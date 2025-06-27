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Кому нужен план производственного контроля
Предприятия обязаны вести производственный контроль в ходе своей деятельности — следить за соблюдением санитарных правил, норм гигиены, требований безопасности (ст. 11 закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ).
Цель таких мероприятий — предупредить вред здоровью сотрудников и окружающей среде, создать условия для санитарно-эпидемиологического благополучия.
План производственного контроля нужен:
Предприятиям, работающим с химикатами, вредными веществами, оборудованием с повышенной опасностью.
Организациям в сфере общепита, медицины, образования, торговли.
Компаниям, которые работают по лицензии.
Конкретные действия, сроки и ответственных лиц указывают в плане производственного контроля (ППК). Документ охватывает разные направления — проведение лабораторных исследований, организацию медосмотров, проверку рабочих мест, сертификацию и лицензирование отдельных видов деятельности и продукции.
Что является объектом контроля
Объекты производственного контроля — это все участки деятельности предприятия, которые потенциально несут угрозу здоровью граждан и экологическому состоянию окружающей среды.
Например, СП 1.1.1058-01 устанавливает следующие объекты контроля:
рабочие места и условия труда;
санитарно-эпидемиологическое состояние помещений и оборудования;
качество продукции и полуфабрикатов;
производственные процессы;
сырье, отходы потребления и производства.
Каждая отрасль имеет свои особенности: например, медицинские учреждения в рамках проверок обязаны следовать требованиям СП 2.1.3678-20 (постановление Главного государственного санитарного врача от 24.12.2020 № 44).
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Разработка программы производственного контроля
Программа производственного контроля не имеет четкой структуры — каждая организация составляет этот локальный документ произвольно. Исходить следует из специфики деятельности и санитарно-эпидемиологических норм в конкретной области. Например, требования к содержанию программы в части условий труда закреплены в СП 2.2.3670-20.
На что ориентироваться при составлении
Каждое предприятие составляет ППК «под себя». Даже если документ скачан из интернета, его нужно адаптировать под конкретную отрасль и привести в соответствие с внутренними регламентами.
При составлении документа нужно ориентироваться на вид хозяйственной деятельности компании, условия на производстве, наличие вредных факторов.
Что включить в документ
Структура документа не имеет четкой структуры, но к содержанию предъявляются строгие требования. В таблице ниже — обязательные разделы ППК:
Обязательный раздел
Пояснения
Общие сведения об организации
Название, адрес, ИНН, ОГРН, вид деятельности — эти данные позволяют идентифицировать организацию и понять особенности ее работы
Нормативная база
Перечень применяемых СанПиН, санитарных правил, ГОСТов и других нормативных документов, на которые опирается программа. Конкретный перечень можно уточнить в местном подразделении Роспотребнадзора
Описание производственного процесса
Краткое описание всех технологических операций и участков, подлежащих контролю
Идентификация факторов риска
Выявление вредных и опасных производственных факторов. Степень риска определяют с помощью лабораторных исследований и испытаний. В документе фиксируют сроки проведения контрольных мероприятий
Перечень объектов контроля
Помещения, оборудование, продукция, вода и другие объекты обязательного контроля
График исследований
Какие анализы и на каких участках проводятся, с какой периодичностью и в каких лабораториях
Порядок проведения внутреннего контроля
Определяют ответственных лиц, частоту проверок, формы отчетности и действия при выявлении нарушений
Меры по устранению нарушений
Алгоритмы реагирования на отклонения от санитарно-эпидемиологических норм — кто отвечает, в какие сроки принимаются меры. В документе отражают список ситуаций, при возникновении которых следует проинформировать контролирующие органы, местные власти, граждан
Список сотрудников, которые обязаны проходить медосмотр и профессиональную подготовку
Порядок проведения медосмотров, гигиенической подготовки и профилактики инфекционных заболеваний. Пофамильный перечень должностных лиц утверждает руководитель
Порядок ведения и хранения документации
Какие журналы и акты оформляются, как долго и где они хранятся, кто отвечает за документооборот. Руководитель утверждает список форм и отчетности с учетом требований Роспотребнадзора
В зависимости от специфики деятельности каждое предприятие может дополнить список другими обязательными разделами.
Кем составляется программа производственного контроля
Компания вправе составить ППК собственными силами или привлечь специализированную организацию.
Если в компании есть специалисты с необходимыми компетенциями, то составить программу могут они (специалист по охране труда, сотрудник медико-профилактического подразделения, эколог).
