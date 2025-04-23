Кто проводит строительный контроль и какие работы он включает

Что такое строительный контроль
Строительный контроль — это проверка качества и правильности выполнения строительных работ на каждом этапе строительства. Он ведется на протяжении всего строительства: от подготовки документации до сдачи объекта в эксплуатацию.
Специалисты контролируют разные виды работ — земляные, бетонные, кровельные, отделочные и другие. Контролер не просто указывает на недочеты, но и требует их устранения, чтобы в будущем здание было безопасным и долговечным.
Цели и задачи строительного контроля
Главная цель строительного контроля — обеспечить качество строительства. То есть следить за тем, чтобы все строилось по проекту, по техническим нормам, а также с использованием правильных материалов. Но это не единственная цель. Есть и другие, не менее важные.
Цели:
Безопасность. Контроль помогает избежать нарушений, которые могут привести к авариям или другим проблемам в будущем.
Экономия времени и денег. Если ошибка найдена сразу — ее проще и дешевле исправить.
Соблюдение сроков. Контролер следит, чтобы работы шли по графику и без задержек.
Снижение рисков для заказчика. Когда есть контроль, меньше шансов, что подрядчик выполнит работы «на авось» или нарушит условия договора.
Задачи:
Проверка соответствия работ проекту — контролер следит, чтобы строители строго выполняли то, что указано в документации.
Оценка качества материалов — используются ли правильные материалы, соответствуют ли они сертификатам и стандартам.
Контроль за технологией выполнения работ — например, правильно ли заливают бетон, выдерживают ли нужные сроки сушки, соблюдают ли порядок сборки конструкций.
Ведение документации — все проверки, замечания и исправления фиксируются в специальных журналах и актах, чтобы в будущем приемка объекта не вызывала недоразумений.
Работа с подрядчиками — контролер общается со строителями, указывает на ошибки и требует их устранения.
Регламент проведения строительного контроля
Стройконтроль регламентируется множеством подзаконных актов, СНиПов, СанПиНов, ГОСТов. В таблице собрали основные из них, но это лишь «верхушка айсберга»:
Норматив
Описание
Градостроительный кодекс, ст. 53 ГрК
ГрК РФ определяет сферу применения строительного контроля, уполномоченных лиц (контролеров), оформление актов, сроки и порядок освидетельствования
Определяет порядок и правила проведения мероприятий в целях надзора в области строительства
Гражданский кодекс, ст. 748 ГК
Наделяет заказчиков правом контролировать строительные работы, выполняемые подрядчиками
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31.12.2013
Утверждает нормы осуществления государственного строительного надзора на особых объектах
Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ, статья 2
Дает определение органа государственного контроля и раскрывает его полномочия
Устанавливает требования и технические нормы безопасности при возведении строительных объектов
Регламентирует функции Министерства строительства и ЖКХ
СП 48.13330.2019
Определяет список норм и правил в сфере строительства, а также типовые формы актов, журналов, состав исполнительной документации
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Объекты контроля
Объекты строительного контроля — это все, что подлежит проверке в процессе строительства. Главная задача — убедиться, что каждый элемент строительства соответствует проекту, нормативам и стандартам качества.
Строительные материалы и конструкции. Стройматериалы должны быть сертифицированы, иметь паспорт качества и подходить под конкретные условия строительства. Контроль включает проверку монтажных работ, прочности, геометрии и соответствия проектным решениям.
Этапы и виды строительных работ. Проверяется соблюдение технологии, точность выполнения и порядок проведения работ.
Инженерные сети и оборудование. Контролю подлежат системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения и другое инженерное оборудование.
Проектная и исполнительная документация. Все документы должны быть оформлены по правилам, вовремя и без ошибок (проектная документация, сметы, акты приемки, журналы работ).
Квалификация рабочих. Контролеры проверяют у специалистов наличие соответствующей квалификации, допусков и разрешений.
Строительный контроль проверяет объекты на соответствие различным нормам, чтобы в будущем не было аварий и разрушений.
