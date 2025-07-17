Что такое бриф и как его правильно составить

Что такое бриф и для чего он нужен
Бриф — это краткий документ, который содержит основную информацию о проекте, целях и задачах, аудитории, сроках исполнения и результатах. Он обеспечивает взаимопонимание между заказчиком и исполнителем и служит основой для старта сотрудничества. Бриф помогает:
сформулировать цель и определить конкретные задачи;
установить критерии оценки результата;
согласовать ожидания;
сэкономить время и ресурсы;
повысить качество итогового продукта.
Отказ от создания брифа (как и формальное отношение к этому документу) приводит к негативным последствиям, затрудняет работу над проектом и влечет за собой многочисленные доработки и конфликты. Причем бриф нужен и заказчику, и исполнителю: он позволяет убедиться, что обе стороны одинаково понимают, какого результата ожидают и как он будет достигнут.
В каких сферах используется бриф
Бриф необходим в тех случаях, когда заказчик сам формулирует желаемый результат, цели и задачи. Или когда единый подход отсутствует, и заказчик вместе с исполнителем ищут оптимальное решение. Чаще всего потребность в том, чтобы составить бриф, возникает в следующих сферах:
маркетинг и PR;
event-индустрия;
IT-разработка;
дизайн;
копирайтинг;
архитектура и строительство;
образование;
создание фото и видео;
бизнес-консалтинг.
Конечно, перечень направлений, где используется бриф, не ограничивается этими сферами: он нужен практически всегда, когда итоговая картина проекта должна отвечать представлениям заказчика. Также без заполнения брифа не обойтись, если предстоит работа над масштабным проектом, который требует решения множества задач.
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Чем бриф отличается от технического задания
Бриф — это основа для подготовки технического задания. И хотя оба документа играют ключевую роль в достижении цели и связаны между собой, их назначение и содержание различны, а потому бриф существенно отличается от ТЗ.
Бриф представляет собой краткий документ: это, по сути, фундамент для постановки ТЗ, в котором обозначается общее видение. В отличие от брифа, задающего направление, техзадание является гораздо более детализированным документом, содержащим четкое руководство по работе над проектом.
Именно в техническом задании закрепляются конкретные требования, технические характеристики, методы оценки результата и другие параметры. Причем если техническое задание является дополнением к договору, то этот документ имеет юридическую силу. По сути, бриф отличается от ТЗ и целью, назначением, и форматом, а также рядом других параметров.
Основные отличия брифа от технического задания
Критерий
Бриф
Техническое задание
Назначение
Задает стратегическое направление, определяет концепцию и видение проекта
Детально описывает требования и определяет шаги для реализации
Цель
Сбор базовой информации
Точная фиксация объема работ
Фокус внимания
Концентрируется на задачах и потребностях
Фокусируется на конкретных параметрах реализации
Обязательность исполнения
Чаще носит рекомендательный характер
Обязателен для исполнения
Формат
Свободный
Документ с четкой структурой
Уровень детализации
Минимальный
Максимальная детализация
Кто составляет
Составляется заказчиком и исполнителем совместно с заказчиком
Составляется исполнителем или самим заказчиком
Виды брифов и их особенности
Видов брифов множество, и каждый из них ориентирован на решение определенной задачи. Рассмотрим наиболее распространенные.
Креативный
Как понятно из названия, креативный бриф чаще всего востребован на этапе создания продукта, формирования его имиджа и при подготовке контента. Основная цель такого документа — определить концепцию проекта и зафиксировать видение заказчика, закрепить визуальный образ и сформулировать, какие эмоции и ассоциации он должен вызывать.
Отличительная черта креативного брифа — творческая направленность. Нередко он содержит референсы, которые помогают лучше понять ожидания заказчика. Креативные брифы используют при решении самых различных задач, включая создание рекламных роликов, разработку дизайна продукта, логотипа бренда или концепции мероприятия.
Коммуникационный
Коммуникационный бриф составляется, если есть необходимость познакомить аудиторию с продуктом — например, при разработке рекламы нового продукта, который будет представлен на мероприятии. С помощью этого брифа собирается исчерпывающая информация о самом продукте и его позиционировании, а также уточняются стиль и формат рекламы и ожидаемая реакция аудитории.
Коммуникационный бриф определяет направление работы и позволяет избежать лишних вопросов и доработок. Он концентрируется не столько на художественном воплощении или технических аспектах, сколько на построении эффективных взаимоотношений с клиентами.
