Что такое технадзор в строительстве

Технический надзор — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение качества строительных работ.

Специалисты проверяют объект с разных сторон: наличие полного пакета разрешительных документов, прочность конструкций, соответствие материалов СНиПам и ГОСТам, соблюдение сроков, проводят обследование технического состояния сооружений и другие не менее важные аспекты.

Основная цель технадзора в строительстве связана с людьми — построенное сооружение не должно нести угрозу жизни граждан.