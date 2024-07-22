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Прием на работу иностранца

Как работодателю оформить СНИЛС для иностранного гражданина в 2024 году

Иностранному гражданину, которого принимают на работу по трудовому договору или привлекают к выполнению работ/услуг по договору ГПХ, необходим российский СНИЛС. Рассказываем, как его оформить и какие существуют нюансы в 2024 году.
Как работодателю оформить СНИЛС для иностранного гражданина в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как выглядит и зачем нужен СНИЛС для иностранца

Документ для иностранного гражданина выглядит так же, как и для россиянина. Напомним, что с 2019 года привычные многим ламинированные карточки зеленого цвета выдавать перестали. В качестве подтверждения наличия СНИЛС выдается уведомление АДИ-РЕГ (п. 5, 14 ст. 1 закона от 01.04.19 № 48-ФЗ), как в бумажном, так и в цифровом виде.

СНИЛС понадобится иностранному гражданину в следующих случаях:

  • для официального трудоустройства в России;

  • для получения электронных услуг на Госуслугах и сайтах ведомств;

  • для получения выплат, льгот и начисления пособий, в том числе на детей;

  • для учета добровольных платежей в СФР.

Порядок оформления СНИЛС иностранцу

Страховой номер индивидуального лицевого счета присваивается иностранному гражданину один раз, так же как и гражданам России. Если иностранец не в первый раз трудоустраивается в РФ, значит СНИЛС у него уже есть, и оформлять его не придется.

Если же иностранец еще не получил СНИЛС, его придется оформить в обязательном порядке.

Имейте в виду, что отсутствие СНИЛС у кандидата-иностранца не может считаться законным основанием для отказа ему в трудоустройстве.

Для присвоения СНИЛС иностранному работнику требуется представить в СФР анкету застрахованного лица по ф. АДВ-1 (прил. 1 к приказу СФР от 30.10.23 № 2153). Заполнить ее может сам иностранец, кадровик или иной представитель работодателя. При этом иностранный гражданин должен заверить правильность указанных сведений своей личной подписью.

Заполненная анкета подается в СФР или МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за датой приема на работу (заключения договора ГПХ) (п. 10 Инструкции о порядке ведения персонифицированного учета, утв. приказом Минтруда от 03.04.23 № 256н).

Если будет выявлена ошибка, то заполняют и подают ф. АДВ-2 (прил. 2 к приказу Соцфонда от 30.10.23 № 2153), на основании которой будут изменены сведения в индивидуальном лицевом счете. Точные сроки подачи такой формы не установлены.

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Что будет, если не оформить СНИЛС иностранному работнику

Скорее всего, иностранный работник оформит СНИЛС самостоятельно, ведь без этого номера он не сможет трудоустроиться, получать государственные услуги, соцвыплаты и т.п.

Но если СНИЛС у иностранца нет, то, как было сказано выше, работодатель должен оформить его, поскольку без СНИЛС нельзя будет сдать уведомление по форме ЕФС-1, в подразделе 1 раздела 1 которого должны быть данные работника, в том числе и СНИЛС. 

За непредставление такого отчета или представление его с недостоверными данными может последовать штраф для должностных лиц, от 300 до 500 руб. (п. 2 ст. 15.33.2 КоАП).

Компания Lexintel 20 лет помогает российским работодателям сотрудничать с иностранными сотрудниками без необходимости вести кадровый учет и нести за них ответственность. Мы предлагаем аутстаффинг, подбор персонала, кадровый аутсорсинг и прочие решения кадровой оптимизации. Также наша команда профессионально помогает в оформлении документов для работы иностранного гражданина в РФ.

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