Экспертный
Еще один востребованный вид брифа — экспертный: он используется при создании и выводе на рынок новых продуктов или новых брендов. Экспертный бриф отличается детализированностью, предполагает большое количество уточняющих вопросов, направленных на выявление нюансов и скрытых факторов, влияющих на результат.
Экспертные брифы составляются в ситуациях, когда необходим комплексный подход. Для его подготовки нужна информация с различных уровней — от результатов исследования целевой аудитории до технических характеристик.
Маркетинговый
Для продвижения продуктов и брендов используют маркетинговый бриф: он востребован, когда нужно разработать стратегию SMM-продвижения, создать сайт и решить другие задачи, связанные с продвижением. Подготовка документа позволяет подобрать подходящие инструменты продвижения с учетом специфики бизнеса заказчика, поставленных задач, бюджета и сроков.
Чтобы правильно составить маркетинговый бриф, потребуется собрать информацию о самой компании, ее продуктах, конкурентах и целевой аудитории.
Медиабриф
Для запуска контекстной и таргетированной рекламы используются медиабрифы. Их ключевая цель — собрать информацию о рекламируемом продукте и аудитории.
Особенность медиабрифа заключается в том, что он фокусируется на конкретных аспектах предстоящей рекламной кампании. С его помощью можно получить ответы на следующие вопросы: Каких результатов нужно достичь с помощью рекламы? В какие сроки необходимо провести рекламную кампанию? Какую информацию следует донести до целевой аудитории? И так далее.
Типовая структура брифа
Структура брифа определяется произвольно, она нигде не закреплена. Главное, чтобы документ давал исчерпывающие ответы на все вопросы и был удобен и для исполнителя, и для заказчика. Также нужно учитывать, что брифы используются в различных сферах и для решения различных задач, поэтому составление этого документа всегда предполагает индивидуальный подход.
Если говорить о типовой структуре брифа, то, как правило, он содержит вводную часть, основной раздел и прикрепленные файлы. Оптимальный формат — в виде таблицы из двух колонок для вопросов и ответов.
Вводная часть
Вводная часть включает в себя общую информацию об исполнителе, заказчике, сроках и бюджете проекта:
Информация об исполнителе. Как правило, данные об исполнителе содержатся в «шапке» брифа. К обязательным сведениям относятся название компании, адрес, контактные данные (лучше указать несколько каналов связи). Также в «шапке» документа при создании брифа часто размещают логотип исполнителя.
Информация о заказчике. Помимо общих сведений и юридической информации, в этом блоке следует указать сферу деятельности клиента и описать специфику бизнеса, кратко рассказать об опыте работы компании и ее конкурентных преимуществах.
Сроки. Во вводной части следует зафиксировать конечный и промежуточные дедлайны.
Бюджет. Информацию о бюджете проекта и особенностях ценообразования можно прописать непосредственно во вводной части брифа или же прикрепить в виде ссылки.
Также рекомендуем отдельно указать ответственных за реализацию проекта сотрудников со стороны заказчика и исполнителя и их контактные данные.
Основной раздел
Основной раздел брифа должен давать исчерпывающее представление о проекте. Вопросы внутри основного раздела также могут структурироваться — это облегчает работу с документом. Чаще всего он включает:
Описание продукта. Здесь следует рассказать о характеристиках продукта, его сферах применения и преимуществах, отличиях от аналогичных решений и пользе для покупателей. Также при необходимости здесь указывают стоимость продукта.
Цели и задачи. В этом блоке формулируют цель, промежуточные задачи проекта и фиксируют результат, который ожидает получить клиент. Здесь же можно указать перечень этапов.
Информацию о целевой аудитории. Ответы на вопросы этого блока позволяют получить представление о целевой аудитории, ее экономических, демографических, психологических и других характеристиках.
Сведения о конкурентах. В этом блоке рекомендуем рассказать о прямых конкурентах заказчика. Если проводился конкурентный анализ, следует приложить ссылку или файл с результатами.
Также в основной раздел брифа включают показатели, которые планируют использовать для отслеживания хода работы над проектом и оценки результата.
Прикрепленные файлы
Достаточно часто бриф дополняется различными материалами: это могут быть брендбуки, фото продукта, видео процесса работы и другие исходники. Во многих случаях бриф имеет смысл дополнить референсами для лучшего понимания ожидаемых результатов.
Заказчик может приложить к брифу любые материалы, которые посчитает полезными для достижения цели. Причем необязательно, что все файлы должны быть прикреплены к документу в момент его составления: иногда уже готовый бриф дополняют какими-то материалами.
