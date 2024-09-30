СОУТ 2024: как провести по новым правилам

С 1 сентября 2024 года изменилась методика проведения спецоценки. Многие правила остались прежними, но есть и изменения. Расскажем, какие поправки коснутся каждого работодателя.

Вручать идентификационный номер можно лично работодателю

Идентификационный номер присваивают каждой предстоящей спецоценке во ФГИС СОУТ. Его получает организация, которая будет оценивать условия труда, и сообщает о нем работодателю.

Раньше такой номер направляли двумя способами:

в электронном виде, при этом документ подписывали УКЭП;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Эти способы можно применять и сегодня. Но с 1 сентября идентификационный номер можно вручить на бумаге лично работодателю или его представителю.

Уточнили перечень документов, которые нужно предоставить эксперту

Эксперт компании, которая проводит спецоценку, изучает документы работодателя — их перечень закреплен в п. 7 новой методики. Некоторые позиции перечня дополнили:

Проекты строительства и реконструкции производственных объектов необходимо представить, если сотрудники на рабочих местах выполняют соответствующие работы.

К документам, которые оформляют в рамках санэпидемнадзора, отнесли предписания, акты проверок и акты о случаях профессионального заболевания.

За проведение измерений производственных факторов должна проголосовать комиссия

После того, как эксперт специализированной организации провел идентификацию вредных и опасных факторов, он оформляет заключение. Раньше действовало правило: если вредные и опасные факторы идентифицировали, необходимо было провести следующий этап СОУТ — их исследования и измерения.

В п. 10–11 новой методики уточнили, как перейти к этому этапу. Сначала заключение эксперта изучает комиссия, которую работодатель созвал для организации спецоценки. Затем члены комиссии должны проголосовать, проводить ли исследования и измерения выявленных производственных факторов.

Решение принимают простым большинством голосов. Если кто-то из членов комиссии не согласен с решением, он выражает особое мнение.

Делегируйте разработку документации по охране труда настоящим профессионалам! Окажем содействие в грамотном проведении СОУТ, определим вредные производственные факторы, оценим соответствие нормативам, подготовим все необходимые документы. Lexintel — экспертная помощь в организации ОТ и технике безопасности на предприятиях любой сферы деятельности.

Эксперт обязан изучать предложения сотрудников

Сотрудник может предложить идентифицировать вредные производственные факторы на своем рабочем месте до проведения спецоценки — это право было закреплено в ч. 1 ст. 5 закона № 426-ФЗ и раньше.

В п. 14 методики закрепили, что учет предложений сотрудников — обязательный этап СОУТ. Также к обязательным мероприятиям отнесли:

обследование рабочих мест;

изучение работ и документов, которые характеризуют технологический процесс, оборудование, материалы и сырье, а также регламентируют обязанности сотрудников.

В протоколы измерений вносят сведения из реестра аккредитованных лиц

Результаты исследований и измерений каждого производственного фактора вносят в специальные протоколы. В них указывают сведения о специализированной организации, которая проводит спецоценку.

Раньше достаточно было указать номер аттестата аккредитации, но с 1 сентября потребуется прописать номер записи об аккредитации из соответствующего реестра.

К спецоценке в отдельных компаниях предъявляют особые требования

В новой методике прописали, что спецоценку в некоторых компаниях проводят с учетом особенностей. Речь идет об организациях, которые:

Включены в перечень из постановления Правительства от 14.10.2022 № 1830 — например, субъекты малого предпринимательства с определенными ОКВЭД. Для них специальные правила проведения спецоценки устанавливают в отдельных НПА.

Не включены в такой перечень, но рабочие места их сотрудников находятся в отдельных видах транспорта и объектах транспортной инфраструктуры. В ходе оценки условий труда на таких рабочих местах ориентируются на гигиенические нормативы (СП 2.5.3650-20).

Применяют новый классификатор и формы отчетности

При проведении СОУТ эксперт ориентируется на классификатор вредных и опасных производственных факторов. Концептуально он не изменился, его привели в соответствие с НПА Роспотребнадзора.

По результатам спецоценки потребуется составить отчет о ее проведении. Самое важное изменение — в строке 021 карты СОУТ теперь указывают СНИЛС тех сотрудников, которые трудились на конкретном рабочем месте в течение месяца до заполнения карты.

Это значит, что при приеме новых сотрудников на такое рабочее место не нужно прописывать их СНИЛС в карте и получать их подпись. Достаточно ознакомить их с результатами спецоценки и прописать условия труда в трудовом договоре.

Специалисты компании Lexintel помогут наладить бесперебойную систему охраны труда в вашей компании. Мы подготовим все необходимые документы, организуем обучение и окажем содействие в проведении СОУТ. Оставьте заявку на нашем сайте, и мы подберем индивидуальное решение с учетом специфики деятельности вашей организации.

Специалисты Lexintel будут рады проконсультировать вас Запись на бесплатную консультацию: +7 (495) 229-14-25 Или оставьте свои контактные данные в форме ниже, мы с вами свяжемся: Отправить

Реклама: ООО «Паритет Консалтинг», ИНН: 7718643681, erid: LjN8KXBCK