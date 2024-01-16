Есть ли различия между порядком оформления медицинских книжек для иностранных работников и для россиян

Если в российской компании трудятся иностранные сотрудники, для них действуют, в том числе, нормы российского законодательства. Значит, в некоторых случаях для приема на работу таким сотрудникам понадобится медицинская книжка. Разбираем, когда ее требовать и как оформлять.

Медкнижки для российских и для иностранных сотрудников

Личная медкнижка представляет собой документ, который подтверждает прохождение медосмотров. Помимо информации о состоянии здоровья сотрудника, медкнижка включает данные:

о прививках;

о серьезных заболеваниях, перенесенных гражданином;

о должностях, на которых сотрудник трудился раньше;

о пройденных ранее медосмотрах.

Личная медкнижка оформляется всем сотрудникам, в том числе иностранным, которые:

при работе контактируют с продуктами питания и питьевой водой;

работают на водопроводных сооружениях и обслуживают водопроводные сети;

воспитывают и обучают детей;

занимаются деятельностью в сфере коммунального и бытового обслуживания населения.

Также этим категориям персонала необходимо пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний по утвержденному перечню (п. 5 ст. 34 закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ) и провериться на наличие ВИЧ-инфекции.

Различий между порядком оформления медицинских книжек для российских и для иностранных работников нет.

В каком виде должна быть оформлена медкнижка

Медкнижка может быть оформлена в бумажном или электронном виде.

Порядок учета и выдачи медкнижек утверждает приказ Минздрава от 18.02.2022 № 90н, который действует с 1 сентября 2023 года. Согласно ему, до 1 сентября 2024 года можно выдавать и вести ранее выданные книжки на бумажных носителях, которые составлены по форме приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402. С 1 сентября 2024 медкнижки будут выдавать в форме электронного документа.

Отметим, что власти субъектов могут устанавливать дополнительные требования к проведению медосмотров своих работников.

Как оформить медкнижку иностранному работнику

Чтобы получить документ, сотрудник обращается в центр гигиены и эпидемиологии или в клинику, которая предоставляет данную услугу. Готовую книжку могут выдать как лично работнику, так и работодателю.

Чтобы оформить медкнижку, иностранному гражданину или компании понадобятся такие документы:

Документ, удостоверяющий личность. Обычно, если паспорт нужно перевести на русский язык, то требуется и нотариально заверить его — этот вопрос лучше уточнить заранее.

Миграционная карта.

Заявление сотрудника или работодателя.

Если документы нужно оформить сразу на нескольких работников, работодатель должен подготовить их список с указанием ФИО, года рождения, места регистрации, гражданства. Это требование тоже может разниться в разных клиниках.

Кто хранит медкнижку

Этот документ является собственностью сотрудника, но, как и в случае с трудовой книжкой, хранит ее работодатель. На руки ее выдают на дни медосмотра под расписку.

При увольнении работника документ ему возвращают.

Специалисты миграционного отдела Lexintel помогут разобраться с непростыми вопросами приема на работу иностранных граждан. Мы возьмем на себя задачи по подготовке и подаче документов, ответим на все вопросы и поможем оформить иностранного сотрудника в соответствии с законодательством.

Как быстро иностранному гражданину выдают готовую медкнижку

В зависимости от правил медицинского центра, в который сотрудник обратился за получением медкнижки, ее выдают примерно в течение 1–3 дней после того, как гражданин пройдет плановый осмотр.

Что будет, если взять сотрудника на работу без медкнижки

По закону официальный документ, который подтверждает состояние здоровья, должен быть у каждого сотрудника, в том числе иностранного, работающего в указанных выше сферах деятельности. В ином случае к работодателю могут применить меры административной и даже уголовной ответственности.

Меры административной ответственности устанавливает ст. 6.3 КоАП за такие виды нарушений:

отсутствие у работника медкнижки;

нарушение санитарных правил и нормативов;

отсутствие или пропущенный срок обязательного медосмотра;

отсутствие гигиенического обучения и аттестации работников.

За такие нарушения компания может получить штраф или ее деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Уголовную ответственность за нарушение санитарных правил устанавливает ст. 236 УК. К ней могут привлечь работодателя, если в результате нарушений случилось массовое заболевание или отравление людей.

Компанию могут наказать штрафом, а должностное лицо — даже лишением свободы на срок до 5 лет.

Наиболее часто компании допускают следующие правонарушения:

принимают сотрудников на работу без медкнижки;

сначала допускают к работе, а потом уже оформляют медкнижку;

нарушают сроки прохождения медосмотров;

в медкнижку вносят недостоверные данные о прохождении медосмотров.

Иногда подобные ошибки работодатель может допустить и случайно. Чтобы их избежать, обращайтесь за помощью к специалистам Lexintel. Профессионалы миграционного отдела знают все тонкости трудоустройства работников из-за рубежа и помогут грамотно оформить их в штат в соответствии с законодательством.

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