Компания КСК ГРУПП оказывает услуги по направлениям аудит, консалтинг, финансы, автоматизация бизнеса, консультации. Помогаем бизнесу на любом этапе — от выполнения локальной задачи до реализации проекта «под ключ».
Примеры заполненных брифов
Составление брифа, особенно если раньше вы не занимались созданием подобных документов, может вызвать сложности. Подготовили примеры брифов, которые помогут разобраться со всеми нюансами работы с этим документом.
Наиболее востребованными являются примеры брифов на текст и на интернет-продвижение: именно их вы найдете далее.
Бриф на текст
ООО «Бюро маркетинга»
ИНН 555-555-55-55 / ОГРН 555-555-555-55555
Телефон: +7 (990) 333-33-33 / Электронная почта: info@marketing.ru
Адрес: г. Москва, ул. Солнечная, д. 10, офис 10
Бриф на рекламный текст
Клиент
ООО «Ромашка»
Дата
15.07.2025 г.
Контактное лицо
Ирина Петрова
Телефон
+7 (990) 578-88-88
Электронная почта
opetrova@mail.ru
Бюджет проекта
50 000 рублей
Желаемые сроки
До 10.09.2025 г.
Контактное лицо со стороны исполнителя:
Ольга Васильева
+7 (900) 555-33-33, ovasilieva@marketing.ru
1. Общая информация
Сферы деятельности компании
Бухгалтерские услуги
Целевая аудитория
Продавцы маркетплейсов
Прямые конкуренты
ООО «Учет», ООО «Ваш бухгалтер»
2. Текст
Где будет опубликован текст?
https://www.abc.ru/
Объект рекламы
Бухгалтер для маркетплейсов
Описание рекламируемого объекта
Обеспечиваем оперативное ведение бухгалтерского учета.
Учитываем отраслевые особенности, настраиваем все учетные процессы.
Готовим первичные документы, организовываем документооборот и хранение первичных документов.
Стандартизируем все финансовые, учетные и кадровые операции, оформляем кадровую документацию, осуществляем расчет заработной платы.
Какие цели ставите перед собой?
Формирование положительного имиджа компании
Количество печатных знаков
12 000 знаков без пробелов
Стиль подачи материала
Убеждающе-информативный, нейтральный
Пожелания к структуре текста
Рассказать об особенностях бухучета на маркетплейсах, с какими проблемами сталкиваются селлеры, что такое бухгалтерский аутсорсинг, как это работает и какие преимущества получают селлеры. Также можно включить дополнительные блоки, привести примеры или добавить реальные истории.
Что не стоит упоминать?
Возможность самостоятельно вести учет при помощи онлайн-сервисов.
3. Дополнительная информация
Примеры статей
https://allo.tochka.com/accountant-marketplace
https://kontur.ru/elba/spravka/56652-buhgalteriya_na_marketpleysah
Бриф на интернет-продвижение
ООО «Бюро маркетинга»
ИНН 555-555-55-55 / ОГРН 555-555-555-55555
Телефон: +7 (990) 333-33-33 / Электронная почта: info@marketing.ru
Адрес: г. Москва, ул. Солнечная, д. 10, офис 10
Бриф на интернет-продвижение
Клиент
ООО «Альянс»
Дата
17.07.2025 г.
Контактное лицо
Иван Иванов
Телефон
+7 (900) 588-88-88
Электронная почта
ivanov@mail.ru
Бюджет проекта
150 000 рублей
Желаемые сроки
До 15.12.2025 г.
Контактное лицо со стороны исполнителя:
Алина Иванова
+7 (900) 555-00-00, aivanova@marketing.ru
1. Общая информация
Сферы деятельности компании
Юридические услуги для бизнеса
Целевая аудитория
ИП и собственники компаний, преимущественно малый бизнес, у которых нет юриста в штате.
Прямые конкуренты
ООО «Право», ООО «Ваш юрист»
2. Описание проекта
Цель продвижения
Стимулирование продаж юридических услуг
Задачи
Увеличить количество заявок до 120 в месяц
Описание продукта
Полное юридическое сопровождение бизнеса под ключ
Чем услуга полезна клиентам?
Берем на себя решение всех правовых вопросов — подготовка документов, взаимодействие с госорганами, договорная работа, представление интересов в суде, минимизация правовых рисков.
Какие направления продвижения наиболее приоритетны (по вашему мнению)?