Виды строительного контроля
Входной
Контроль материалов, оборудования и изделий до начала монтажных работ. Проверяют, соответствуют ли они проекту, стандартам и имеют ли нужные документы (сертификаты, паспорта качества). Если на этом этапе обнаруживаются ошибки в документации, то ее отправляют на доработку.
Операционный
Технический контроль в процессе выполнения конкретных работ. Оценивается, правильно ли применяются технологии, соблюдаются ли нормы и инструкции на каждом этапе. В специальных схемах устанавливают периодичность проверок строительных и производственных работ.
Промежуточный
Проводится после завершения отдельных этапов строительства (например, после заливки фундамента). Позволяет выявить ошибки до перехода к следующему шагу.
Инспекционный
Контролеры проверяют, соответствует ли сооружение нормам пожарной безопасности, санитарным нормам, условиям труда. Проверка обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта в будущем. Инспекционный контроль может проводиться по инициативе заказчика, надзорного органа или в случае жалоб.
Приемочный
Заключительный контроль после завершения всех работ (технический надзор). Проверяют, соответствует ли готовый объект СНиП, проекту и требованиям, готов ли он к эксплуатации. В комиссию входят представители со стороны застройщика и подрядчика, приглашенные эксперты.
Требования к подрядчикам и специалистам стройнадзора
Строительный контроль проводят лица, обладающие специальными юридическими и техническими знаниями. Проверка объектов — это обязанность застройщика и технического заказчика. Для полноценного контроля они могут подключать сторонних специалистов или организации (ч. 2 ст. 53 ГрК).
Поскольку объекты строительства напрямую связаны с безопасностью жизни граждан, к подрядчикам и специалистам предъявляются строгие требования. Они должны иметь разрешение на надзорную деятельность. Техзаказчик должен входить в СРО, которая специализируется на инженерных изысканиях, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капремонте, сносе объектов капстроительства (п. 22 ст. 1 ГрК).
Строительный контроль могут осуществлять профессиональные сторонние организации, состоящие в таких СРО. Исключением являются ИП и юрлица, которые выполняют обязательства по договору подряда стоимостью не более 10 млн руб. (ч. 2.1 ст. 52 ГрК).
В группу контролеров должны входить квалифицированные специалисты по инженерному проектированию, электротехническим, сантехническим, вентиляционным системам, геодезисты, сметчики, архитекторы.
Есть требования по количеству работников и стажу ИП или юрлиц, осуществляющих стройконтроль. Например, в штате организации должно быть не менее двух специалистов по основному месту работы. Также обязательное условие — наличие у руководителей высшего профильного образования и не менее пяти лет опыта работы в строительной сфере (ч. 6 ст. 55.5 Грк).
Порядок проведения стройконтроля
Строительный контроль проходит в несколько этапов. Он помогает убедиться, что строительство ведется качественно, по проекту и без нарушений. Ниже — последовательность основных шагов.
Входной контроль. Проверяется проектная документация на наличие ошибок и недочетов. Если есть нарушения, то застройщик должен их устранить для соблюдения безопасности при дальнейших строительно-монтажных работах.
Проверка качества материалов и конструкций. Оценивается качество материалов и условия их хранения.
Технический контроль. Контролер следит, чтобы работы выполнялись в соответствии с нормами и техрегламентами.
Промежуточный контроль. Сравниваются выполненные работы с проектом, изучается текущая документация. Если находят нарушения, составляют акт и требуют их устранения до продолжения работ.
Проверка инженерных участков. Отдельное внимание уделяется инженерным системам — электричеству, вентиляции, водоснабжению, канализации и другим. Контролер проверяет, правильно ли они смонтированы, безопасны ли в использовании и работают ли как положено.
Заключительная оценка и подготовка документов. Объект проверяют целиком. Если все соответствует проекту и все недочеты устранены, составляется заключение о качестве строительства. Подготавливаются и подписываются акты, журналы и другая итоговая документация.
Порядок проведения строительного контроля утвержден постановлением Правительства 21.06.2010 № 468.
Перечень работ по строительному контролю
Проверка проектной документации
Перед началом строительства специалисты изучают проектную документацию:
все ли документы есть у застройщика и согласованы ли они в госорганах;
соответствуют ли параметры будущего объекта геодезической разбивке по проекту;
определены ли в документации работы и материалы для соблюдения норм безопасности.
