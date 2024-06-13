Как привлечь к работе иностранного ВКС

Многим работодателям выгодно принимать на работу высококвалифицированных специалистов, поскольку не нужно оформлять разрешение на привлечение иностранных сотрудников и получать различные квоты. Расскажем подробнее, что это за сотрудники и как их грамотно нанять в штат.

Кто такой иностранный ВКС

ВКС (высококвалифицированный специалист) — это иностранный сотрудник с опытом, навыками и достижениями в определенной сфере. Главным критерием получения статуса ВКС является зарплата или вознаграждение в размерах, которые предусмотрены в ст. 13.2 закона 115-ФЗ.

В общем случае размер вознаграждения (заработной платы) иностранного ВКС должен составлять не менее 750 000 рублей в квартал до вычета налогов.

Для некоторых особых категорий ВКС предусмотрены иные минимальные требования по зарплате:

не меньше 83 500 рублей/мес. , если сотрудник занят в научно-исследовательской, педагогической деятельности или работает в аккредитованной IT-компании (кроме резидентов технико-внедренческой ОЭЗ), в организациях — резидентах промышленно-производственных, туристско-рекреационных, портовых ОЭЗ, в компаниях Крыма и Севастополя;

не менее 58 500 рублей/мес., если иностранный ВКС работает в организациях — резидентах технико-внедренческой ОЭЗ;

не менее 1 млн рублей в год, если специалист осуществляет трудовую деятельность на территории международного медкластера в качестве медицинского, педагогического, научного сотрудника.

Преимущества статуса ВКС

Не смотря на то, что статус иностранного ВКС подразумевает выплату высокой заработной платы, многие работодатели стремятся трудоустроить иностранных сотрудников именно в статусе ВКС из-за значительных преимуществ:

Работодателю не нужно получать квоты на приглашения на въезд и разрешения на работу;

Также не нужно ежегодно получать квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

Не требуется получать разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы для компании;

НДФЛ по всем выплатам по ставке 13% вне зависимости от времени пребывания иностранца в РФ;

Не требуется платить страховые взносы (кроме взносов за травматизм на производстве);

Возможность отправлять сотрудника в командировки при указании разъездного характера работы в трудовом договоре.

В каких сферах может работать ВКС

ВКС может работать почти в любой сфере. Но есть некоторые исключения, предусмотренные в законе 115-ФЗ. Так, ВКС не вправе:

быть главным бухгалтером и вести бухгалтерский учет — если он является временно пребывающим в России;

работать на некоторых воздушных и морских судах, а также на объектах, обеспечивающих государственную безопасность;

вести религиозную и проповедническую деятельность;

работать в сфере розничной торговли, за исключением руководящих должностей, соответствующих определенным законом требованиям.

При этом он может выполнять управленческие функции и организовывать такую торговлю, если его должность входит в Перечень из приказа Минтруда от 23.09.2013 № 475н.

Кто вправе привлекать ВКС

ВКС могут привлекать только организации, у ИП такой возможности нет. При этом компания должна отвечать трем условиям:

Заниматься коммерческой, научной, образовательной, здравоохранительной или физкультурно-оздоровительной деятельностью (полный перечень допустимых видов деятельности — в пп. 1 п. 5 ст. 13.2 закона от 25.07.2022 115-ФЗ).

Не иметь неисполненных постановлений о назначении административного наказания за нарушение режима пребывания или проживания иностранных граждан в России или правил ведения ими трудовой деятельности.

Не иметь действующего запрета на привлечение ВКС.

Грамотно легализовать и трудоустроить иностранного специалиста помогут эксперты группы компаний Lexintel. Мы не только оформим нужные документы, но и сопроводим сотрудника в органах МВД для получения разрешения на работу, а также возьмем на себя обязательное ежеквартальное уведомление МВД о зарплате ВКС.

Как оформить иностранного ВКС в штат

Оформить иностранного ВКС в штат быстро и без нарушений — достаточно сложный процесс для неподготовленных к этому работодателей. Найм ВКС состоит из нескольких этапов, которые необходимо жестко планировать по срокам.

Шаг 1. Заключить договор с ВКС и уведомить МВД

Если стороны договорились, то по окончании переговоров подписывается трудовой или гражданско-правовой договор. В случае с ВКС переговоры и подписание договора, как правило, проходят удаленно.

Независимо от вида договора нужно уведомить МВД о его заключении. Если этого не сделать, то работодателя или заказчика услуг привлекут к административной ответственности (от 400 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток для юрлиц).

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Шаг 2. Подать документы для разрешения на работу

В ГУВМ МВД подают документы по перечню из п. 6 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ и п. 40.1-40.4 Административного регламента из приказа МВД от 01.08.2020 № 541.

Также потребуется уплатить госпошлину в размере 3 500 рублей (пп. 24 п. 1 ст. 333.28 НК).

Затем, когда РНР будет готово, иностранный ВКС должен лично забрать документ в течение 30 дней с момента принятия решения о его выдаче, иначе РНР аннулируют.

Таким образом, у иностранного специалиста есть чуть больше месяца на то, чтобы получить от работодателя приглашение на въезд, на его основе оформить визу в РФ, въехать в страну, встать на миграционный учет и пройти обязательное медицинское освидетельствование. Опоздание хотя бы на один день грозит аннулированием готового РНР.

Разрешение будет действовать столько же, сколько и заключенный с иностранцем договор, но не более трех лет. При необходимости этот срок можно продлить — для этого нужно обратиться в ГУВМ МВД.

Шаг 3. Оформить приглашение на въезд и визу (при необходимости)

Не дожидаясь готовности разрешения на работу, работодатель должен сразу подать документы на получение приглашения на въезд в РФ для иностранного специалиста. Срок оформления приглашения — 14 рабочих дней.

На основании приглашения иностранному ВКС оформляют рабочую визу в Россию. Сроки оформления визы могут варьироваться.

Шаг 4. Информировать МВД о выплате зарплаты или вознаграждения

После того как ВКС приступит к работе, нужно будет ежеквартально уведомлять МВД о размере выплаченной зарплаты (вознаграждения). Уведомление подают не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Если этого не сделать, с компании взыщут штраф в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей (ч. 5 ст. 18.15 КоАП).

О самых распространенных ошибках, которые работодатели и заказчики допускают в уведомлении, ранее рассказали в статье.

ВКС, как и другие иностранные сотрудники, обязаны пройти медицинское освидетельствование и предоставить справку в МВД.

Оформление иностранного ВКС включает много разных нюансов, причем если допустить нарушения — например, пропустить сроки подачи уведомлений в МВД, можно получить немалые штрафы. Чтобы обезопасить себя, доверьте задачу по трудоустройству иностранного специалиста профессионалам.

Специалисты миграционного отдела группы компаний Lexintel оказывают полный комплекс услуг по оформлению иностранных ВКС:

Подготовка организации к трудоустройству иностранного ВКС — постановка на учет в МВД, подготовка необходимых документов.

Оформление всех необходимых документов для ВКС — разрешение на работу, приглашение на въезд в РФ, виза, оформление сопровождающих членов семьи и пр.

Сопровождение и дальнейшая поддержка компании и иностранного ВКС: подготовка и подача в МВД уведомлений о зарплате, о заключении и расторжении договоров и пр.

Благодаря работе с профессионалами Lexintel вы получите четкий план действий по оформлению ВКС, будете уверены в грамотности оформления и легальности всех полученных документов, а также минимизируете затраты времени и средств. Оставьте заявку на бесплатную консультацию.

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