✅Продвижение сайта в поисковых системах
✅Продвижение в социальных сетях
✅Медийная баннерная реклама
✅Контент-маркетинг
✅Контекстная реклама
✅Таргетинг
✅Другое (вписать)
Предпочтения по SMM-инструментам
✅Создание и развитие сообществ в соцсетях
✅Продвижение в блогосфере
✅Создание собственной соцсети для продвижения бренда
✅Создание приложений и виджетов
Показатели/KPI по которым вы планируете оценивать эффективность продвижения?
Конверсия, стоимость лида
Каких показателей необходимо достичь?
Конверсия 3–4%, стоимость лида 300 рублей
Желаемые регионы продвижения
Москва и область, Краснодарский край
3. Дополнительная информация
Наличие исходных материалов
✅Статьи о компании (бренде)
✅Интервью первых лиц компании
✅Пресс-релизы
✅Брендбук/фирменный стиль
✅Фотографии
✅Каталоги, прайсы
✅Видеоматериалы и аудиоматериалы
✅Отзывы клиентов
✅Другое
Советы по созданию эффективного брифа
Четко сформулируйте цель. Убедитесь, что цель определена предельно конкретно. Чтобы верно сформулировать цель, ответьте на следующие вопросы: Зачем создается проект? Какие задачи он призван решить? Каких результатов планируется достичь?
Соберите максимум информации. Вся необходимая информация должна быть представлена полно и последовательно. Недостаток сведений приведет к ошибкам и затягиванию сроков. Причем лучше, если заполнение брифа происходит совместно: в процессе участвуют и исполнитель, и заказчик.
Избегайте сложных формулировок и перегруженности. Краткость и простота — обязательные характеристики хорошего брифа. Лаконичный и легко читаемый документ позволяет избежать недопонимания и сосредоточиться на главном.
Следите за точностью и достоверностью. Данные, которые фиксируются в брифе, оказывают непосредственное влияние на результат. Поэтому крайне важно, чтобы документ содержал только проверенную информацию.
При необходимости вносите корректировки. Бриф — не статичный документ: в него можно и нужно вносить изменения. Например, если в процессе работы возникли новые требования, это следует обязательно зафиксировать в брифе.
Частые ошибки при составлении брифа
Распространенная ошибка
Что это значит?
Как избежать?
Отсутствие четких целей
Цель часто формулируется слишком кратко и расплывчато, например, «Увеличить продажи»
Конкретизируйте цель. Например: «Увеличить продажи на 15% за 6 месяцев»
Нелогичная структура
Отсутствие последовательности или внутренней связи между вопросами
Придерживайтесь последовательного изложения информации: вводная часть, цели, задачи, данные о ЦА и конкурентах, требования, результаты, приложения
Излишняя лаконичность
Бриф, состоящий всего из нескольких вопросов из серии «Название компании», «Описание продукта», «Какой результат хотите получить?».
Недостаток информации приводит или к некачественному решению задачи, или к необходимости многократно обращаться к заказчику с уточняющими вопросами, но уже в процессе работы
Хороший бриф должен быть лаконичным, но при этом содержащим всю необходимую информацию. При составлении брифа рекомендуется сразу включать в него все важные для решения задачи вопросы
Некорректные сроки
Установка нереальных или размытых сроков. «Сделать как можно скорее» — недопустимая формулировка
Бриф должен содержать конкретные сроки, например, «Дедлайн: 15 сентября 2025 года». Также желательно указывать промежуточные дедлайны
Отсутствие взаимодействия заказчика с исполнителем
Иногда исполнитель просто отправляет клиенту ссылку на бриф, предлагая заполнить документ самостоятельно и не предоставляет обратную связь
Перед заполнением брифа следует проконсультировать заказчика по всем значимым моментам и по возможности помочь с заполнением: это ускорит процесс и поможет избежать повторного запроса информации
Слишком сложная подача информации
Перегруженность терминологией и громоздкие языковые конструкции
Бриф следует писать простым языком без сложных фраз и неизвестных второй стороне терминов
Что важно запомнить
Бриф — это документ, содержащий основную информацию о проекте, целях и задачах, целевой аудитории, сроках исполнения и результатах.
Брифы активно используются в дизайне, маркетинге, IT, event-индустрии, копирайтинге, но при необходимости адаптируются под любые проекты в различных сферах.
Существует несколько видов брифов, наиболее распространенные — маркетинговые, экспертные, креативные и коммуникационные.
Структура брифа и его содержание в каждом случае определяются индивидуально, но по сложившейся практике в нем должны быть вводная часть, основная часть (с информацией о продукте, целях и задачах проекта, требованиях и результатах) и приложения.
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