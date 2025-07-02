Как оформить карточку предприятия: правила оформления, образец и бланк

Что такое карточка предприятия

Карточка предприятия — это сведения об организации или ИП. Ее предоставляют в начале делового знакомства, при заключении сделок, для подтверждения добросовестности и в других случаях.

Сведения в карточке предприятия всегда должны быть актуальными. Если в компании происходят изменения, то карточку следует обновить. Например, когда изменился адрес юрлица, появились новые ОКВЭД, бизнес получил лицензию.

Карточка — это внутренний документ компании. В учетной политике ее отражать не нужно. Данные из карточки также используют для налоговой и бухгалтерской отчетности.