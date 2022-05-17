Советы для ИП: как оптимизировать расходы на сотрудников

Оптимизируйте зарплатные налоги и взносы

Каждый работодатель знает, что страховые взносы и налоги за сотрудников — это значительная часть расходов. Данные платежи являются обязательными, но мы расскажем, как их можно уменьшить.

Предлагаем три способа оптимизировать налоги и взносы.

Способ № 1. Заменить часть зарплаты выплатами, которые не облагаются налогом

К таким выплатам относятся, например, материальная помощь, компенсация обучения или процентов по ипотеке и другие выплаты социального характера.

Способ № 2. Перейти на льготные тарифы по страховым взносам

Для некоторых работодателей есть возможность платить не стандартные 30%, а льготные — от 7,6% (например, для IT компаний) до 20%. Список работодателей, которым доступны льготы, указан в статье 427 НК.

Способ № 3. Привлечь подрядчиков в виде ИП и самозанятых

Ради некоторых задач вовсе необязательно держать сотрудника в штате, их можно делегировать сторонним подрядчикам. К таким задачам относятся, например, маркетинг, бухгалтерия, юридические услуги, клининг.

Переведите сотрудников на удаленку

Издержки офисной работы не всегда очевидны, но зачастую значительны. Аренда офиса, обслуживание компьютерной техники, клининг, канцелярия, кофе и пр.

Если специфика вашего бизнеса позволяет работать без фактического офиса или хотя бы частично перевести сотрудников на удаленную работу, воспользуйтесь такой возможностью.

А про неочевидные издержки содержания штата мы уже рассказывали в этой статье.

Оформляйте сотрудников по системе аутстаффинга или аутсорсинга

Еще один законный способ снять с себя налоговую нагрузку и обязанности, которые неизбежно ложатся на плечи предпринимателя, если у него есть сотрудники в штате — применить решения аутстаффинга или аутсорсинга персонала.

То есть, не оформлять сотрудников в собственный штат, а «брать» их у специализированных подрядчиков по договорам предоставления персонала.

По таким схемам абсолютно легально у нас работают предприниматели из сфер строительства, общественного питания, ритейла, клининга, производственных и складских комплексов.

В большинстве случаев ИП может вовсе отказаться от работников и полностью делегировать данный вопрос аутстаффинговой компании.

Почему это выгодно? Потому что ИП без работников может выбрать для себя менее затратную форму налогообложения и полностью снизить налог. Например, ИП без работников, который использует упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы» или патентную систему налогообложения, может полностью, вплоть до нуля уменьшить налог УСН или ПСН на уплаченные за себя фиксированные страховые взносы.

Передайте функции бухгалтера и кадровика на аутсорсинг

Если по каким-либо причинам вы хотите сохранить штат сотрудников, или этого требует законодательство, то вы можете, как минимум, делегировать функции бухгалтера и специалиста по кадрам сторонним исполнителям. Для многих ИП это оказывается в разы выгоднее, чем содержать в штате собственного бухгалтера/кадровика.

Такой вариант мы предлагаем тем предпринимателям, бухгалтерские задачи которых требуют индивидуального подхода и не могут быть решены универсальными онлайн-сервисами.

Компания Lexintel предлагает индивидуальным предпринимателям комплекс услуг по ведению кадрового делопроизводства и налоговому консалтингу с учетом всех требований действующего законодательства.

Вот, что мы делаем:

Оформление трудоустройства ваших сотрудников на полный расчет их заработной платы с оформлением зарплатных карт.

Расчет, планирование и контроль всех необходимых налогов и взносов ИП.

Подготовка всей отчетности ИП и взаимодействие с государственными органами.

Рекомендации по соблюдению 115-ФЗ при работе с банковскими организациями, а также подбор оптимального тарифа.

Миграционный аудит ваших иностранных сотрудников.

Постановка и организация охраны труда.

Мы разработали уникальную online платформу с личным кабинетом для ИП, которая позволит вам иметь доступ ко всей необходимой информации для контроля и анализа, в оперативном доступе 24/7!

В качестве заключения

Практика показывает, что многие индивидуальные предприниматели даже не знают о существовании легальных способов снизить расходы на персонал, уменьшить налоговое бремя и снять ответственность перед госорганами.

Однако таких решений много и они действительно позволяют значительно экономить!

Сфокусируйтесь на бизнесе, а специалисты команды Lexintel проконсультируют и помогут подобрать наиболее подходящие вам методы оптимизации.