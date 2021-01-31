Почему вам стоит перестать использовать термин «лизинг персонала»?

Зачастую в сфере кадров можно услышать о такой услуге как лизинг персонала. Термин прижился наряду и с другими вариантами названий — «аренда персонала», «предоставление персонала».

Однако «лизинг» — не совсем уместное слово в данном случае и часто путает клиентов. Давайте разберёмся, почему.

«Лизинг персонала» — выгодное предложение или просто красивая фраза?

Лизинг в его изначальном значении — это долгосрочная аренда чужого имущества, специально приобретенного для дальнейшей сдачи аренду с возможностью последующего выкупа по остаточной стоимости.

Согласно ФЗ № 164-ФЗ от 29.10.1998 (ред. От 16.10.2017), «предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество».

При этом в кадровой сфере под «лизингом персонала» подразумевается предоставление персонала на время для осуществления каких-либо работ. Это скорее «аренда», так как заказчик берёт сотрудников у специализированной компании и платит за часы их работы.

Да и понятие «остаточная стоимость» сложно применить по отношению к сотрудникам. Безусловно, их никто не «выкупает» впоследствии. Поэтому аренду персонала заведомо нельзя назвать лизингом, так как мы говорим про людей, а не про имущество.

И, конечно, сотрудники не становятся штатными единицами у заказчика. Их предоставляют компании-заказчику без оформления в штат. Сотрудники остаются оформленными у компании-подрядчика и арендуются на время по договору предоставления персонала между заказчиком и исполнителем.

Важно уточнить, что именно договор предоставления персонала, а не оказания услуг является гарантом честности компании-подрядчика, ведь такой тип договора вправе заключать юрлица, имеющие аккредитацию Роструда. Подробнее об этом мы писали в этой статье.

«Лизинг» звучит дороже и профессиональнее, но создаёт путаницу в сфере кадровых услуг, которая и без того переполнена множеством сложных видов взаимодействия заказчика и исполнителя: аугментинг, аутсорсинг, аутстаффинг и пр.

Как работает аренда персонала?

Компания-заказчик, которой необходимы сотрудники, обращается к подрядчику с запросом на предоставление персонала;

Подрядчик связывается с клиентом и проводит брифинг для того, чтобы определить задачи, сроки и особенности;

Заключается договор о предоставлении персонала;

Подрядчик выделяет необходимое количество сотрудников определённой квалификации под задачи клиента.

В итоге вы получаете квалифицированных работников, которые выйдут на объект в определенный срок и выполнят все необходимые поручения.