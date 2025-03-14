Как обжаловать включение в «черный» список Центробанка

Проще всего проиллюстрировать это на примере из жизни.

Звонит человек, невнятно представляется кем-то надежным, каким-нибудь Иннокентием Ивановым из службы заботы о клиентах, службой безопасности и с подлинной заботой сообщает, что вас вот-вот ограбят, срочно спасайте деньги, переводите на «защищенный» счет и т. п.

Кто-то посмеется, даст отбой и забудет — но не тот, кто пойдет на поводу у мошенника, и не тот, чей телефон, как оказалось, использует этот «Иванов». А если это ваш корпоративный номер, указанный на официальном сайте, в рекламных материалах, объявлениях?

Получается, что вы как частное лицо, или как ИП, или как юрлицо внесены в базу данных Банка России как некто, пытавшийся завладеть чужими деньгами.