Разница между аутсорсингом и аутстаффингом простыми словами

В одной из прошлых статеймы подробно объяснили термин «аутстаффинг», а сегодня хотим рассказать простыми словами, в чем состоит отличие между ним и еще одним понятием из мира кадрового делопроизводства — аутсорсингом.

Стоит сказать, что на российском рынке кадрового делопроизводства существует заметная путаница в понятиях. Происходит это и из-за относительной молодости направления, и из-за несовершенства законодательной базы, и из-за того, что каждая компания трактует одни и те же понятия по-своему.

В данной статье мы опишем свое виденье ситуации, которое, на наш взгляд, наиболее логичное и соответствующее законам РФ.

Понятие аутсорсинга

«Аутсорсинг» происходит от английских слов «out» (вне, извне) и «source» (источник), то есть представляет собой использование какого-либо внешнего источника или ресурса для осуществления определенных видов работ, процессов производственной или иной деятельности компании.

Простыми словами, организация отдает выполнение той или иной задачи стороннему подрядчику.

Передать на аутсорсинг можно многие процессы. В нашей стране наиболее распространен, например, аутсорсинг бухгалтерского учета, технической поддержки компьютерной сети, уборки офисов, транспортных услуг. Также на аутсорсинг зачастую отдают полное ведение кадрового делопроизводства.

Повторим, что такое аутстаффинг

Термин «аутстаффинг» тоже происходит от английских слов: «out» (вне, извне) и «staff» (персонал). Таким образом, аутстаффинг представляет собой использование сотрудников, которые находятся вне штата.

Часто можно услышать, что аутстаффинг — это вывод уже существующих сотрудников компании за штат и их трудоустройство в аутстаффинговую фирму с последующим предоставлением обратно. Однако в чистом виде такой процесс противоречит существующему законодательству РФ и пока что не может полноценно применяться в российских организациях.

По этой причине аутстаффинговым компаниям приходится видоизменять аутстаффинг и «подгонять» этот термин под другие формы кадровой оптимизации, которые тоже позволяют использовать внештатных сотрудников, но абсолютно легально.

Аутстаффинг в его российской интерпретации можно сравнить с предоставлением персонала. Главное — не путайте его с услугой подбора персонала.

В чем разница?

По факту получается, что в обоих случаях происходит своего рода предоставление персонала. Так в чем же тогда различие между аутсорсингом и аутстаффингом?

Объясняем:

— Аутсорсинг подразумевает, что заказчик отдает внештатным сотрудникам выполнение какого-либо процесса и ждет от них определенный результат. Работа персонала прозрачна для клиента, и его в большинстве случаев интересует не то, как исполнитель выполняет свои обязанности, а какой результат он в итоге предоставляет.

Например, вы заключаете с аутсорсинговой компанией договор на уборку офисов и вам важно, чтобы каждое утро были чистые полы, выкинут мусор и на поверхностях не было пыли. Компания-исполнитель сама оценивает ситуацию и принимает решение, что каждый день к 8 утра в ваш офис будут приходить два клинера: один будет мыть полы, а другой протирать пыль и выкидывать мусор. К началу каждого рабочего дня офис будет чистый. Если вам понадобится еще и помыть окна, то вы обратитесь в аутсорсинговую компанию с новой задачей, а они, в свою очередь, сами решат, когда именно и с какими ресурсами это сделать.

— Аутстаффинг же подразумевает, что клиенту предоставляется определенный персонал на оговоренное время. Заказчик сам определяет, как организовать работу предоставленного ему персонала.

Например, вы заключаете с аутстаффинговой компанией договор на предоставление двух уборщиц, которые должны будут выходить на работу каждый день с 9 до 18. На протяжении их рабочего времени они должны будут выполнять ваши поручения по уборке: протирать пыль, мыть полы и выкидывать мусор по мере его накопления. Если вам понадобится помыть окна, вы сами назначите это предоставленным уборщицам: объясните, какие окна следует вымыть, к какому времени должно быть готово, когда лучше это сделать и т.д.

Таким образом, при аутсорсинге компания-исполнитель отвечает за результат работы своих людей и сама распределяет ресурсы для достижения этого результата; а при аутстаффинге исполнителю важно предоставить заказчику персонал в нужном количестве и на определенный срок, но учитывается только отработанное время, а не результат.

Выводы

Какой вид кадровой оптимизации использовать — решать вам. Для любого бизнеса можно подобрать то решение, которое наилучшим образом учтет специфику компании и упростит выполнение важных процессов и задач.

А вы знали, что...

Помимо аутсорсинга и аутстаффинга, также существует понятие «аугментинг персонала». Этот вид кадровой оптимизации позволяет быстро привлекать персонал на замену заболевшему или ушедшему в отпуск сотруднику. Также аугментинг станет верным решением, если необходимо расширить штат на некоторое время, например, для сдачи важного проекта в срок.

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