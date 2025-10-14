Налоговая реформа 2026: подробный разбор изменений для бизнеса

Коротко о главном:
1. В Госдуму внесли законопроект с поправками в НК. Если его примут, большинство изменений заработают уже с 1 января 2026 года.
2.Компании и ИП на УСН будут платить НДС, если их доходы превысят 10 млн руб.
3. Ставка НДС увеличится на 2%.
4. Большинство бизнесов из МСП будут платить страховые взносы за сотрудников по общему тарифу — 30%.
5. Патент можно будет применять при доходах не более 10 млн руб.
Изменения по страховым взносам
Увеличат размер страховых взносов ИП за себя.
Размер взносов на собственное страхование ИП в 2026 году увеличится на 3 732 руб. и составит 57 390 руб. за полный год (пп. 1 п. 1.2 ст. 430 НК). Поднимется и предельный лимит по 1% взносам с дохода свыше 300 000 руб. — до 321 818 руб. Сейчас он составляет 300 888 руб. (пп. 2 п. 1.2 ст. 430 НК).
Отменят пониженный тариф для МСП.
Применять пониженные тарифы смогут субъекты МСП из утвержденного Правительством списка (п. 115 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Комментируя эти изменения Минфин отметил, что льготные тарифы по взносам останутся только для приоритетных отраслей, таких как обработка, электроника, транспорт и т. д. В остальных сферах взносы нужно будет рассчитывать по общим тарифам: 30% до превышения предельной базы и 15% — свыше.
Уточнят порядок расчета страховых взносов с выплат руководителю компании.
Если сумма выплат руководителю за месяц не превысит размера федерального МРОТ, то взносы нужно будет считать исходя из МРОТ. По аналогии это условие будет применяться, если директор не получает зарплату вовсе (п. 113 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Поднимут тариф по взносам для IT-компаний.
С выплат, которые не превышают размер предельной базы, взносы будут рассчитываться по ставке 15%, свыше — по ставке 7,6% (пп. в п. 115 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Сейчас IT-компании платят взносы по ставке 7,6% независимо от размера выплат сотрудникам.
Изменения по УСН и ЕСХН
Снизят порог доходов для уплаты НДС на УСН.
В 2025 году освобождение от уплаты НДС предусмотрено для ИП, чей доход в прошлом или текущем году превысил 60 млн руб. Поправки уменьшат этот лимит до 10 млн руб.
Расширят перечень расходов, которые можно учесть при переходе с ЕСХН и УСН на ОСНО.
Учесть в составе затрат по налогу на прибыль можно будет товары, которые были приобретены и оплачены в течение последних трех лет. Но только при условии, что на момент перехода на ОСНО они не были списаны в расходы (пп. б п. 75 и пп. а п. 80 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
В настоящий момент можно учесть затраты на товары, которые не были полностью или частично оплачены до перехода на общий режим.
Узаконят порядок расчета 1% взноса для ИП на УСН «доходы минус расходы» и ЕСХН.
Сейчас в НК прямо не прописано, как упрощенцы на объекте «доходы минус расходы» и плательщики сельхозналога должны рассчитывать 1% взнос. На практике этот платеж считается с разницы между полученными доходами и произведенными расходами (письмо ФНС от 01.09.2020 № БС-4-11/14090).
С 2026 года такой порядок предложили зафиксировать в НК с оговоркой, что в состав расходов по УСН и ЕСХН не будут входить взносы на ОПС и ОМС (пп. в п. 116 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Установят порядок определения дохода ООО на УСН при выходе из общества участника с выплатой ему его доли имуществом.
При выходе участника из ООО на УСН с выплатой стоимости его доли имуществом, доходом общества будет признаваться действительная стоимость этой доли. Она будет определяться по состоянию на дату, следующую за днем фактического отчуждения имущества (моментом перехода права собственности) (ст. 1 законопроекта № 960728-8).
Установят ограничения для применения льготных ставок по УСН.
Регионы смогут вводить на своей территории льготные ставки по УСН только для определенного перечня видов деятельности. Его утвердит Правительство, как и критерии, которым должен отвечать налогоплательщик-льготник (п. 79 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Отдельные критерии (кроме вида деятельности) будут установлены и для тех налогоплательщиков, которые планируют применять налоговые каникулы по УСН.
Налоговая реформа 2026: успейте подготовить бизнес без спешки и стресса! Большие изменения требуют серьезной подготовки и продуманных решений. Специалисты КСК ГРУПП уже сегодня помогают бизнесу построить эффективную стратегию перехода на новые правила. Мы предлагаем:
Индивидуальный подход.
Комплексный аудит и диагностику деятельности.
Эффективные решения для вашего бизнеса в условиях новой налоговой реформы.
