответствии с нормами и техрегламентами. 

  4. Промежуточный контроль. Сравниваются выполненные работы с проектом, изучается текущая документация. Если находят нарушения, составляют акт и требуют их устранения до продолжения работ.

  5. Проверка инженерных участков. Отдельное внимание уделяется инженерным системам — электричеству, вентиляции, водоснабжению, канализации и другим. Контролер проверяет, правильно ли они смонтированы, безопасны ли в использовании и работают ли как положено.

  6. Заключительная оценка и подготовка документов. Объект проверяют целиком. Если все соответствует проекту и все недочеты устранены, составляется заключение о качестве строительства. Подготавливаются и подписываются акты, журналы и другая итоговая документация.

Порядок проведения строительного контроля утвержден постановлением Правительства 21.06.2010 № 468.

Перечень работ по строительному контролю

Проверка проектной документации

Перед началом строительства специалисты изучают проектную документацию:

  • все ли документы есть у застройщика и согласованы ли они в госорганах;

  • соответствуют ли параметры будущего объекта геодезической разбивке по проекту;

  • определены ли в документации работы и материалы для соблюдения норм безопасности.

Контролеры проверяют, все ли оформлено правильно, нет ли ошибок, противоречий или отклонений от норм. Будущие проблемы исключаются на стадии планирования и подготовки к строительству.

Приемка геодезической сети, закрепленной на местности

На стройплощадке геодезисты отмечают, где именно будут располагаться здания, дороги и другие объекты. Строительный контроль проверяет, правильно ли нанесены эти точки, чтобы все работы велись в нужных границах и по плану.

Контроль качества работ в процессе выполнения

На каждом этапе строительства контролируется, насколько точно и аккуратно выполняются работы. Например, насколько ровно кладут стены, правильно ли заливают бетон, соблюдаются ли технологии и сроки. Это позволяет вовремя заметить ошибки и недочеты. По итогам межэтапных проверок составляются акты. 

Контроль строительных материалов

Проверяются все материалы, которые используются в строительно-монтажных работах — от песка и цемента до готовых конструкций. Контролер смотрит, подходят ли материалы по качеству, есть ли у них сертификаты, соответствуют ли они проекту и ГОСТам. При необходимости могут провести дополнительные лабораторные исследования.

Освидетельствование скрытых работ

Некоторые виды работ после завершения становятся недоступными для осмотра — например, армирование фундамента или укладка инженерных труб под полом. Поэтому перед их закрытием (заливкой, засыпкой и т.д.) проводится обязательная проверка и составляется акт. 

Контроль исполнительной документации

Исполнительную документацию ведет организация, осуществляющая строительство. А контроль исполнительной документации — это обязанность надзорных органов. Например, проверяют следующие документы:

  • исполнительные схемы;

  • акты освидетельствования (скрытых работ, качества материалов и т.д.);

  • паспорта и сертификаты качества используемых материалов;

  • лабораторные заключения;

  • протоколы испытаний (прочности, качества и т.д.).

В ходе проверок устанавливают соответствие сооружения нормативным требованиям, запросам заказчика, нормам безопасности. 

Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в сфере строительства установлены в приказах Минстроя № 344/пр от 16.05.2023 и № 1026/пр от 02.12.2022.

Часто задаваемые вопросы

Должна ли организация быть членом СРО

Проводить строительный контроль могут застройщики, техзаказчики, ответственные за эксплуатацию сооружения, региональные операторы, а также привлеченные по договору юрлица и ИП. Членство в СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства — обязательное условие для таких контролеров. При этом, если организация подключает к строительному контролю субподрядчика, то ему не нужно быть членом СРО.  

Кто имеет право подписывать документы строительного контроля

Результаты контроля фиксируются в журнале работ и оформляют актами, которые подписывают уполномоченные лица со стороны заказчика и подрядчика. Подписывать документы вправе только главный инженер объекта — специалист по организации строительства, сведения о котором содержатся в национальном реестре специалистов в области строительства (НОСТРОЙ).

Нужен ли строительный контроль при капитальном ремонте

Стройконтроль обеспечивает безопасность сооружений при любых видах строительных работ — возведение новых зданий, реконструкция объектов, а также капитальный ремонт.

Может ли генподрядчик осуществлять строительный контроль заказчика

Генподрядчик не может самостоятельно проводить строительный контроль. Но он обязан принять меры по организации контроля — привлечь сторонние организации, у которых есть право выполнять стройконтроль и квалифицированные специалисты для этого.

Заключение

Строительный контроль включает множество этапов: от проверки документации и материалов до финальной приемки объекта. Каждый шаг помогает вовремя выявить ошибки и устранить их до того, как они станут проблемой. В этом участвуют квалифицированные специалисты, которые знают все строительные нормы и умеют следить за их соблюдением. 

«КСК ГРУПП» — одна из ведущих аудиторско-консалтинговых компаний, в том числе в области строительного консалтинга. Сотрудничаем по договору и гарантируем выполнение необходимого объема работ в рамках строительного контроля (ст. 53 ГрК, постановление Правительства № 468 и т.д.). Индивидуально подходим к каждому клиенту и предлагаем решения, исходя из конкретных запросов. Уже на консультации вы получите первые рекомендации. 

Читайте также:

Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов

Оценим корректность налоговых отчислений

Запишитесь на консультацию

Заполните форму и мы свяжемся с вами:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFGNKZTW

Продукты компании

Мероприятия

Новые штрафы за утечку персональных...  до 30.04

Мероприятия на Клерке

Информации об авторе

КСК ГРУПП

КСК ГРУПП

Профессиональные решения для развития бизнеса

35 639 подписчиков 368 постов 2 мероприятия

Начать дискуссию