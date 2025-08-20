Что такое операционная деятельность
Операционная деятельность (ОД) — это совокупность процессов компании, которые помогают ей расти, продавать товары, оказывать услуги, производить, сопровождать клиентов.
Задача операционной деятельности (операционки) — приносить компании доход. Многие этапы операционки скрыты от глаз обывателя: без нее товар не оказался бы на полке, клиенты не узнали бы об услугах бизнеса. Бесперебойную работу компании обеспечивают специалисты по продажам, производственный персонал — если речь о производстве, специалисты IT и HR, бухгалтеры, снабженцы, закупщики.
Основные характеристики операционной деятельности:
Это приоритетная деятельность организации.
Определяет весь жизненный цикл предприятия.
Влияет на ключевые процессы бизнеса — производство, продажи, управление запасами, обслуживание клиентов.
Реализация операционных задач требует большую часть активов.
Операционная деятельность — это все, что приносит компании прибыль в процессе ее основной работы, но не связано напрямую с кредитованием или инвестициями.
Основные направления операционной деятельности
Для эффективного и устойчивого развития компании создают разные отделы. Специалисты решают разноплановые задачи: бухгалтеры ведут бухгалтерский учет, дизайнеры создают кастомные решения, маркетологи запускают рекламные кампании и т. д. Рассмотрим девять основных направлений ОД.
Производство. Главные «в цеху» — мастера, технологи, инженеры, администраторы. Они следят за выпуском продукции, качеством, внедряют новые решения.
Управление закупками. Менеджеры обеспечивают компанию всем необходимым — сырьем, материалами. Договариваются с поставщиками о выгодных условиях, решают проблемы, если доставка задерживается.
Логистика. Специалисты отвечают за перемещение товаров со склада до покупателя, контролируют маршруты водителей, следят за сроками и объемами товара.
Управление персоналом. Специалисты HR находят, обучают, мотивируют и удерживают сотрудников. Они создают эффективную команду и минимизируют текучесть кадров.
Маркетинг и PR. Маркетологи исследуют рынок и работают над продвижением компании: проводят мероприятия, устраивают коллаборации, создают выигрышные концепции. Таргетологи, SMM, SEO и другие специалисты привлекают новых клиентов и работают над удержанием старых клиентов.
Клиентский сервис. Обеспечивает поддержку и помощь клиентам на всех этапах взаимодействия с компанией, урегулируют спорные ситуации.
Финансы. Задачи финансистов и бухгалтеров — планирование бюджета, контроль затрат, анализ доходов и расходов, налоговое администрирование.
IT-отдел. Специалисты разрабатывают информационные продукты, следят за стабильной работой сайта, внедряют и тестируют новые сервисы.
Юридическое сопровождение. Юристы составляют и проверяют договоры, консультируют руководителей, контролируют получение лицензий, сертификатов, товарных знаков.
В малом бизнесе один отдел может выполнять «смежные» задачи. Например, логисты отвечают за поставщиков и доставки. По мере роста компании лучше создавать разные профильные подразделения, чтобы не терять в качестве работ.
Отличие ОД от финансовой и инвестиционной
Операционная, финансовая и инвестиционная деятельность — три ключевых направления работы компании, но каждое из них выполняет разные функции и влияет на бизнес по-разному. Основные отличия собрали в таблице:
Вид деятельности
Основная цель
Задачи
Примеры операций
Операционная
Получение текущей выручки и развитие бизнеса
Производство товаров и услуг, работа с клиентами, управление персоналом
Выпуск продукции, оказание услуг, маркетинг, логистика
Финансовая
Обеспечение устойчивого финансирования и ликвидности
Формирование и распределение уставного капитала, получение и выплаты по кредитам, выплаты дивидендов акционерам
Выпуск облигаций, получение кредита, выкуп собственных акций
Инвестиционная
Долгосрочный рост и расширение возможностей
Привлечение инвесторов, долгосрочные вложения, внедрение инноваций, участие в проектах
Покупка оборудования, строительство новых филиалов, инвестиции в стартапы
Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность взаимосвязаны. Например, доход от операционной деятельности компания может вложить в инвестиционный проект, а если не хватает денег на покупку оборудования — взять кредит. Это финансовая деятельность.
