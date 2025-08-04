Что такое редомициляция

С 2022 года финансовые СМИ активно используют термин «редомициляция», говоря о санкциях против российского бизнеса.

Редомициляция — это смена юрисдикции компании с сохранением бизнес-структур. Слово состоит из двух частей — re (вновь) и domicilium (место жительства). То есть бизнес переезжает в другую страну с более выгодными для себя условиями. При этом без изменений остаются: форма ведения бизнеса, состав активов, структура менеджмента и самой компании.

Пример. Акционеры ПАО «ИФ Инвестиции» приняли решение — перенести регистрацию бизнеса в другую страну. Причина — выход на новый рынок, посильная налоговая нагрузка. К этому вопросу привлекли юристов, чтобы те подготовили нужный пакет документов.

Переезд бизнеса в другую страну — это необязательно уход из России. Смена юрисдикции работает в обе стороны: например, одной компании выгоднее мигрировать из России в ОАЭ, другой — с Кипра в Россию.

В апреле 2025 года Владимир Путин поручил Госдуме обеспечить редомициляцию отечественного бизнеса с регистрацией в недружественных странах, если это затруднительно сделать по законам этих государств.