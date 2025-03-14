Как обжаловать включение в «черный» список Центробанка

В чем суть вопроса
Проще всего проиллюстрировать это на примере из жизни.
Звонит человек, невнятно представляется кем-то надежным, каким-нибудь Иннокентием Ивановым из службы заботы о клиентах, службой безопасности и с подлинной заботой сообщает, что вас вот-вот ограбят, срочно спасайте деньги, переводите на «защищенный» счет и т. п.
Кто-то посмеется, даст отбой и забудет — но не тот, кто пойдет на поводу у мошенника, и не тот, чей телефон, как оказалось, использует этот «Иванов». А если это ваш корпоративный номер, указанный на официальном сайте, в рекламных материалах, объявлениях?
Получается, что вы как частное лицо, или как ИП, или как юрлицо внесены в базу данных Банка России как некто, пытавшийся завладеть чужими деньгами.
Как уточнить, внесены ли вы в базу ЦБ
Скорее всего, вам об этом сообщит ваш банк, поскольку именно он выступает оператором по переводу денежных средств. Можно также регулярно проводить самопроверку. Один из вариантов — через Госуслуги.
После авторизации выберите в каталоге услуг раздел «Ведомства», найдите «Банк России» и в перечне оказываемых им услуг — «Получение информации о наличии сведений о лице в базе данных».
Заполнение заявления занимает пару секунд (данные подставляются автоматом), отправка тоже происходит из личного кабинета на Госуслугах, переходить никуда не нужно. Официально для ответа отведено семь дней, но практика показывает, что результаты приходят куда быстрее. При личной проверке автор получил выписку в течение пяти минут. Уведомление приходит на почту и в ЛК и представляет собой выписку, скрепленную УКЭП. В ней может быть указано на то, что сведения о заявителе отсутствуют в базе данных ЦБ. При этом делается пространная оговорка о том, что это не окончательное и безусловное свидетельство положительной деловой репутации заявителя.
Если же выясняется, что сведения, относящиеся к заявителю или к его средству платежа, все-таки включены в черный список ЦБ, следует добиваться исключения из этой базы. Сначала нужно попробовать это сделать в досудебном порядке. Они установлен Указанием ЦБ от 13.06.24 № 6748-У.
Куда обращаться
Адресовать заявление нужно в Банк России — непосредственно или через свой банк. В любом случае обращаться надо в ЦБ, именно он администрирует интересующий нас черный список (в силу ст. 27 закона от 27.06.11 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).
Отметим, что в эту базу данных включаются случаи, когда переводы были осуществлены не только без согласия собственника денег, но и с его согласия, которое было получено обманным путем или посредством злоупотребления доверием.
Если вы столкнулись с несправедливым включением в «черный» список Центробанка, не стоит паниковать. Профессионалы КСК ГРУПП готовы предложить вам поддержку на каждом этапе процесса обжалования. Обратившись к нам, вы получите не просто юридическое сопровождение, а индивидуальный подход и надежную защиту интересов вашего бизнеса.
Что следует указать в заявлении
Физическому лицу, в том числе ИП, нужно сообщить:
Ф.И.О. (последнее — при наличии);
данные документа, удостоверяющего личность;
банк (иного оператора), от которого он узнал о том, что включен в черный список,
номера банковских счетов, платежных карт, электронных кошельков, мобильных телефонов.
Дополнительно для упрощения идентификации и в подтверждение добросовестности можно указать свой ИНН, СНИЛС, реквизиты договора об оказании услуг мобильной связи. Полагаем, что последнее может оказаться полезным, если, например, номер, с помощью которого выманили деньги, относится к договору, зарегистрированному на днях, а ваш телефон у вас уже лет десять.
Если «реабилитации» добивается юридическое лицо, то следует указывать:
ИНН;
номера банковских счетов, и (или) платежных карт (исключая предоплаченные), и (или) электронных кошельков;
ссылки на документы, которые удостоверяют личность гендиректора как единоличного исполнительного органа, плюс его СНИЛС;
наименование банка (иного оператора), сообщившего о включении в черный список.
Важно включить в заявление все вышеописанные сведения, поскольку их отсутствие — повод отказать в приеме документа.
Подать это заявление можно как через банк (иного оператора), от которого узнали о включении в черный список, так и непосредственно через интернет-приемную Банка России: «Отправить обращение в электронном виде» → «Направить обращение»→ «Информационная безопасность» → «Исключить данные из базы данных Банка России о случаях и попытках совершения операций без согласия клиента на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».
Как скоро информация будет исключена из черного списка
Убедившись, что клиент–заявитель присутствует в базе данных, Банк России делает запрос операторам об обоснованности включения сведений, относящихся к клиенту, в этот черный список. Если хотя бы один из операторов сообщит об обоснованности включения сведений, относящихся к клиенту, Банк России в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления клиента в Банк России направляет отказ в исключении из базы данных.
В этом случае остается лишь один вариант — обращаться в суд: физическому лицу, не являющемуся ИП, — в порядке гл. 22 КАС, ИП и юридическому лицу — в арбитраж в порядке ст. 198 АПК. Профессионалы компании КСК ГРУПП помогут вам в решении сложных вопросов и предложат экспертные решения в трудных ситуациях, если нужно добиться исключения вас или вашего бизнеса из базы данных ЦБ.
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