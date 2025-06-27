Разработка программы производственного контроля

Программа производственного контроля не имеет четкой структуры — каждая организация составляет этот локальный документ произвольно. Исходить следует из специфики деятельности и санитарно-эпидемиологических норм в конкретной области. Например, требования к содержанию программы в части условий труда закреплены в СП 2.2.3670-20.

На что ориентироваться при составлении

Каждое предприятие составляет ППК «под себя». Даже если документ скачан из интернета, его нужно адаптировать под конкретную отрасль и привести в соответствие с внутренними регламентами.

При составлении документа нужно ориентироваться на вид хозяйственной деятельности компании, условия на производстве, наличие вредных факторов.