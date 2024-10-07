Зачем юристу СЭД

Система электронного документооборота (сокращенно СЭД) — это решение, которое отвечает за делопроизводство компании. В нем можно не только создавать и подписывать документы, но и вести архив, учет входящих и исходящих файлов.

Особенно полезна СЭД для юристов, так как большая часть их деятельности завязана на документообороте организации. В их основные обязанности входят:

разработка договоров, актов, положений и других документов;

работа с дополнительными соглашениями и приложениями;

проведение правовых аудитов ЛНА;

работа с судебными исками;

ведение реестров договоров и доверенностей;

представление интересов компании во время проверок – не просто поддержка начальства, а полноценная работа с документацией: учредительными документами, лицензиями и т.д.

В общем, куча бумаг, в которых порой сложно ориентироваться. Одна проверка отнимает у юриста все рабочее время, выдергивая специалиста из остальных процессов.

В такой ситуации тяжело переключаться между задачами и контролировать их выполнение. Также велик риск возникновения ошибок, что чревато компании крупными финансовыми потерями или уголовной ответственностью.

Давайте рассмотрим на примере: в компании ООО «Вишенка» работает юрист, через него ежедневно проходит куча бумаг, которые нужно согласовать или подписать. Это его обязанности. Но вот нагрянула проверка, юрист носится с документацией, защищает права директоров и активно участвует в процессе. Параллельно его попросили оформить договор. В силу человеческого фактора он допускает ошибку в графе «Сроки завершения платежа». Как итог — возникает конфликт с партнером, компания несет финансовые потери, а юрист лишается работы.

Ситуация патовая для всех сторон. Можно ли ее избежать? Можно, если перейти на систему электронного документооборота.