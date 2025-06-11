Нужна ли медицинская книжка иностранному сотруднику и что будет, если ее нет
Сколько времени занимает оформление
После прохождения всех необходимых врачей и анализов, медицинская книжка обычно готова в течение 1–3 дней. Точные сроки зависят от выбранного медучреждения.
Можно ли работать без медкнижки
Нет. Наличие действующей медкнижки — обязательное требование. Если работодатель допускает сотрудника к работе без нее, это считается нарушением закона.
Чем это грозит
Согласно статье 6.3 КоАП, компания может понести административную ответственность за:
отсутствие медкнижки у работника;
несоблюдение санитарных требований;
просроченные или пропущенные медосмотры;отсутствие обучения по гигиене и аттестации сотрудников.
Штраф — не единственное возможное последствие. В ряде случаев деятельность организации могут приостановить до 90 суток.
Если же нарушение санитарных норм привело к массовому заболеванию или отравлению, может наступить уже уголовная ответственность (ст. 236 УК). В этом случае наказание грозит не только организации, но и конкретным должностным лицам — вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
Какие ошибки совершают чаще всего
принимают сотрудников без медкнижек;
оформляют медкнижку уже после начала работы;
пропускают сроки обязательных осмотров;
указывают в книжке ложную информацию.
Иногда такие промахи происходят случайно — особенно если работодатель не знаком со всеми требованиями. Чтобы не рисковать, лучше заранее проконсультироваться со специалистами.
Компания «Паритет-Консалт» поможет корректно оформить иностранных сотрудников в штат, соблюдая все юридические нормы. Наши эксперты знают нюансы миграционного и трудового законодательства и помогут избежать штрафов и проверок.
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