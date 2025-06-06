Что такое солидарная ответственность

Кроме того, ответственность наступает, когда причинен внедоговорной вред в результате действий группы лиц . То есть невозможно определить, кто и в какой части договора причинил этот вред ( ст. 1080 ГК ).

Понятие солидарных обязанностей (ответственности) раскрывается в ст. 322 ГК . Они возникают, если предусмотрены в договоре, определены в законе, в частности при неделимости предмета обязательства (вещи или услуги).

Солидарная ответственность — это общие обязательства должников перед кредиторами. Само слово «солидарность» говорит о единстве лиц, связанных общими задачами, обязательствами, долгами, интересами.

Характерные признаки

Солидарная ответственность подразумевает обязательства группы лиц — двух или более должников. Как в известном фильме: «Один за всех и все за одного!».

Должники солидарно отвечают по долгам и несут ответственность. Но есть и нюансы, которые разберем ниже.

Группа лиц объединена солидарными обязанностями перед кредитором.

Кредитор имеет право предъявлять требования к должникам в любой удобной для него последовательности.

Требования могут быть предъявлены как ко всем лицам, так и к одному должнику. При этом обоснование выбора необязательно.

Каждый должник отвечает по обязательствам в полной мере и должен быть готов погасить всю сумму долга в одиночку.

Если один должник погасил всю сумму долга, то остальные лица полностью освобождаются от обязательств.