Если в компании есть собственная лаборатория, то ответственным за подготовку программы назначают ее руководителя. А руководитель, в свою очередь, может привлечь для составления документа специалиста по охране труда или представителя структурного подразделения.
Если в штате компании нет компетентных сотрудников, то в помощь подключают сторонних специалистов.
ППК составляется один раз — перед запуском производства. Затем документ нужно регулярно проверять и вносить дополнения, чтобы он не терял своей актуальности. Как правило, программу актуализируют раз в два года.
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Образец программы производственного контроля
Перед составлением программы нужно подготовить пояснительную записку и указать в ней:
Общую информацию об организации — наименование, реквизиты при регистрации, юридический адрес, контакты.
Обоснование необходимости проведения производственного контроля — какие участки потенциально опасны для санитарно-эпидемиологического благополучия людей, а также какие меры компания будет предпринимать в случае аварийных ситуаций.
Характеристики деятельности — описание выпускаемой продукции, параметры зданий, характеристики оборудования.
После этого составляют программу производственного контроля. Ее заверяет руководитель.
Образцы ППК — это не шаблоны, которые на 100% подойдут под деятельность предприятия. Образец нужно скорректировать с учетом хозяйственной деятельности предприятия и санитарно-эпидемиологических норм в конкретной отрасли.
Скачать образец ППК для салона красоты.
Скачать образец ППК для аптеки.
Скачать образец ППК для офисных рабочих мест.
Штрафы за отсутствие ППК
За отсутствие ППК предусмотрены меры административного наказания — для собственников, руководителей и ответственных сотрудников. В ст. 6.3 КоАП указаны штрафы за несоблюдение санитарных правил, гигиенических норм, невыполнение противоэпидемических мероприятий:
на граждан — от 100 до 500 руб.;
на ИП и должностных лиц — от 500 руб. до 1 тыс. руб.;
на организации — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
В некоторых ситуациях штраф на ИП или юрлицо могут заменить приостановлением деятельности сроком до 90 суток. Нарушения выявляют специалисты Роспотребнадзора в ходе проверок.
Срок действия программы производственного контроля
ППК не утверждают «раз и навсегда». Документ должен отражать реальные процессы и условия на производстве, которые потенциально опасны для санитарно-эпидемиологической обстановки в целом. Например, документ нужно обновлять, когда:
расширили сферу услуг, открытие филиал, запустили новый цех;
ввели в эксплуатацию новое оборудование;
изменились условия труда — увеличилось количество смен, добавились ночные дежурства, изменился график работы;
вышли новые СанПиНы, санитарные правила, письма Роспотребнадзора;
предприятие получило предписание по устранению нарушений.
Если программа актуальна и отражает деятельность компании, то действовать она может несколько лет. Если вам нужна помощь в составлении, актуализации ППК или аналогичные услуги по другим документам и регламентам компании, то специалисты КСК ГРУПП всегда на связи. Заполните заявку на консультацию и получите практичные рекомендации от экспертов.
Согласование программ ПК
С 2007 года программу производственного контроля не нужно согласовывать в Роспотребнадзоре. Но в случае плановых контрольных мероприятий ведомство может запросить ППК для проверки соответствия нормативным требованиям и санитарно-эпидемиологическим правилам.
Исключение — ППК качества и безопасности систем водоснабжения. Такую программу нужно согласовывать.
Программа ПК — это локальный документ компании, и при его подготовке возможны внутренние согласования. Например, эколог согласовывает документ с директором; или специализированная организация согласовывает программу со специалистом по охране труда, который назначен ответственным приказом руководителя.
Главное
В ППК отражают потенциальные риски на предприятии, которые угрожают здоровью и безопасности граждан, окружающей среде, санитарно-эпидемиологической обстановке в целом, мероприятия по их профилактике и устранению.
При составлении программы следует ориентироваться на специфику деятельности предприятия и действующие в отрасли законодательные нормы, СанПиНы, санитарные правила, ведомственные письма и распоряжения.
Штрафы за отсутствие ППК прописаны в ст. 6.3 КоАП. Административное наказание для юрлиц — до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Составить программу может компетентный специалист компании — руководитель лаборатории, эколог, специалист по охране труда или медико-профилактического подразделения. Если таких специалистов нет, подключают специализированные организации. Например, вы можете обратиться в компанию КСК ГРУПП.
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