Что такое солидарная ответственность
Солидарная ответственность — это общие обязательства должников перед кредиторами. Само слово «солидарность» говорит о единстве лиц, связанных общими задачами, обязательствами, долгами, интересами.
Понятие солидарных обязанностей (ответственности) раскрывается в ст. 322 ГК. Они возникают, если предусмотрены в договоре, определены в законе, в частности при неделимости предмета обязательства (вещи или услуги).
Кроме того, ответственность наступает, когда причинен внедоговорной вред в результате действий группы лиц. То есть невозможно определить, кто и в какой части договора причинил этот вред (ст. 1080 ГК).
Характерные признаки
Солидарная ответственность подразумевает обязательства группы лиц — двух или более должников. Как в известном фильме: «Один за всех и все за одного!».
Должники солидарно отвечают по долгам и несут ответственность. Но есть и нюансы, которые разберем ниже.
Группа лиц объединена солидарными обязанностями перед кредитором.
Кредитор имеет право предъявлять требования к должникам в любой удобной для него последовательности.
Требования могут быть предъявлены как ко всем лицам, так и к одному должнику. При этом обоснование выбора необязательно.
Каждый должник отвечает по обязательствам в полной мере и должен быть готов погасить всю сумму долга в одиночку.
Если один должник погасил всю сумму долга, то остальные лица полностью освобождаются от обязательств.
Должник, который в одиночку исполнил обязательства в полной мере, вправе обратиться в суд с регрессным иском и потребовать возмещения затрат у остальных лиц.
Примеры солидарной ответственности
Как правило, кредиторы стараются указать в договоре соответствующий пункт и обеспечить поручительство нескольких лиц.
В каких договорах встречается условие о солидарных обязательствах:
Банковский договор займа. Если клиент не исполнит обязательства, то банк вправе требовать погашения долга с поручителей.
Учредительный договор полного товарищества. Учредители несут ответственность личным имуществом.
Договор строительного подряда. Например, два подрядчика не завершили в срок строительство объекта. Даже если один из них исполнил свои обязанности, то отвечать перед заказчиком они будут вместе. Заказчик не обязан принимать объект частично (ст. 311 ГК).
Договор страхования. Если несколько страховых компаний застраховали один объект, но не провели в договоре границы своих обязанностей, то отвечать по задолженности они будут в солидарном порядке.
Если вред причинен несколькими водителями в результате ДТП, то отвечать они будут вместе, в частности как владельцы источников повышенной опасности (автомобилей). Кроме того, пострадавший вправе требовать возмещения ущерба не только с виновного водителя, но и страховой компании.
Отличие солидарной ответственности от субсидиарной
Солидарная ответственность — это равные обязанности между должниками. Субсидиарная — предполагает наличие основного ответчика и дополнительных.
Подробнее об отличиях — в таблице:
Солидарная
Субсидиарная
Кто исполняет обязанность за должника
Должник, один из солидарных ответчиков или вся группа лиц.
Конкретное лицо, если кредитор обращался к должнику, но тот не исполнил обязанность (ст. 399 ГК)
Когда можно предъявить требование
Когда должник не исполнил обязательство, если в договоре не указано иное
После того как кредитор докажет, что должник не исполнил обязательства, не ответил в разумный срок на предложение о погашении долга, кредитор выполнил условия договора о порядке требования к поручителю (ст. 399 ГК)
В каком объеме кредитор может требовать исполнения обязанностей
В полном объеме или частично, но в пределах обязательства основного должника
В размере, оставшемся после исполнения обязанности должником. Договором или соглашением может быть предусмотрено ограничение на полное возмещение убытка
Какие последствия привлечения к ответственности для остальных должников
При полном исполнении обязанности солидарным должником, кредитор не привлечет остальных к ответственности.
Солидарные должники отвечают по обязательству, пока оно не будет исполнено
Кредитор вправе привлечь к ответственности остальных должников в пределах условий договора
В каких случаях возникают солидарные обязательства
Такие случаи описаны в Гражданском кодексе:
п. 1 ст. 322, ст. 133 — предусмотрены договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства;
п. 1 ст. 363 — в договоре не предусмотрена субсидиарная ответственность для поручителей в случае, если основной должник не исполнит свои обязательства;
п. 3. ст. 391 — при переводе долга между первоначальным и новым должником по соглашению между кредитором и новым должником, при условии, что в таком соглашении не предусмотрена субсидиарная ответственность для первоначального должника и он не освобожден от исполнения обязательства.
В некоторых случаях суды придерживаются норм солидарной ответственности, когда это прямо не указано в договоре и не предусмотрено законом. Например, при взыскании дохода от незаконного владения имуществом, когда требование предъявляется к недобросовестному арендодателю (п. 12 постановления Пленума ВАС от 17.11.2011 № 73).
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Законные права должников
На практике обязательства могут иметь смешанные формы и особые механизмы урегулирования правовых споров.
