Нужна ли медицинская книжка иностранному сотруднику и что будет, если ее нет

Иностранные граждане, устраиваясь на работу в определенные сферы — такие как пищевая промышленность, медицина, торговля или работа с детьми — обязаны предоставить медицинскую книжку. Это правило распространяется на всех, вне зависимости от гражданства.

Сколько времени занимает оформление

После прохождения всех необходимых врачей и анализов, медицинская книжка обычно готова в течение 1–3 дней. Точные сроки зависят от выбранного медучреждения.

Можно ли работать без медкнижки

Нет. Наличие действующей медкнижки — обязательное требование. Если работодатель допускает сотрудника к работе без нее, это считается нарушением закона.

Чем это грозит

Согласно статье 6.3 КоАП, компания может понести административную ответственность за:

отсутствие медкнижки у работника;

несоблюдение санитарных требований;

просроченные или пропущенные медосмотры;отсутствие обучения по гигиене и аттестации сотрудников.

Штраф — не единственное возможное последствие. В ряде случаев деятельность организации могут приостановить до 90 суток.

Если же нарушение санитарных норм привело к массовому заболеванию или отравлению, может наступить уже уголовная ответственность (ст. 236 УК). В этом случае наказание грозит не только организации, но и конкретным должностным лицам — вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Какие ошибки совершают чаще всего

принимают сотрудников без медкнижек;

оформляют медкнижку уже после начала работы;

пропускают сроки обязательных осмотров;

указывают в книжке ложную информацию.

Иногда такие промахи происходят случайно — особенно если работодатель не знаком со всеми требованиями. Чтобы не рисковать, лучше заранее проконсультироваться со специалистами.

Компания «Паритет-Консалт» поможет корректно оформить иностранных сотрудников в штат, соблюдая все юридические нормы. Наши эксперты знают нюансы миграционного и трудового законодательства и помогут избежать штрафов и проверок.

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