Планирование кадров на пустом рынке труда

В 2024 году рынок труда начал активно перестраиваться. Демографические изменения, трансформация экономики и дефицит кадров задали новые тренды в трудовых взаимоотношениях. В связи с этим компаниям приходится полностью пересматривать подход к найму персонала и его удержанию.

Также стоит отметить рекордно низкую безработицу, которая спровоцировала кадровый голод в нашей стране.

Согласно статистике, около 80% отечественных организаций ощущают на себе дефицит квалифицированного персонала. Особенно актуальна проблема в промышленной и транспортно-логистической отраслях.

Работодатели активно меняют условия труда под ожидания соискателей, особенно молодых специалистов. Современные сотрудники обращают внимание на уровень технологичности компании и организацию рабочих процессов.

Если раньше без бюрократии и кучи бумаг было не обойтись, то сейчас не обязательно посещать офис и отдел кадров лично, чтобы подписать какой-либо документ. Цифровизация кадровых процессов позволяет нанимать сотрудников, оформлять отпуска и различные справки в электронном формате.

Компания может эффективно управлять удаленными специалистами, налаживать обмен кадровыми документами и распределять сменный график персонала в рамках единой системы. Это положительно сказывается на HR-бренде организации, бизнес-процессах и удержании сотрудников.

Цифровизация наиболее распространена на производственных предприятиях, в банках, фармацевтических компаниях и других развитых отраслях.

Как решить проблему с планированием кадров

Грамотное управление персоналом — залог успешного развития вашей компании. Это как пазл, где каждая деталь выполняет свою роль и работает в связке с остальными. Низкая производительность сотрудников, текучка или отсутствие квалифицированных кадров – все это может сильно ударить по бизнесу и репутации бренда.

Как эффективно распределить собственные кадровые ресурсы, создать комфортные условия труда и решить проблему с дефицитом специалистов, соблюдая при этом все требования Трудового законодательства?

13 ноября эксперты LDM, GOODT и NDBC проведут вебинар на тему: «Пазл для HR: планирование кадров на пустом рынке труда», поделятся полезными инструментами планирования и расскажут, как:

оптимизировать график смен линейного персонала: эффективное использование имеющихся человеческих ресурсов;

упростить табелирование: автоматизация кадровых процессов;

удобно планировать отпуска и командировки: технологичные подходы к организации рабочего времени сотрудников;

ускорить процесс приема на работу и кадрового делопроизводства: найм в два клика.

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Пазл для HR: планирование кадров на пустом рынке труда Бесплатный вебинар 13 ноября 2024 года в 11:00 (МСК) Зарегистрироваться

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