Доверьте подготовку к реформе профессионалам — и встречайте изменения во всеоружии, сохраняя конкурентные преимущества и фокус на стратегическом развитии.
Изменения по ПСН
Уменьшат лимит для применения ПСН с 60 млн руб. до 10 млн руб.
Сейчас этот лимит установлен в размере 60 млн руб.
При утрате права на применение патентной системы, ИП должен будет перейти на ОСНО или УСН с обязанностью уплаты НДС. Соответственно, ИП на ПСН с доходом свыше 10 млн руб. автоматически станут плательщиками НДС (пп. б п. 84 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Запретят применение ПСН по некоторым видам деятельности.
Из видов деятельности, по которым можно перейти на патент, исключат грузоперевозки и розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети (п. 83 ст. 2 законопроекта № 1026190-8). А также услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров (ст. 1 закона от 29.09.2025 № 359-ФЗ).
Узаконят порядок перерасчета патента при изменении физпоказателя.
Если у ИП уменьшился физпоказатель, он вправе подать заявление на выдачу нового патента и получить перерасчет по старому. Для этого ему нужно подать заявление в течение 10 дней с даты изменения физпоказателя. Этот порядок действует и сейчас, но по письмам Минфина, а после принятия поправок он будет прописан в НК (пп. а п. 84 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Изменения по НДС
Увеличат ставку по НДС.
Если изменения вступят в силу, основная ставка по НДС поднимется с 20% до 22% (пп. б п. 7 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Также вырастет и расчетная ставка, которая применяется при реализации предприятия как имущественного комплекса и при оказании услуг иностранным компаниям в электронной форме — 16,67% до 18,03% (п. 6 и пп. б п. 13 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Увеличение льготной ставки 10% для социально значимых товаров пока не планируется.
Отменят льготу по НДС при реализации российского ПО.
В настоящий момент продажа программного обеспечения из реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и реестра результатов НИОКР и технологических работ военного, специального или двойного назначения НДС не облагается. Если изменения вступят в силу, эту льготу отменят (пп. а п. 4 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Продлят льготу по НДС для гостиниц.
Нулевая ставка для организаций, реализующих внутренние туристические продукты будет продлена до 2030 года. Сейчас срок ее действия ограничен 30.06.2027 (ст. 6 законопроекта № 1026190-8).
Изменения по НДФЛ
Увеличат сумму единовременной матпомощи сотруднику при рождении ребенка, освобождаемую от НДФЛ и страховых взносов.
Сейчас ее размер составляет 50 000 руб., с 2026 года он будет увеличен до 1 млн руб. (п. 16 ст. 1 закона от 23.07.2025 № 227-ФЗ). Более того, работодатели смогут учитывать эти затраты в составе внереализационных расходов по налогу на прибыль (пп. б п. 10 ст. 1 закона от 23.07.2025 № 227-ФЗ). Указанные изменения уже приняты и вступят в силу с 1 января 2026 года.
Изменят порядок уплаты налога с выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах.
Сейчас букмекеры удерживают налог с выигрышей более 15 000 руб., а с 2026 года будут это делать с любой выплаты независимо от ее размера (п. 28 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Расширят перечень доходов, не облагаемых НДФЛ.
В него включат расходы по оформлению полиса ДМС, необходимого для въезда сотрудника на территорию иностранного государства. Также в этот перечень войдут выплаты, полученные от третьих лиц в качестве компенсации за утраченное или восстановленное после порчи имущество (пп. п. 30 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Изменения по налогу на прибыль
Продлят срок ограничений на зачет убытков
Налоговую базу по налогу на прибыль можно уменьшить на убытки прошлых лет не более чем на половину. Срок действия этого условия сейчас ограничен концом 2026 года. Законодатели предлагают его продлить — до 31.12.2030 (п. 48 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Отменят обязанность сдачи деклараций для обособок.
С 2027 года больше не нужно будет отчитываться по месту нахождения обособленных подразделений, но платить налог по прежнему придется (п. 56 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Букмекеров обяжут платить налог на прибыль.
Сейчас такой обязанности у них нет. Если изменения будут приняты, букмекерские конторы станут плательщиками налога на прибыль по ставке 25% (пп. в п. 46 ст. 2 законопроекта № 1026190-8).
Повышение ставок по НДС, уменьшение лимита по доходам на применение УСН и отмена льготных тарифов по страховым взносам для МСП в 2026 году может стать серьезным препятствием для развития бизнеса и роста прибыли. Важно вовремя отреагировать на эти изменения: оптимизировать налоговую нагрузку, подобрать ставку по НДС, получить господдержку. Если у вас нет на это времени или специалистов, эксперты компании «КСК ГРУПП» помогут решить задачи, связанные с налогами, бухгалтерским учетом, финансовыми отчетами.
Изменения по имущественным налогам организаций
Изменят срок уплаты платежей по имущественным налогам.
