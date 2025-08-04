Что такое редомициляция
С 2022 года финансовые СМИ активно используют термин «редомициляция», говоря о санкциях против российского бизнеса.
Редомициляция — это смена юрисдикции компании с сохранением бизнес-структур. Слово состоит из двух частей — re (вновь) и domicilium (место жительства). То есть бизнес переезжает в другую страну с более выгодными для себя условиями. При этом без изменений остаются: форма ведения бизнеса, состав активов, структура менеджмента и самой компании.
Пример. Акционеры ПАО «ИФ Инвестиции» приняли решение — перенести регистрацию бизнеса в другую страну. Причина — выход на новый рынок, посильная налоговая нагрузка. К этому вопросу привлекли юристов, чтобы те подготовили нужный пакет документов.
Переезд бизнеса в другую страну — это необязательно уход из России. Смена юрисдикции работает в обе стороны: например, одной компании выгоднее мигрировать из России в ОАЭ, другой — с Кипра в Россию.
В апреле 2025 года Владимир Путин поручил Госдуме обеспечить редомициляцию отечественного бизнеса с регистрацией в недружественных странах, если это затруднительно сделать по законам этих государств.
Зачем проводят редомициляцию
Смена юрисдикции — это инструмент стратегической адаптации к новым условиям. Бизнес выбирает этот путь, когда дестабилизируется экономическая обстановка в стране, ужесточаются требования, возникают трудности взаимодействия с партнерами.
Почему компании выбирают регистрацию в других странах:
лояльное законодательство;
ниже налоговая нагрузка;
удобные условия для выплаты дивидендов и других операций;
доступ к новым инвестициям;
защита компании от процесса ликвидации;
сохранение активов, прав и обязанностей по ранее заключенным сделкам.
перевод бизнеса поближе к акционерам, инвесторам, партнерам.
Пример. Компания находится в России, а ее управляющие холдинги — за рубежом. Из-за экономических санкций возникли трудности при выплате дивидендов акционерам. Решить проблему можно с помощью миграции холдинговых компаний в Россию или одну из дружественных стран (Китай, Казахстан, Мальдивы и т.д.).
Примечание: по словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия считает дружественными все страны, которые не включены в список недружественных стран (распоряжение Правительства от 05.03.2022 № 430-р).
Этапы редомициляции компании
В таблице собрали основные этапы, которые проходит бизнес при смене юрисдикции:
Этап
Что включает
Плюсы
Анализ и выбор юрисдикции
Изучение законов потенциальных стран, оценка налогового режима, требований к отчетности, доступности банковских услуг
Оптимальные налоговые условия для ведения бизнеса
План переезда
Разработка пошаговой стратегии переезда: сроки, бюджет, перечень необходимых изменений, вовлечение юристов, консультантов, аудиторов.
Снижение риска сбоев и плавный переход
Подготовка и подача документов
Сбор пакета документов: устав, решения собственников, согласия акционеров, справки об отсутствии долгов, реестры директоров и владельцев акций и др. Привлечение юристов и аудиторов
Сохранение статуса в новой стране
Регистрация в новой юрисдикции
Выполнение требований регулирующих органов принимающей страны: уплата госпошлин, включение в реестр новой юрисдикции, открытие счетов. Уведомление инстанций предыдущей юрисдикции о редомициляции
Легализация деятельности в новой юрисдикции
Завершение и адаптация
В предыдущей юрисдикции — закрытие ненужных банковских счетов, перезаключение договоров, переоформление лицензий.
Адаптация бизнес-процессов, бухгалтерского учета, отчетности политики компании к требованиям новой страны
Устранение юридических «хвостов» и полноценная работа по новым правилам
В идеале — провести оценку после завершения редомициляции (достигнуты ли цели, что пошло не так). Такой подход даст возможность для дальнейшего развития.
Компания «КСК ГРУПП» помогает бизнесу сменить место регистрации с целью налоговой оптимизации, освоения новых рынков, получения локальных льгот, переезда поближе к партнерам и т.д. Специалисты сопроводят на всех этапах — регистрация юридического лица, открытие банковского счета, переезд менеджмента, открытие филиала. Проанализируют проблему и составят план действий (дорожную карту) с учетом пожеланий клиента.
Влияние редомициляции на акции
Присутствие холдинговых компаний на рынке недружественных стран создает определенные риски. Зачастую они не могут торговать с высокими мультипликаторами, выплачивать дивиденды, проводить обратный выкуп ценных бумаг (buyback).
Редомициляция позволяет избежать этих трудностей. Смена юрисдикции ведет к позитивным тенденциям и положительно влияет на раскрытие стоимости бизнеса. Компания наращивает сотрудничество с инвесторами, которые в силу закона не могут инвестировать в зарубежные ценные бумаги и депозитарные расписки.
Например, при переезде в одну из стран БРИКС бизнес укрепляет свои позиции на рынке акций и становится более привлекательным для инвестиций. Но если компания мигрирует, чтобы уйти от налогов, то для инвесторов это тревожный звонок. И, как следствие, акции могут упасть в цене.