Виды операционной деятельности
Для разных типов бизнеса виды ОД отличаются. Например, выдача кредита — это операционная деятельность банка, а получение и погашение кредита — финансовая деятельность ИП или юрлица.
Отличаются и ресурсы, обеспечивающие операционную деятельность. Например, одна компания оказывает консалтинговые услуги, ее ресурсы — это специалисты. Другая компания выпускает продукцию, ее ресурсы — мастера, оборудование, сырье. Несколько примеров рассмотрели в таблице:
Тип организации
Операционная деятельность
Ресурсы
Банк
Оформление вкладов для физлиц и бизнеса, выдача кредитов, обмен валюты, открытие и обслуживание счетов, уплата налогов и страховых взносов
Специалисты, деньги
Производственное предприятие
Доход от продажи продукции, выплаты поставщикам, доход по коммерческим и торговым договорам, оплата труда работников, расходы (на продвижение, транспортировку), уплата налогов и взносов
Работники, оборудование, сырье, материалы
Компания из сферы услуг
Доход от оказания услуг, выплата зарплат, оплата аренды офиса, оплата электричества и интернет-связи, затраты на маркетинг, организация рабочих мест, обязательства по налогам и взносам
Штатные сотрудники, наемные специалисты
Примечание. К операционной деятельности относятся только те ресурсы, которые обеспечивают ежедневную работу бизнеса. Например, для бизнеса в сфере лесозаготовок покупка ГСМ — операционная деятельность, а покупка бензопил — инвестиционная, так как они будут использоваться в течение длительного срока.
Основные задачи операционной деятельности
Операционная деятельность находится на первом месте у компании.
Задачи ОД:
выявление потребностей предприятия;
оперирование вложенными в компанию средствами;
оплата расходов, обеспечивающих ежедневную работу бизнеса;
управление закупками и снижение затраты на сырье, материалы, энергию;
планирование и распределение материальных, трудовых и временных ресурсов;
оперативное реагирование на колебания спроса, изменения в законодательстве или условия рынка.
Задачи ОД направлены на достижение главной цели — получение дохода. Анализ операционной деятельности позволяет увидеть слабые точки на предприятии и вовремя исправить ситуацию.
Этапы операционной деятельности
Планирование — определение целей, задач, ресурсов, формирование бюджета.
Организация — распределение обязанностей, закупки, запуск технологических процессов, контроль качества на всех этапах.
Выполнение — транспортировка, управление персоналом, поддержание имиджа компании, взаимодействие с клиентами.
Контроль — оценка результатов, учет доходов и расходов, анализ эффективности ОД.
Оптимизация — выявление узких мест, внедрение улучшений.
Производственный цикл предприятия
Производственный цикл предприятия — это срок, за который выпускается продукция или реализуется услуга. Например, чтобы выпустить партию гвоздей, нужно завезти сырье, запустить производственный процесс, изготовить продукт.
Производственный цикл учитывают при анализе основных экономических показателей компании. Особое внимание уделяют длительности производственного цикла. На этот фактор оказывают влияние:
состояние оборудование;
наличие свободных денег на закупку сырья и материалов;
условия труда;
профессионализм сотрудников.
Чем короче производственный цикл, тем больше свободных активов остается у бизнеса для получения дохода. Основная задача компании — сократить производственный цикл без ущерба для качества продукции.
Денежный поток от операционной деятельности
Денежный поток от ОД — это доходы и расходы компании от основной деятельности. Например, доходы от продажи товаров, расходы на закупку сырья и материалов.
Денежный поток от операционной деятельности не включает доходы и расходы бизнеса по долгосрочным и инвестиционным проектам.
Из чего состоит денежный поток от операционной деятельности:
доход компании от реализации товаров или услуг;
оплата поставщикам;
оплата труда — зарплата, премия, бонусы и другие вознаграждения, которые стимулируют работников;
платежи за аренду и коммунальные услуги;
перечисление в бюджет и внебюджетные фонды налога на прибыль, НДС, социальные взносы и т. д.;
расходы на ремонт и обслуживание оборудования.
Денежный поток может быть как положительным (компания получает прибыль), так и отрицательным (отток капитала). Отрицательный денежный поток не всегда означает, что предприятие убыточно. Возможно, деньги были направлены на авансирование выгодных контрактов с подрядчиками.
Показатели эффективности ОД
Показатели эффективности ОД — это результативность процессов компании, выраженная в конкретных цифрах.