Контролеры проверяют, все ли оформлено правильно, нет ли ошибок, противоречий или отклонений от норм. Будущие проблемы исключаются на стадии планирования и подготовки к строительству.
Приемка геодезической сети, закрепленной на местности
На стройплощадке геодезисты отмечают, где именно будут располагаться здания, дороги и другие объекты. Строительный контроль проверяет, правильно ли нанесены эти точки, чтобы все работы велись в нужных границах и по плану.
Контроль качества работ в процессе выполнения
На каждом этапе строительства контролируется, насколько точно и аккуратно выполняются работы. Например, насколько ровно кладут стены, правильно ли заливают бетон, соблюдаются ли технологии и сроки. Это позволяет вовремя заметить ошибки и недочеты. По итогам межэтапных проверок составляются акты.
Контроль строительных материалов
Проверяются все материалы, которые используются в строительно-монтажных работах — от песка и цемента до готовых конструкций. Контролер смотрит, подходят ли материалы по качеству, есть ли у них сертификаты, соответствуют ли они проекту и ГОСТам. При необходимости могут провести дополнительные лабораторные исследования.
Освидетельствование скрытых работ
Некоторые виды работ после завершения становятся недоступными для осмотра — например, армирование фундамента или укладка инженерных труб под полом. Поэтому перед их закрытием (заливкой, засыпкой и т.д.) проводится обязательная проверка и составляется акт.
Контроль исполнительной документации
Исполнительную документацию ведет организация, осуществляющая строительство. А контроль исполнительной документации — это обязанность надзорных органов. Например, проверяют следующие документы:
исполнительные схемы;
акты освидетельствования (скрытых работ, качества материалов и т.д.);
паспорта и сертификаты качества используемых материалов;
лабораторные заключения;
протоколы испытаний (прочности, качества и т.д.).
В ходе проверок устанавливают соответствие сооружения нормативным требованиям, запросам заказчика, нормам безопасности.
Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в сфере строительства установлены в приказах Минстроя № 344/пр от 16.05.2023 и № 1026/пр от 02.12.2022.
Часто задаваемые вопросы
Должна ли организация быть членом СРО
Проводить строительный контроль могут застройщики, техзаказчики, ответственные за эксплуатацию сооружения, региональные операторы, а также привлеченные по договору юрлица и ИП. Членство в СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства — обязательное условие для таких контролеров. При этом, если организация подключает к строительному контролю субподрядчика, то ему не нужно быть членом СРО.
Кто имеет право подписывать документы строительного контроля
Результаты контроля фиксируются в журнале работ и оформляют актами, которые подписывают уполномоченные лица со стороны заказчика и подрядчика. Подписывать документы вправе только главный инженер объекта — специалист по организации строительства, сведения о котором содержатся в национальном реестре специалистов в области строительства (НОСТРОЙ).
Нужен ли строительный контроль при капитальном ремонте
Стройконтроль обеспечивает безопасность сооружений при любых видах строительных работ — возведение новых зданий, реконструкция объектов, а также капитальный ремонт.
Может ли генподрядчик осуществлять строительный контроль заказчика
Генподрядчик не может самостоятельно проводить строительный контроль. Но он обязан принять меры по организации контроля — привлечь сторонние организации, у которых есть право выполнять стройконтроль и квалифицированные специалисты для этого.
Заключение
Строительный контроль включает множество этапов: от проверки документации и материалов до финальной приемки объекта. Каждый шаг помогает вовремя выявить ошибки и устранить их до того, как они станут проблемой. В этом участвуют квалифицированные специалисты, которые знают все строительные нормы и умеют следить за их соблюдением.
«КСК ГРУПП» — одна из ведущих аудиторско-консалтинговых компаний, в том числе в области строительного консалтинга. Сотрудничаем по договору и гарантируем выполнение необходимого объема работ в рамках строительного контроля (ст. 53 ГрК, постановление Правительства № 468 и т.д.). Индивидуально подходим к каждому клиенту и предлагаем решения, исходя из конкретных запросов. Уже на консультации вы получите первые рекомендации.
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