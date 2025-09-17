Отчетность НКО: изменения с 1 сентября 2025 года

Некоммерческие организации — что это: основная терминология
Некоммерческие организации (НКО) создают не для извлечения прибыли в качестве основной цели, а для решения социальных, культурных, благотворительных, образовательных и других общественно значимых задач. В отличие от бизнеса, где ключевая цель — доход, НКО в первую очередь ориентированы на достижение общественных благ (ст. 2 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, ст. 50 ГК).
Устав НКО. Основные направления работы некоммерческой организации прописывают в ее уставе. В нем отражено, чем имеет право заниматься организация, какие проекты можно реализовывать, из каких источников формируется целевой капитал. При проверках контролирующие органы ориентируются именно на эти документы.
Прибыль в НКО. Некоммерческие организации не лишены права вести предпринимательскую деятельность и зарабатывать — оказывать услуги, сдавать имущество в аренду, получать гранты и т. д. Но полученная прибыль не может распределяться между учредителями и должна идти только на реализацию уставных целей — развитие проектов и достижение общественно полезных результатов.
Формы некоммерческих организаций
Некоммерческие организации могут быть образованы в различных формах. При создании НКО учитывают ее цели и область работы.
В таблице — распространенные формы НКО:
Форма НКО
Особенности
Регулирующий закон
Фонды
Основной источник формирования капитала данного вида НКО — добровольные пожертвования от физлиц и организаций. Деятельность фондов направлена на благотворительность, развитие культуры, спорта, образования
Ст. 7 закона № 7-ФЗ. Деятельность благотворительных организаций основывается на законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ
Потребительские кооперативы
Такие НКО формируются группой лиц или организаций для обеспечения общих интересов. Члены кооператива объединяют ресурсы, чтобы, например, развивать сельское хозяйство или обеспечивать взаимное кредитование. Капитал кооператива формируется за счет паев его участников
Общественные и религиозные организации
Указанная форма строится на принципах добровольного участия и самоорганизации. Такие НКО создают группы лиц с общими интересами и нематериальными потребностями (например, духовными). Данные объединения могут существовать в виде фондов и общественных организаций
Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы)
НКО в этой форме создаются для помощи и защиты организаций в коммерческой области, а также для общих интересов. При вступлении в объединение самостоятельность каждого участника в ведении хозяйственной деятельности сохраняется
Частные учреждения
Данные НКО создают для выполнения конкретных функций — образовательных, культурных, социальных, управленческих. Объединения могут существовать на полном или частичном финансировании учредителей. Для реализации своих проектов учреждения могут привлекать благотворительные пожертвования от физлиц и организаций
В законе № 7-ФЗ перечислены и другие формы НКО: казачьи общества, автономные НКО, госкорпорации, государственные и муниципальные учреждения. Жилищный кодекс устанавливает правила для ТСЖ. Деятельность профсоюзов регламентирована законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ.
Отдельные федеральные законы регулируют деятельность других форм НКО: общественные объединения (закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ), автономные учреждения (закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ).
Новые правила отчетности для НКО с 1 сентября 2025 года
Некоммерческие организации сдают внушительный перечень документов в различные контролирующие органы. С 1 сентября 2025 года упростили процедуру отчетности для НКО.
Закон от 31.07.2025 № 313-ФЗ вносит изменения в закон № 7-ФЗ в части сдачи отчетности. Вместо множества различных форм НКО ежегодно будут сдавать в Минюст единый электронный отчет с обязательными сведениями:
Деятельность НКО.
Персональный состав высшего органа управления (в отношении унитарных и благотворительных организаций), иных органов и работников.
Источники финансирования, объемы формирования и использования капитала, в том числе полученных из иностранных источников, которые указаны в ст. 3 закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ.
Как было раньше
Как теперь (с 01.09.2025)
НКО предоставляли отчетность в Минюст и Росстат по формам, утвержденным в приказе Минюста от 30.09.2021 № 185.
По каждой НКО был установлен состав отчетности — в зависимости от формы создания, видов, деятельности, источников формирования капитала. Документы приходилось дублировать
Введен единый электронный отчет, который НКО подают в Минюст. Отчет публикуется на официальном портале ведомства. Направлять отчет в Росстат больше не требуется.
Такой подход снижает административную нагрузку на некоммерческий сектор.
Новые правила закреплены в п. 3 ст. 32 закона № 7-ФЗ.
Изменения в том числе затрагивают благотворительные организации. В едином электронном отчете они должны указывать данные об использовании благотворительных пожертвований, о персональном составе высшего органа управления, составе и содержании благотворительных программ (п. 5 ст. 16.1, п. 2 ст. 19 закона № 135-ФЗ).
