5 уроков из судебной практики: как избежать трудовых споров с помощью КЭДО

Переход на электронный кадровый документооборот помогает компаниям сократить расходы и повысить эффективность, а иногда — еще и спасает от возможного судебного разбирательства. Мы изучили пять трудовых споров и прикинули, как бы все произошло, если бы у работодателя была система КЭДО.

Заявление на увольнение без даты

Ситуация. Работник написал бумажное заявление на увольнение, но не указал в нем даты составления документа и самого увольнения. Работодатель, в свою очередь, не стал уточнять эти даты у сотрудника, а проставил сам, отсчитав две недели, и передал заявление в отдел кадров. Через две недели сотрудника уволили, но он с таким положением дел не согласился и отправился в суд.

В суде работник сообщил, что увольняться и не думал, а заявление написал под давлением начальства.

Решение суда. Суд встал на сторону работника, потому что работодатель не имел права вписывать дату в заявление и должен был убедиться в добровольном решении уволиться.

📄 Апелляционное определение Самарского областного суда от 16.04.2019 по делу № 33-4128/2019.

Как могла бы помочь система КЭДО? Перейдя на КЭДО, сотрудник не мог бы отправить заявление на увольнение без указания даты — система не допустила бы этого. К тому же в электронном заявлении надо было бы обязательно указать причину увольнения. Поменять дату увольнения в этом заявлении работодатель тоже бы не смог, максимум — предложил новую.

Ну и не будем забывать про неквалифицированную электронную подпись — если сотрудник подписывает своей НЭП кадровый документ, то доказать давление начальника довольно сложно.

Отзыв заявления на увольнение вечером последнего рабочего дня

Ситуация. И снова история про увольнение. Сотрудник написал заявление, но в последний рабочий день передумал и решил его отозвать. Однако руководитель отказался подписывать новое заявление (на отзыв старого). Тогда сотруднику не осталось ничего кроме как направить отзыв по электронной почте и сообщить об этом руководству по смс.

Руководитель получил письмо в 17:24 и решил, что отменять увольнение уже поздно. Так сотрудник потерял работу и работодатель чуть позже встретился с ним уже в суде.

Решение суда. Суд работника восстановил и вот почему:

увольняющийся может отозвать заявление в любое время до истечения срока предупреждения (да, даже в 17:24 в последний рабочий день);

трудовой кодекс не ограничивает способы отзыва заявления (по почте тоже можно);

хоть работодатель и утверждал, что в письме не было подписи и определить отправителя было невозможно, суд на это внимание не обратил.

📄 Апелляционное определение Московского городского суда от 22.05.2019 № 33-22466/2019.

Как могла бы помочь система КЭДО? Благодаря КЭДО ситуация, когда руководитель не принимает отзыв заявления на увольнение, невозможна — программа автоматически фиксирует все заявления сотрудников. Кроме того, система точно знает, сколько времени осталось у работника на новое заявление.

Отказ предоставить работнику копии локальных актов

Ситуация. Работник попросил выдать ему копии локально-нормативных актов (правил внутреннего трудового распорядка и положения об оплате труда), но работодатель посчитал, что достаточно просто ознакомить сотрудников с этими документами под роспись. Договориться у них не вышло и дело дошло до суда.

Решение суда. Суд первой инстанции и апелляционный суд признали отказ законным: ст. 62 Трудового кодекса обязывает работодателя выдавать копии только тех документов, которые содержат персональную информацию о работнике — трудовой книжки, приказа о приеме на работу, справки о зарплате и подобных им. Предоставлять копии локально-нормативных актов работодатель действительно не обязан.

📄 Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25 августа 2022 г. № 88-12064/2022.

Как могла бы помочь система КЭДО? Пользуясь системой электронного кадрового документооборота сотрудник может прочитать ЛНА прямо с телефона, как и запросить справку или копию какого-то документа. Так что тратить время и силы на судебное разбирательство никому бы и не пришлось.

Уведомление о сокращении с опозданием

Ситуация. Сотрудник пошел в отпуск на 28 дней, а за это время работодатель разослал всем его коллегам уведомление о сокращении штата с предложением перейти на вакантные должности.

В результате с уведомлением сотрудник ознакомился на месяц позже, чем все остальные, и для него места уже не осталось → с работой пришлось попрощаться. С этим уволенный не согласился и подал на бывшего работодателя в суд.

Решение суда. Хоть и не с первого раза, но суд поддержал истца. Апелляция и кассация согласилась с работником, отметив, что работодатель не учел его преимущественного права на перевод. Кроме того, судья подчеркнул, что положение работника в отпуске не должно ухудшаться по сравнению с другими сотрудниками, которые в отпуске не были.

📄 Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2020 по делу № 88-5333/2020.

Как могла бы помочь система КЭДО? Здесь КЭДО помог бы сразу с двух сторон:

благодаря электронному графику отпусков, кадровик сразу бы увидел, что сотрудник ушел в отпуск и может не узнать о сокращении вовремя;

даже если бы сотруднику направили уведомление одновременно со всеми, он мог бы с ним ознакомиться даже из дома со смартфона.

Отказ в отпуске за свой счет = увольнение

Ситуация. Работник попросил два дня отпуска за свой счет для участия в похоронах, с чем директор устно согласился. После этого работник написал заявление на отпуск и передал его документоведу, но отпуск в итоге так и не оформили.

В результате, сотрудника уволили за прогул.

Решение суда. Первая и вторая инстанции сочли увольнение законным: соглашение о предоставлении отпуска документально не было зафиксировано. Однако Верховный суд с этим не согласился:

документовед заявление все-таки зарегистрировал и подшил в папку входящих документов;

в компании сложилась практика, при которой сотрудники не ждали издания приказа на отпуск, а уходили просто после устной договоренности;

работодатель не уведомил работника об отказе в предоставлении отпуска, хотя у него было на это достаточно времени.

📄 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22.06.2020 № 13-КГ20-1-К2.

Как могла бы помочь система КЭДО? В системе сотрудник бы сразу увидел, что работодатель не согласовал отпуск за свой счет, и дальше уже действовал бы по ситуации.

Вместо заключения

Система электронного кадрового документооборота — не панацея: сам факт наличия такой системы не отменяет обязанности работодателя соблюдать требования Трудового кодекса. Но зато система КЭДО забирает на себя рутинные операции и сокращает риск ошибок.

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