Редомициляция в САР
Перевод бизнеса в другую страну может быть связан с высоким налоговым бременем. В августе 2018 года российские власти создали административные районы (CAP) с лояльными условиями по налогам на прибыль и на прибыль с дивидендов — остров Русский в Приморском крае и остров Октябрьский в Калининградской области.
Критерии для бизнеса
Резидентами CAP могут стать компании:
зарегистрированные до 1 марта 2022 года;
созданные на территории государства, входящего в одну из групп: ФАТФ, Манивел, ЕАГ, АТГ, ЕСААМЛГ, ГАФИЛАТ, МЕНАФАТФ, КФАТФ, ГИАБА (осуществляют разработку и оценку мер борьбы с отмыванием денег);
инвестировавшие не менее 50 млн руб. в российскую экономику в течение одного года с даты регистрации.
Резидентство САР не доступно иностранным кредитным организациям, некредитным финансовых организациям, операторам платежных систем, операторам услуг платежной инфраструктуры и отдельным участникам финансового рынка, чья деятельность запрещена внутри специального административного центра. Также путь в САР невозможен без статуса юридического лица.
Сроки переезда и регистрация
При соблюдении всех условий переехать в САР бизнес сможет примерно за 7–8 месяцев. Изначально акционеры принимают решение о переезде бизнеса, а весь процесс заканчивается, когда бизнес получает статус международной компании в России (МК).
Компания получает разрешение на редомициляцию в органе предыдущей страны, затем может начать действовать в правовом поле России:
собрать документы для регистрации компании;
подготовить заявление на заключение договора для осуществления деятельности в качестве участника САР;
найти и арендовать офис для юридической регистрации компании на территории административного центра.
Документы на получение статуса МК нужно подать в соответствующую управляющую компанию:
АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
АО «Корпорация развития Калининградской области».
Список бумаг и условия регистрации на островах Русский и Октябрьский одинаковы.
Проблемы редомицилирования
Перед сменой юрисдикции компании должны взвесить все «за» и «против». Нередко на этапе анализа и оценки перспектив бизнес сталкивается с некоторыми препятствиями.
Нежелание терять налоговую эффективность. Например, находится немного желающих сменить офшорную зону на страну с жесткими законами. Именно поэтому Россия ввела CAP и создала мягкие условия по получению статуса МК (хотя не все компании могут его получить).
Риск получить штрафные санкции. Государства не заинтересованы в уходе компаний и могут этому препятствовать. Так, Нидерланды ввели так называемый налог на выход после миграции компании Shell. Суть в том, что компания обязана компенсировать разницу в налогах, полученныу за счет льгот в Нидерландах.
Другие причины. Например, нежелание ущемлять своих акционеров или надежда на ослабление санкций.
Стоит отметить, что редомициляция — процесс долгий и трудозатратный. Например, компания «Русал» начала переезд с острова Джерси на остров Октябрьский в ноябре 2018 года, а статус участника CAP получила в сентябре 2020 года. У «Ленты» и холдинга «En+» на это ушло около полугода.
Возможные альтернативы редомициляции
Бизнес может вернуться в Россию еще несколькими способами:
Разделить управление на две части: одна находится в России, другая — за рубежом.
Получить статус налогового резидента в России.
Провести обратный выкуп ценных бумаг вместо выплаты дивидендов.
Редомицилировать в дружественную страну.
Данные меры позволяют компаниям сохранять финансовую состоятельность, выплачивать дивиденды и не терять инвесторов.
Примеры компаний, прошедших редомициляцию
Реальные кейсы собрали в таблице:
Компания
Откуда переехала
Где зарегистрировалась
Дата завершения редомициляции
TCS Group
Кипр
о. Октябрьский Калининградской обл.
26 февраля 2024
«ЕвроМедЦентр» (ЕМС)
Кипр
о. Октябрьский Калининградской обл.
29 декабря 2023
«Полиметалл»
о. Джерси
Казахстан
7 августа 2023
VK
Британские Виргинские острова
о. Октябрьский Калининградской обл.
26 сентября 2023
HeadHunter
Сейшельские острова
о. Октябрьский Калининградской обл.
4 октября 2023
«Лента»
Кипр
о. Октябрьский Калининградской обл.
17 февраля 2021
«Русал»
о. Джерси
о. Октябрьский Калининградской обл.
25 сентября 2020
En+ Group
о. Джерси
о. Октябрьский Калининградской обл.
9 июля 2019
Главное
Редомициляция — переезд бизнеса из одной юрисдикции в другую (с более благоприятными условиями, налоговым режимом, лояльными законами).
Компании переезжают, чтобы выйти на новый рынок сбыта, получить льготы, найти инвестиции.
Редомициляция влияет на акции как позитивно, так и негативно. Например, квазииностранные компании торгуют с низкими мултипликаторами из-за рисков, связанных с недружественными странами. И, наоборот, переезд в Россию или дружественную страну позволяет выплачивать дивиденды и заинтересовывать инвесторов.
В России действуют специальные административные центры (CAP) с налоговыми льготами для компаний в статусе МК.
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