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Иностранные работники

Как и в какой валюте платить зарплату иностранным гражданам

При выплате зарплаты иностранным сотрудникам необходимо учитывать некоторые особенности. Рассказываем о четырех правилах, которые нельзя забывать работодателям.
Как и в какой валюте платить зарплату иностранным гражданам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Правило 1. Пропишите валюту зарплаты в трудовом договоре

Размер оплаты труда иностранного сотрудника, который указывают в тексте трудового договора с ним, всегда определяют в российских рублях. Это значит, что нельзя зафиксировать в договоре сумму зарплаты, например, в долларах или условных единицах, даже если затем выплачивать ее в рублях. Такой позиции придерживаются специалисты Минтруда и Роструда (письма от 09.03.2023 № 14-1/ООГ-1618, от 20.11.2015 № 2631-6-1).

Это связано с тем, что колебания курса иностранной валюты могут повлиять на размер зарплаты.

Правило 2. Регулярно проверяйте соотношение зарплаты с МРОТ

Зарплата иностранного сотрудника не может быть ниже федерального МРОТ (пп. «б» п. 3 положения, утв. постановлением Правительства от 24.03.2003 № 167). Если региональный МРОТ отличается от федерального, ориентируйтесь на него, поскольку он обязателен для всех работодателей региона, кроме тех, которые отказались присоединиться к региональному соглашению (ст. 133.1 ТК).

Обратите внимание, что требования к зарплате иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС) отличаются. В отношении таких сотрудников следует ориентироваться на лимиты, установленные законодательством. О размере вознаграждения иностранных ВКС писали в этой статье.

Правило 3. Выплачивайте зарплату в рублях

По общему правилу зарплату сотрудникам выплачивают в рублях (ст. 131 ТК). Исключение — случаи, которые предусматривает ч. 6.1 ст. 12 закона № 173-ФЗ. Преимущественно они касаются сотрудников — валютных резидентов. Например, выплачивать зарплату не в рублях можно сотрудникам иностранных филиалов и представительств юрлиц — валютных резидентов России.

По закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ российское юрлицо является валютным резидентом. А вот иностранный сотрудник будет резидентом, только если у него есть ВНЖ. В остальных случаях все иностранные сотрудники — нерезиденты.

С сотрудниками, которые являются валютными нерезидентами, все не так просто. С одной стороны, валютное законодательство не запрещает выплачивать им зарплату в иностранной валюте, поскольку валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений (ст. 6 закона № 173-ФЗ). 

Но применительно к сотрудникам прямо урегулирован только один случай. Так, выплачивать зарплату в иностранной валюте можно сотрудникам, которые отвечают трем условиям (ч. 2 ст. 14 закона № 173-ФЗ, письмо ФНС от 12.01.2018 № ОА-4-17/267@):

  • являются нерезидентами;

  • работают в зарубежном филиале российского юрлица;

  • имеют счет в зарубежном банке, на который поступает зарплата.

С другой стороны, валютное законодательство устанавливает общее правило, а трудовоеспециальное. Это значит, что ст. 131 ТК имеет приоритет перед законом № 173-ФЗ. Косвенно эту позицию подтверждают и специалисты Роструда на сайте «Онлайнинспекция.рф». Они указывают, что выплачивать зарплату в иностранной валюте можно только (п. 6.1 ст. 12 закона № 173-ФЗ):

  • работникам, которые осуществляют по заключенным с юрлицами — резидентами трудовым договорам трудовые обязанности за пределами РФ;

  • работникам дипломатических представительств, консульств учреждений РФ, находящихся за пределами РФ;

  • работникам постоянных представительств РФ при международных организациях;

  • представителям федеральных органов исполнительной власти, находящимся за пределами РФ;

  • работникам расположенных за пределами территории РФ представительств, филиалов госучреждений РФ;

  • лицам, направленным федеральными органами исполнительной власти за пределы РФ для оказания технического содействия и исполнения иных обязанностей (например, военнослужащим).

Выплата зарплаты в иностранной валюте в соответствии с указанными нормами осуществляется в рамках заключенных служебных контрактов (изменений к ним) или трудовых договоров, связанных с исполнением указанными работниками своих служебных (трудовых) обязанностей за пределами территории РФ.

Российским компаниям с иностранными сотрудниками, которые работают на территории РФ, лучше выплачивать зарплату таким иностранцам в рублях. Это поможет избежать претензий контролирующих органов и административных штрафов. Потенциально за нарушение этого правила могут привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП.

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Правило 4. Перечисляйте зарплату на расчетный счет в уполномоченном банке

Работодатель обязан перечислять зарплату иностранным сотрудникам на счет в уполномоченном банке. Это значит, что нельзя выплачивать зарплату наличными из кассы. Исключение — иностранный сотрудник с ВНЖ, поскольку он является валютным резидентом. Платить ему можно любым способом.

Если нарушить это правило, компанию привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП. Штраф — до 40% суммы выплаты как для компании, так и для должностного лица, например, директора. Но для него установлено ограничение: сумма штрафа должна быть не более 30 000 рублей.

Чтобы предотвратить ситуацию, когда иностранный сотрудник отказывается открывать банковский счет, обсудите это с ним до заключения трудового договора. Также можно включить в договор обязанность открыть счет и предоставить его реквизиты. Учтите, что подписывать трудовой договор без реквизитов счета в уполномоченном банке рискованно для компании.

Специалисты Lexintel помогут решить вопросы, которые возникают при получении разрешительных документов для трудоустройства и пребывания в России граждан из разных стран.

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