Рентабельность производства
Рентабельность производства рассчитывается по формуле:
Rпр = Чпр (ОФ + ОбС) х 100, где:
Чпр — чистая прибыль;
ОФ — средняя для расчетного периода стоимость основных производственных фондов;
ОбС — средняя стоимость оборотных средств.
Подставив значения, 2 млн руб. / (6 млн руб. + 4 млн руб.) х 100, можем узнать, что рентабельность производства — 20%.
Коэффициент операционных активов
Определяет долю операционных активов в общем объеме активов бизнеса. Рассчитывается по формуле:
КОА = ОпА / ОА, где:
ОпА — операционные активы;
ОА — общие активы.
Например, стоимость операционных активов в компании — 6,5 млн руб. Это дебиторская задолженность, неиспользованное оборудование, инвентарь, складские запасы. Стоимость общих активов — 10 млн руб. Находим КОА, он равен 0,65 (или 65%).
Продолжительность операционного цикла
Рассчитывается путем суммирования конкретных периодов — на доставку сырья, выпуск, реализацию, получение оплаты.
Например, компания производит железобетонные изделия. Доставка цемента и щебня занимает 7 дней, формовка и затвердевание продукции — 4 дня, оплата от заказчика поступает в среднем через 5 дней после покупки.
Формула расчета:
Тоц = Тоз1 + Тоз2 + Тодз, где:
Тоц — период оборачиваемости ОЦ;
Тоз — период оборачиваемости запасов;
Тодз — период оборачиваемости дебиторской задолженности.
Коэффициент прибыли на одного работника
Показывает, сколько генерирует чистой прибыли один работник предприятия.
Допустим, чистая прибыль компании — 2 млн руб. Количество сотрудников — 10. Рассчитываем прибыль на одного сотрудника: 2 млн руб / 10 = 200 тыс. руб.
Расчет коэффициента прибыли на одного работника применяется на предприятиях, где от продуктивности людей зависит общая прибыль.
Как организовать операционную деятельность
Организовать ОД быстро не получится. Операционное управление — это долгий процесс, в котором участвуют все — руководители и сотрудники. Когда ОД налажена, бизнесу проще развиваться, а собственнику — управлять им.
Шаг 1. Делегируйте. Если у вас на управляющих должностях ответственные и компетентные люди, то вам останется только выполнять общий контроль.
Шаг 2. Обозначьте цели и задачи. Хорошо, если вы знаете, что хотите получить в итоге. Например, компания выпускает качественный продукт, но у него высокая себестоимость. Вариантов решения несколько — поменять поставщиков сырья, найти более платежеспособного заказчика, автоматизировать ручные процессы.
Шаг 3. Назначьте ответственных. Например, ответственный по операционному управлению сможет руководить процессом без вашего участия и следить за KPI сотрудников.
Шаг 4. Установите единые стандарты. Разработайте инструкции, пропишите правила работы с клиентами, сбора обратной связи. Анализируйте каждый этап и внедряйте улучшения.
Шаг 5. Автоматизируйте часть процессов. Используйте CRM, таск-менеджеры, сервисы аналитики.
Как сохранить налаженные операционные процессы
Сформированные операционные системы важно поддерживать в стабильном состоянии.
Мотивируйте и обучайте. Довольные сотрудники будут охотно работать и общаться с клиентами. Поощряйте за хорошие результаты. Проводите коллективные встречи, онлайн-созвоны, чтобы улучшить коммуникацию внутри команды.
Поощряйте самостоятельность. Введите систему мотивации для самых активных и инициативных сотрудников. Пусть эта система станет основой для премирования и повышения в должности.
Анализируйте. Собирайте отчеты от каждого отдела. Оценивайте результат и продумывайте стратегии для восполнения пробелов.
Главное
Операционная деятельность — это совокупность работ, направленных на получение дохода.
Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность — это разные, но взаимосвязанные процессы.
Эффективность ОД определяется путем расчета экономических показателей — рентабельности производства, коэффициента операционных активов, продолжительности операционного цикла, коэффициента прибыли на одного работника.
Рекомендации руководителям: назначьте директора по операционному управлению, делегируйте сотрудникам даже мелкие задачи, поощряйте самых инициативных, требуйте отчеты с отделов и анализируйте операционные процессы.
Начать дискуссию