Бухгалтерская отчетность НКО
Кроме отчетности в Минюст, некоммерческие организации сдают бухгалтерскую и налоговую отчетность. Но в некоторых случаях у некоммерческих организаций есть право на упрощенную отчетность.
Состав годовой отчетности для НКО определен в ч. 2 ст. 14 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ:
Бухгалтерский баланс.
Отчет о целевом использовании средств.
Вместе с указанными документами в ряде случаев нужно подать (п. 6 ФСБУ 4/2023):
Отчет о финансовых результатах. Если подлежащую в нем информацию НКО раскрывает в пояснении к бухгалтерскому балансу или отчете о целевом использовании средств, то отчет о финансовых результатах можно не подавать.
Отчет о движении денежных средств. Аналогично: если подлежащую в нем информацию НКО раскрывает в пояснении к бухгалтерскому балансу или отчете о целевом использовании средств, то отчет о финансовых результатах можно не подавать (п. 85 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.
Некоторые некоммерческие организации должны проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности. К таким НКО, например, относятся:
Организации, которые вправе вести учет в упрощенном порядке (п.51–53, 63 ФСБУ 4/2023). Они могут сдавать бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств в уп+рощенной форме. В качестве пояснений к этим документам нужно приложить сведения (п. 51, пп. «б» п. 52, п. 54 ФСБУ 4/2023) — бухотчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, информация об учетной политике в отношении показателей (указанных в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств), иная существенная информация о финансовом положении и результатах организации.
Фонды.
НКО, выполняющие функции иностранного агента.
НКО, связанные с формированием крупного целевого капитала.
Аудиторское заключение в случае обязательного аудита предоставляется в налоговый орган вместе с бухгалтерской отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней после подписания. Крайний срок сдачи — 31 декабря года, следующего за отчетным. Документы направляются преимущественно в электронном виде через интернет.
Кроме того, заключение необходимо разместить в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц в течение трех рабочих дней (п. 9 ст. 7.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).
НКО вправе использовать упрощенные формы бухгалтерской отчетности, за исключением организаций, подлежащих обязательному аудиту (п. 4 и 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ) и включенных в реестр иностранных агентов.
Отдельные требования установлены для фондов и благотворительных организаций. Они обязаны ежегодно раскрывать информацию в открытом доступе:
фонды — отчеты об использовании имущества (п. 2 ст. 7 закона № 7-ФЗ);
благотворительные организации — отчеты о своей деятельности (п. 2 ст. 19 закона № 135-ФЗ).
Формы и сроки публикации таких отчетов законом не закреплены. На практике их размещают в свободном доступе, чаще всего на официальных сайтах организаций.
Бухгалтерская финансовая отчетность СОНКО
Отдельную категорию среди НКО составляют социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). Данный статус был введен законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ, направленным на поддержку некоммерческого сектора. К СОНКО относят организации, деятельность которых направлена на решение общественно значимых задач: помощь социально уязвимым группам населения, охрана природы и культурного наследия, защита животных, развитие образования, благотворительность и другие виды общественной пользы.
Перечень таких организаций ведется в специальном федеральном реестре НКО. Включение в него осуществляется автоматически при условии соответствия установленным критериям. В частности к СОНКО относятся:
благотворительные организации (при условии соблюдения требований к срокам отчетности);
поставщики социальных услуг;
получатели государственной поддержки (грантов, субсидий и иных форм финансирования);
частные образовательные организации.
Обязанности по составлению бухгалтерской отчетности у СОНКО в целом совпадают с требованиями для иных НКО. Вместе с тем они дополнительно предоставляют в Росстат форму 1-СОНКО, содержащую сведения о направлениях деятельности. Срок сдачи этой формы — до 1 апреля года, следующего за отчетным. Социально ориентированные НКО вправе применять упрощенные формы бухгалтерской отчетности.
Подведем итоги
Некоммерческие организации важны для государства и общества — их деятельность направлена на развитие и поддержку значимых областей (образование, науку, культуру, спорт, охрану здоровья, помощь отдельным категориям граждан, защиту интересов в деловых кругах).
НКО не преследуют извлечение прибыли, но могут заниматься предпринимательской деятельностью, если полученная прибыль направляется на цели, указанные в учредительных документах, и не распределяется между учредителями.
Статус НКО не освобождает организации от подачи полной бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности для организаций определен в законе № 402-ФЗ. Некоторые НКО вправе применять упрощенную форму бухгалтерской отчетности по стандартам ФСБУ 4/2023.
