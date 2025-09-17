Отчетность НКО: изменения с 1 сентября 2025 года

Некоммерческие организации — что это: основная терминология

Некоммерческие организации (НКО) создают не для извлечения прибыли в качестве основной цели, а для решения социальных, культурных, благотворительных, образовательных и других общественно значимых задач. В отличие от бизнеса, где ключевая цель — доход, НКО в первую очередь ориентированы на достижение общественных благ (ст. 2 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, ст. 50 ГК).

Устав НКО. Основные направления работы некоммерческой организации прописывают в ее уставе. В нем отражено, чем имеет право заниматься организация, какие проекты можно реализовывать, из каких источников формируется целевой капитал. При проверках контролирующие органы ориентируются именно на эти документы.

Прибыль в НКО. Некоммерческие организации не лишены права вести предпринимательскую деятельность и зарабатывать — оказывать услуги, сдавать имущество в аренду, получать гранты и т. д. Но полученная прибыль не может распределяться между учредителями и должна идти только на реализацию уставных целей — развитие проектов и достижение общественно полезных результатов.