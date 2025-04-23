Кто проводит строительный контроль и какие работы он включает

Что такое строительный контроль

Строительный контроль — это проверка качества и правильности выполнения строительных работ на каждом этапе строительства. Он ведется на протяжении всего строительства: от подготовки документации до сдачи объекта в эксплуатацию.

Специалисты контролируют разные виды работ — земляные, бетонные, кровельные, отделочные и другие. Контролер не просто указывает на недочеты, но и требует их устранения, чтобы в будущем здание было безопасным и долговечным.