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Иностранные работники

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам: что изменилось в 2024 году

При перечислении зарплаты иностранным сотрудникам в 2024 году нужно соблюдать ряд требований. Разберем, что изменилось и что теперь нужно учитывать при выплате заработной платы иностранным работникам.
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Выплата зарплаты иностранным сотрудникам: что изменилось в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Иностранные работники и зарплата. Что важно знать

Несмотря на то, что выплата зарплаты иностранным работникам подчиняется практически тем же правилам, что и зарплата российским гражданам, есть важные нюансы. Чтобы не нарушить закон, работодателю следует учитывать следующие условия:

  • Выплата зарплаты в безналичной форме.

Если у иностранного работника есть вид на жительство (ВНЖ), то есть он является резидентом РФ, ему можно выплачивать зарплату как в безналичной форме, так и наличными. Если же у иностранного гражданина ВНЖ нет, то платить ему можно исключительно в безналичной форме.

Такое требование установил закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ. В нем сказано, что расчеты по валютным операциям, к которым относится и перечисление зарплаты иностранным работникам-нерезидентам, должны проводиться через банковские счета или электронные переводы (ч. 2 ст. 14 закона № 173-ФЗ).

Резиденты РФ — это граждане России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в РФ на основании ВНЖ (п. 6 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ от 10.12.2003).

Нерезиденты РФ — это все остальные иностранные граждане (пп. а п. 7 ч. 1 закона № 173-ФЗ). При этом не имеет значения, сколько дней в году иностранный гражданин фактически прожил в РФ.

Таким образом, если иностранный специалист проживает на территории РФ и у него нет ВНЖ, он относится к валютным нерезидентам РФ, и зарплату ему нужно платить только в безналичной форме.

Если работодатель нарушит требование о выплате зарплаты в безналичной форме иностранному сотруднику-нерезиденту, ему грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 15.25 КоАП. Штраф по этой норме составляет от 20 до 40% суммы выплаты.

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  • Выплата зарплаты не меньше минимального размера.

Для иностранных работников, не являющихся высококвалифицированными специалистами, зарплата должна выплачиваться не меньше федерального или регионального МРОТ (ч. 3 ст. 133 ТК). Для ВКС, которым установлен минимальный размер оплаты труда, зарплата должна быть не меньше этого значения (ст. 13.2 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002).

Напомним, что требования о минимальном размере оплаты труда для высококвалифицированных специалистов установлены законом № 115-ФЗ. Работодатель должен не только соблюдать указанные лимиты по зарплате, но ежеквартально отчитываться об этом в органы МВД. Об этом ранее рассказывали в статье.

Выплата зарплаты в 2024 году. Что нужно учесть

Существенных изменений порядок перечисления оплаты за труд иностранным специалистам в 2024 году не претерпел. Зарплату таким сотрудникам по-прежнему нужно перечислять в размере не ниже установленного минимума и в безналичной форме (если у иностранца нет ВНЖ в России).

Однако работодателю следует учитывать изменения в численных показателях: МРОТ, минимальная зарплата для ВКС и пр.

Требование к минимальному размеру зарплаты для всех иностранцев, кроме ВКС

Как уже было сказано выше, у иностранных работников, для которых не установлен минимальный размер оплаты в соответствии с законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ, зарплата должна быть не меньше МРОТ. 

В 2024 году минимальный размер оплаты труда на федеральном уровне составляет 19 242 руб. Соответственно, заработная плата иностранного сотрудника не должна быть меньше указанного значения. 

Обратите внимание, что зарплату нужно сравнивать не только с федеральным, но и с региональным МРОТ — если он выше.

Требования к минимальному размеру оплаты труда для ВКС

Практически для всех высококвалифицированных специалистов закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ установил минимальные размеры оплаты труда.

В общем порядке минимальная зарплата для иностранных ВКС должна составлять от 167 000 руб. в месяц, а с 1 марта 2024 года — не менее 750 000 руб. в квартал.

Таблица № 1. Размеры зарплаты для ВКС.

Минимальный размер зарплаты (руб.)

Категория ВКС

58 500 — в месяц

Резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны, кроме ИП

83 500 — в месяц

  • Научные работники и преподаватели в ВУЗах с госаккредитацией, в госакадемиях или их региональных отделениях, в научно-исследовательских и государственных научных центрах.

  • Резиденты промышленно-производственных туристико-рекреационных, портовых особых экономических зон, приглашенные IT-компаниями, имеющими государственную аккредитацию.

  • Иностранцы, приглашенные организациями, которые осуществляют деятельность в Крыму и Севастополе

1 000 000 — за год

Медицинские, педагогические и научные работники, приглашенные для работы на территории международного медицинского кластера

Не ниже федерального или регионального МРОТ

ВКС:

  • Участвующие в реализации проекта Сколково.

  • Участвующие в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного научно-технологического центра.

  • Привлеченные к работе юридическими лицами, осуществляющими деятельность по приоритетным направлениям развития территории Сириус

750 000 руб. — в квартал

Для всех остальных ВКС*

* Требование о выплате зарплаты указанным специалистам не менее 750 000 руб. за квартал вступает в силу с 1 марта 2024 года. 

С какого момента нужно начинать выплачивать зарплату ВКС в повышенном размере: с 1 января или 1 марта 2024 года? Для уточнения этого вопроса специалисты миграционного отдела Lexintel направили запрос в УВМ ГУ МВД по г. Москве.

Согласно официальному ответу МВД, к концу 1 квартала 2024 года заработная плата иностранного высококвалифицированного специалиста уже должна соответствовать новым требованиям и составлять минимум 750 000 руб. за. 1 квартал. Подробнее об этом мы рассказали в этой статье.

Подведем итог:

  • В 2024 году порядок выплаты заработной платы иностранным сотрудникам не претерпел существенных изменений.

  • Иностранные граждане, у которых есть в России вид на жительство (ВНЖ), могут получать зарплату как в безналичной форме, так и наличными. Иностранные сотрудники без ВНЖ — только в безналичной форме.

  • Размер заработной платы иностранного сотрудника не должен быть ниже регионального МРОТ.

  • Если иностранный сотрудник работает в статусе ВКС, размер его зарплаты в обязательном порядке должен соответствовать требованиям для ВКС. С 1 марта 2024 года для обычных ВКС это: не ниже 750 000 руб. в квартал. 

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