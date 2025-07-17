Что такое бриф и как его правильно составить

Что такое бриф и для чего он нужен

Бриф — это краткий документ, который содержит основную информацию о проекте, целях и задачах, аудитории, сроках исполнения и результатах. Он обеспечивает взаимопонимание между заказчиком и исполнителем и служит основой для старта сотрудничества. Бриф помогает:

сформулировать цель и определить конкретные задачи;

установить критерии оценки результата;

согласовать ожидания;

сэкономить время и ресурсы;

повысить качество итогового продукта.

Отказ от создания брифа (как и формальное отношение к этому документу) приводит к негативным последствиям, затрудняет работу над проектом и влечет за собой многочисленные доработки и конфликты. Причем бриф нужен и заказчику, и исполнителю: он позволяет убедиться, что обе стороны одинаково понимают, какого результата ожидают и как он будет достигнут.