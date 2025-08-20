Отличие ОД от финансовой и инвестиционной

Операционная, финансовая и инвестиционная деятельность — три ключевых направления работы компании, но каждое из них выполняет разные функции и влияет на бизнес по-разному. Основные отличия собрали в таблице:

Вид деятельности Основная цель Задачи Примеры операций Операционная Получение текущей выручки и развитие бизнеса Производство товаров и услуг, работа с клиентами, управление персоналом Выпуск продукции, оказание услуг, маркетинг, логистика Финансовая Обеспечение устойчивого финансирования и ликвидности Формирование и распределение уставного капитала, получение и выплаты по кредитам, выплаты дивидендов акционерам Выпуск облигаций, получение кредита, выкуп собственных акций Инвестиционная Долгосрочный рост и расширение возможностей Привлечение инвесторов, долгосрочные вложения, внедрение инноваций, участие в проектах Покупка оборудования, строительство новых филиалов, инвестиции в стартапы

Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность взаимосвязаны. Например, доход от операционной деятельности компания может вложить в инвестиционный проект, а если не хватает денег на покупку оборудования — взять кредит. Это финансовая деятельность.