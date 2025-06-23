Что такое технадзор в строительстве
Технический надзор — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качества строительных работ.
Специалисты проверяют объект с разных сторон: наличие полного пакета разрешительных документов, прочность конструкций, соответствие материалов СНиПам и ГОСТам, соблюдение сроков, проводят обследование технического состояния сооружений и другие не менее важные аспекты.
Основная цель технадзора в строительстве связана с людьми — построенное сооружение не должно нести угрозу жизни граждан.
Основные функции технического надзора
На практике грань между понятиями «строительный контроль» и «технический надзор» размыта. Их функции пересекаются, но нужно понимать главное отличие: строительный контроль направлен на мониторинг качества работ, а технический — на приемку сооружения в эксплуатацию.
Перечень ключевых функций технадзора в строительстве:
Инженерные изыскания — мероприятия связанные с техническими замерами, расчетами, исследованиями рельефа и т. д.
Проверка работ на соответствие проектной документации, нормативным требованиям, техническим стандартам.
Техническое обследование сооружений.
Контроль сроков выполнения работ по графику, а в случае отставаний — устранение задержек.
Фиксация нарушений и отклонений в актах, информирование о них подрядчика или заказчика.
Контроль качества строительных материалов и правильность их расходования — например, выявление фактов подмены на дешевые аналоги, перерасхода или нецелевого применения.
Участие в приемке скрытых работ — проверка работ, которые после завершения объекта будут недоступны для осмотра (армирование, гидроизоляция).
Контроль соблюдения техники безопасности — выполнение на объекте требований охраны труда.
Проверка исполнительной документации на правильность и своевременность оформления.
Обследование зданий на этапе сдачи — подтверждение готовности объекта к вводу в эксплуатацию и соответствие всем нормам.
Основные функции технического надзора направлены на то, чтобы возведенное сооружение было долговечным и безопасным в эксплуатации.
Кто имеет право проводить технадзор
Надзор за строительством заказчик может выполнить своими силами, а если их недостаточно — то с привлечением госорганов и сторонних организаций.
Надзорные органы на уровне муниципалитетов и субъектов РФ выдают разрешительные документы на строительство и участвуют в приемке готового объекта.
Специализированные организации — их подключают на сложных объектах, когда штатных ресурсов заказчика не хватает. Например, для технического обследования объекта.
Разработчик проекта проверяет работы на соответствие проектной документации.
Представители подрядчика непосредственно участвуют в обследовании зданий, выявляют несоответствия и устраняют нарушения.
Технический заказчик действует на основании договора строительного подряда.
Государственные органы — Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Инспекция по экологическому контролю. Они вправе проверять объект на протяжении всего периода строительства и после его ввода в эксплуатацию.
Специализированные организации — это ИП или юрлица, которых заказчик привлекает себе в помощь. Например, когда у него нет времени присутствовать на объекте, не хватает квалификации штатных специалистов или необходимо проверить смету.
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Виды технического надзора
Объект проходит проверку на разных уровнях — соответствие законодательству, выявление нарушений, целевое расходование бюджета. Рассмотрим три вида технадзора.
Вид надзора
Описание
Особенности
Государственный строительно-технический надзор
Органы государственной власти контролируют соблюдение законодательства в области градостроительства и строительных норм.
Проверяют разрешительные документы, проектную документацию и соответствие хода работ утвержденному проекту
Проводится на объектах, имеющих особое значение — например, на опасных, уникальных или технически сложных сооружениях
Административный надзор
Выполняет заказчик или организация, представляющая его интересы (сторонняя организация, технический заказчик).
Задача — контроль за соблюдением условий контракта и проекта, ведением исполнительной документации, сроками выполнения работ и устранением выявленных дефектов
Например, в ходе административного надзора может быть скорректирована смета или согласованы более удобные сроки работ
Финансово-технический надзор
Направлен на контроль за целевым использованием средств. Включает проверку сметной документации, актов выполненных работ, обоснованности расходов и фактического объема строительства
Позволяет минимизировать финансовые риски и избежать неэффективного расходования бюджета
Порядок проведения технического надзора
Заказчик вправе провести инициативный технический надзор с привлечением специализированной организации. Например, когда хочет проверить квалификацию подрядчика, добросовестность при использовании материалов или сэкономить на смете без ущерба качеству. Рассмотрим основные этапы надзора.
Создание рабочей группы
Заказчик формирует рабочую группу или привлекает специализированную организацию, обладающую необходимыми компетенциями и допусками.
В состав группы обычно входят инженеры, архитекторы, специалисты по техническому обследованию и охране труда. Определяются зоны ответственности каждого участника и составляется план-график проверок.
Проведение проверок
Технадзор регулярно выезжает на строительный объект для контроля выполнения работ — количество посещений прописывается в договоре со специализированной организацией.
Заказчик обязан информировать ее или технического заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, и устранять недостатки.
Контролируется качество и объемы выполненного строительства, соответствие материалов, соблюдение технологий, сроков.
Особое внимание уделяется скрытым работам, которые подлежат проверке до следующего этапа строительства. Все отклонения фиксируют с обязательным указанием сроков их устранения.
Формирование отчетности
По итогам проверок специалисты составляют акты, заключения и предписания. Отчетность включает описание выявленных нарушений, рекомендации по их устранению и оценку общего хода строительства.
