Налоговая реформа 2026: подробный разбор изменений для бизнеса

Изменения по УСН и ЕСХН

Снизят порог доходов для уплаты НДС на УСН.

В 2025 году освобождение от уплаты НДС предусмотрено для ИП, чей доход в прошлом или текущем году превысил 60 млн руб. Поправки уменьшат этот лимит до 10 млн руб.

Расширят перечень расходов, которые можно учесть при переходе с ЕСХН и УСН на ОСНО.

Учесть в составе затрат по налогу на прибыль можно будет товары, которые были приобретены и оплачены в течение последних трех лет. Но только при условии, что на момент перехода на ОСНО они не были списаны в расходы (пп. б п. 75 и пп. а п. 80 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).

В настоящий момент можно учесть затраты на товары, которые не были полностью или частично оплачены до перехода на общий режим.

Узаконят порядок расчета 1% взноса для ИП на УСН «доходы минус расходы» и ЕСХН.

Сейчас в НК прямо не прописано, как упрощенцы на объекте «доходы минус расходы» и плательщики сельхозналога должны рассчитывать 1% взнос. На практике этот платеж считается с разницы между полученными доходами и произведенными расходами (письмо ФНС от 01.09.2020 № БС-4-11/14090).

С 2026 года такой порядок предложили зафиксировать в НК с оговоркой, что в состав расходов по УСН и ЕСХН не будут входить взносы на ОПС и ОМС (пп. в п. 116 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).

Установят порядок определения дохода ООО на УСН при выходе из общества участника с выплатой ему его доли имуществом.

При выходе участника из ООО на УСН с выплатой стоимости его доли имуществом, доходом общества будет признаваться действительная стоимость этой доли. Она будет определяться по состоянию на дату, следующую за днем фактического отчуждения имущества (моментом перехода права собственности) (ст. 1 законопроекта № 960728-8).

Установят ограничения для применения льготных ставок по УСН.

Регионы смогут вводить на своей территории льготные ставки по УСН только для определенного перечня видов деятельности. Его утвердит Правительство, как и критерии, которым должен отвечать налогоплательщик-льготник (п. 79 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).

Отдельные критерии (кроме вида деятельности) будут установлены и для тех налогоплательщиков, которые планируют применять налоговые каникулы по УСН.