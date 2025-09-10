Можно ли перевести ВКС в другой регион

Территория действия РНР: можно ли сменить регион

Сменить или добавить регион действия в разрешение на работу через корректировку данных в РНР невозможно. Это возможно только путем оформления нового разрешения на работу. Однако командировки могут стать неплохим решением. С их помощью ВКС можно направить в другой регион до 30 суток.

Если выезды регулярные и более длительные, можно оформить допсоглашение к трудовому договору о разъездном характере работы (приказ Минздравсоцразвития № 564н от 28.07.2010).