Правоотношения смешанного типа
Не всегда правоотношения имеют строго линейную форму — наравне с солидарной могут применяться нормы субсидиарной и долевой ответственности, или долги могут быть переданы третьей стороне. Нужно понимать, как защищать свои права. Законы предлагают широкие варианты обязанностей и освобождения от них. Например, в ст. 325 ГК описаны особенности, когда обязательства исполняет один из должников.
Разделение обязательств по взаимному согласию
Разделение обязательств в соглашении — это вполне легальный способ уйти от неопределенности правовой ситуации и урегулировать обязанности сторон. Например, ст. 391 ГК разрешает переводить долг между сторонами, и в некоторых случаях это кардинально меняет их обязанности. В частности такой механизм разделения обязательств применяется, когда нужно решить непростую юридическую ситуацию.
Кому кредитор может предъявлять требования и в каком объеме
В ст. 323 ГК описаны права кредиторов — они могут требовать исполнения обязательств с должника, одного из солидарных должников, всей группы лиц. Требовать исполнения обязательств можно как в полном объеме, так и частично.
Если кредитор предъявляет требования ко всей группе лиц, то он может действовать в любой последовательности. Или, например, истребовать долг с самого платежеспособного солидарного должника. Если должник не сможет погасить весь долг, то кредитор вправе требовать оставшуюся часть с остальных лиц.
Какие возражения солидарного должника не должны учитываться при споре
Солидарный должник не вправе выдвигать возражения, относящиеся к отношению кредитора с другими солидарными лицами, если он не участвует в этих отношениях (ст. 324 ГК). Например, если кредитор договорился об отсрочке оплаты с одним из должников, то это не значит, что к остальным эти договоренности тоже относятся.
Должник не может возражать кредитору, если тот отказался от иска к другому лицу или простил ему долг. Но есть исключения — когда на такие обстоятельства ссылается поручитель (п. 1 ст. 364 ГК, п. 52 постановления Пленума ВС от 22.11.2016 № 54). Если кредитор прощает долг основному должнику, то равно прекращается эта обязанность и для поручителя (ст. 415, п. 1 ст. 367 ГК).
В каком случае прекращается ответственность перед кредитором
Должники освобождаются от солидарных обязательств, когда все долги погашены перед кредитором. Исполнить обязательство может один должник, несколько солидарных лиц или вся группа (ст. 325 ГК).
Пока требование не будет удовлетворено в полном размере, ответственность сохраняется, даже когда вступило в силу решение суда о взыскании денежных средств, но фактически не исполнено.
Частые вопросы
Можно ли избежать солидарной ответственности
Избежать такой ответственности можно в следующих случаях:
В договоре предусмотрена иная форма ответственности.
Стороны некорректно составили договор — суд будет основываться на буквальном значении формулировок в договоре.
Кредитор предъявил требования к одному должнику, и тот полностью погасил долг. Но нужно помнить, что исполнивший обязательства должник вправе обратиться в суд с регрессным иском и потребовать возмещения затрат с остальных солидарных лиц.
В некоторых случаях недобросовестные должники подают встречные иски — на введение в заблуждение, несущественные условия договора, неточность формулировок. Так они пытаются признать договор незаключенным.
На какое законодательство опираться при взыскании долга
Солидарное взыскание долга регламентировано Гражданским кодексом:
Ст. 321 — участие в исполнении обязательства группы лиц (должников, кредиторов).
Ст. 322 — обязанности должников.
Ст. 323 — исполнение требований кредитора (кому предъявляются, в каком размере).
Ст. 325 — исполнение обязательств одним должником, последствия для остальных лиц.
Ст. 391 — перевод долга, особенности соглашения.
Кроме того, суды основывают свои решения на сложившейся практике — постановлениях и определениях Пленума ВС, арбитражных судов, апелляционных арбитражных судов, высших арбитражных судов.
Как происходит раздел обязательств
Раздел обязательств — это перевод долга по соглашению сторон (ст. 391 ГК). Соглашение заключается между первоначальным и новым должником. В этом случае нужно получить согласие кредитора, иначе соглашение признают ничтожным.
Если обязательства связаны с предпринимательской деятельностью, то соглашение может быть заключено между новым должником и кредитором. Новый должник полностью берет на себя обязательства первоначального должника. Оба несут ответственность перед кредитором, если в соглашении не предусмотрена субсидиарная ответственность и первоначальный должник не освобожден от исполнения обязательств.
Рекомендации
Солидарная ответственность — это правовой механизм, который обеспечивает исполнение обязательств. Практика показывает, что неправильно оформленные договоры, игнорирование положений Гражданского кодекса или небрежное отношение к условиям ответственности могут привести к серьезным юридическим последствиям. Особенно это актуально в сфере бизнеса, где каждый участник сделки должен осознавать степень своей финансовой ответственности.
Эксперты КСК ГРУПП рекомендуют:
Продумывайте условия договоров, используйте юридически корректные и однозначные формулировки.
Обращайтесь за помощью к специалистам, особенно при заключении многосторонних сделок.
Заранее прорабатывайте стратегии управления рисками, предусматривайте возможность заключения соглашений о распределении ответственности между должниками.
При наступлении спора не откладывайте защиту своих прав — своевременная юридическая консультация минимизирует риски.
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