Все документы передаются заказчику и могут использоваться при разрешении спорных ситуаций или для контроля подрядчика.
Сдача объекта в эксплуатацию
Специалисты проверяют готовность объекта к вводу в эксплуатацию. Если объект принимает государственный орган, то специалисты присутствуют при сдаче.
Проводится итоговое обследование здания — контроль качества, комплектности и соответствия построенного объекта проекту. После устранения всех замечаний оформляется заключение о соответствии, которое нужно для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Частые нарушения при строительстве
Технадзор не исключает того факта, что строительные работы могут пойти не по плану. Некоторые ошибки повторяются из проекта в проект и могут повлиять на прочность, долговечность и безопасность здания. Рассмотрим типичные нарушения на ключевых этапах строительства.
Фундамент
Нарушения при армировании — некачественная вязка арматуры или несоблюдение защитного слоя.
Отклонения от инженерных изысканий по проекту — неправильная глубина или ширина фундамента.
Плохая гидроизоляция — отсутствие или неправильная укладка материалов. В будущем это может привести к подтоплению и разрушению основания.
Заливка бетона не той марки — бетон хорошего качества подменяют более дешевым.
Коробка
Нарушение технологии кладки — несоблюдение перевязки швов, слабое армирование.
Применение несертифицированных материалов — дешевый кирпич или блоки сомнительного качества.
Отклонения по вертикали и уровню — «заваленные» стены, перекосы.
Ошибки при устройстве проемов — неправильное усиление перемычек.
Кровля
Неправильный уклон скатов — приводит к застою воды и протечкам.
Ошибки в устройстве стропильной системы — просадки, трещины, нарушение несущей способности.
Некачественная паро- и гидроизоляция — конденсат и сырость в чердачных помещениях.
Нарушение технологии монтажа покрытия — особенно при укладке металлочерепицы или мягкой кровли.
Инженерное обеспечение
Неправильная прокладка коммуникаций — трубы без уклона, пересечения сетей, отсутствие шумоизоляции труб.
Отсутствие ревизий и доступа к узлам — затрудняет эксплуатацию и обслуживание.
Несоблюдение требований электробезопасности — перегрузка сетей, использование несертифицированного оборудования.
Ошибки в системе вентиляции и отопления — неэффективная работа или постоянные сбои.
Технадзор помогает выявлять эти нарушения на раннем этапе, когда их проще и дешевле устранить.
Нормативная база
Надзор в сфере строительных работ регламентируется на законодательном уровне.
Норматив
Описание
Определяет порядок и правила проведения строительного контроля, государственного строительного надзора
СП 543.1325800 2024
Устанавливает правила для организаций и требования к проведению стройконтроля
Общие требования к безопасности объектов, требования к безопасности сооружений при строительстве, капремонте и реконструкции, документация и порядок оценки объектов
СП 110-11-99
Устанавливает случаи применения авторского надзора, а также задачи, права и обязанности проектных организаций
Устанавливает право заказчика (застройщика) привлекать к стройконтролю специализированные организации.
Определяет, в какой части заказчик выполняет стройконтроль — сроки, ход работ, качество материалов, правильность использования материалов
ГОСТ 31937-2024
Устанавливает формы по техническому обследованию и мониторингу технического состояния сооружений
Как технадзор помогает сэкономить
Проведение технического надзора помогает избежать лишних расходов на всех этапах строительства.
Выявление ошибок на ранних стадиях позволяет избежать затрат на повторное выполнение работ.
Специалисты контролируют качество и количество поставляемых материалов — не будет перерасхода и подмен на дешевые аналоги плохого качества.
Техническое обследование снижает вероятность аварий, нарушений и последующих судебных разбирательств — исключаются расходы на юристов, штрафы и страховые выплаты.
Надзор помогает избежать простоев, связанных с ошибками и нестыковками. Чем быстрее сдан объект — тем меньше издержки на аренду техники, оплату труда и обслуживание стройплощадки.
Объекты проходят проверку с первого раза.
Компания КСК ГРУПП оказывает услуги «под ключ» в области строительного контроля и технического надзора — техническое обследование зданий и сооружений, контроль строительных работ, разработка строительной документации, оформление членства в СРО и т.д. Специалисты подключатся на любом этапе и гарантированно доведут ваш проект до результата.
Почему нам доверяют
Компания КСК ГРУПП работает с любыми типами объектов и всегда придерживается принципов профессиональной честности и эффективности:
Заранее согласовывает с заказчиком все условия — объем работ, график проверок, формат отчетности, стоимость и сроки. В договоре четко прописаны обязанности сторон — никаких «скрытых» пунктов и неожиданных доплат.
После каждого выезда на объект наши специалисты составляют подробные отчеты с фотофиксацией, выявленными нарушениями и рекомендациями.
В штате КСК ГРУПП — специалисты и эксперты с многолетним опытом. Мы не просто выявляем проблемы — мы знаем, как их решить быстро и грамотно.
Привлекайте технический надзор до начала строительства — эксперт еще на этапе подготовки поможет выявить недочеты в проекте и смете, а также проверить обоснованность заявленных объемов. Команда КСК ГРУПП сопровождает строительные проекты любой сложности.
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