Годовой налог за транспорт, землю и имущество нужно будет перечислять в бюджет не позднее 28 марта, а авансовые платежи — до 28 мая, 28 августа и 28 ноября (п. а п. 90 ст. 2 законопроекта № 1026190-8). Изменения вступят в силу с 2027 года (п. 7 ст. 13 законопроекта № 1026190-8).
Срок уплаты имущественных налогов организаций в 2026–2027
Период уплаты
Срок уплаты в 2026 году
Срок уплаты в 2027 году
Аванс за I квартал
28 апреля
28 мая
Аванс за II квартал
28 июля
28 августа
Аванс за III квартал
28 октября
28 ноября
Налог за год
28 февраля
28 марта
Изменения по туристическому налогу
Пропишут в НК право регионов устанавливать разные ставки в зависимости от сезонности.
Регионы могут делать это и сейчас, но не в соответствии с НК, а по письмам Минфина и ФНС (письмо Минфина от 18.02.2025 № 03-05-04-06/14783, письмо ФНС от 11.12.2024 № СД-4-3/14059@).
Введут новые льготы по налогу.
От уплаты налога освободят (п. 110 ст. 2 законопроекта № 1026190-8):
санатории с лечением, если оно производится по медпоказаниям и оплачивается за счет бюджета;
организации, которые оказывают услуги по организованному отдыху в средствах размещения закрепленных на праве оперативного управления за учреждениями, находящимися в ведении Управления делами Президента и оплаченными за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов
Оценим корректность налоговых отчислений
Запишитесь на консультацию
Общие изменения для всех налогоплательщиков
Изменят срок уплаты налога, если он выпадает на праздник или выходной.
Сейчас, если крайний срок уплаты налога выпадает на праздник или выходной, он переносится на ближайший рабочий день.
Поправки предлагают сделать последним днем уплаты — предшествующий празднику (выходному) рабочий день (пп. б п. 2 ст. 1 законопроекта № 1026190-8).
Запретят перевод средств на ЕНС третьих лиц.
При зачислении денег на единый налоговый счет третьего лица, у которого нет обязанности по уплате обязательных платежей, средства вернут на счет того, кто их перечислил. При осуществлении зачета положительного сальдо в пользу третьего лица, образовавшуюся после зачета переплату не вернут (пп. а п. 30 ст. 1 законопроекта № 1026190-8).
Сократят число уведомлений по взносам и НДФЛ.
Уведомления можно будет сдать за несколько периодов, в том числе и сразу за весь год. Суммы в этом случае указываются предположительные и, если по факту они будут больше — потребуется сдать корректировку (п. 18 ст. 1 законопроекта № 1026190-8).
Скорректируют срок выездной проверки.
Сейчас он ограничен тремя годами, предшествующими году, в котором была назначена проверка. Изменения позволят охватывать проверкой истекшие периоды текущего года. Это изменение актуально для автоупрощенцев и тех, кто работает с НПД (п. 35 ст. 1 законопроекта № 1026190-8).
Расширят варианты рассмотрения материалов ВНП.
Общаться с налоговиками можно будет по видеосвязи. Сейчас рассмотрение материалов проверки возможно только в очном формате (пп. а п. 41 ст. 1 законопроекта № 1026190-8).
Ограничат лимит для снижения штрафа налоговиками.
Сейчас максимального предела для снижения штрафа нет, но есть минимальный — не менее чем в два раза. Если законопроект будет принят, налоговики смогут уменьшить штраф не менее чем на половину и не более, чем в 10 раз. То есть снизить его в 20 или 100 раз уже не получится. Изменения вступят в силу через 9 месяцев после опубликования закона (п. 49 ст. 1 и п. 4 ст. 13 законопроекта № 1026190-8).
Аудиторско-консалтинговая компания «КСК ГРУПП» — ваш надежный партнер в подготовке к налоговой реформе 2026. Насчитывая 150 экспертов-практиков и 15 направлений поддержки бизнеса, мы предлагаем комплексное сопровождение для уверенной адаптации вашей компании к грядущим изменениям.
Мы поможем вам уже сегодня:
Провести диагностику налоговой отчетности на соответствие новым требованиям.
Выполнить налоговый аудит для оценки рисков и скрытых резервов в условиях новой реформы.
Разработать индивидуальную налоговую стратегию, учитывающую положения реформы 2026.
Доверьтесь профессионалам и сосредоточьтесь на развитии своего бизнеса.
Читайте также:
Кредитные каникулы для самозанятых и МСП с 1 октября 2025 года: как это работает.
Риски и последствия договоров с самозанятыми: свежая практика в 2025 году.
Рейтинг благонадежности ФНС с 1 января 2026 года: как это работает, риски и последствия для бизнеса.
Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFJ5bmxk
Начать дискуссию