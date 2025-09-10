Можно ли перевести ВКС в другой регион

Кто такие ВКС
ВКС — это особая категория иностранных сотрудников. Их отличает установленный минимальный уровень дохода: статус сохраняется, если специалист получает не меньше 750 тысяч рублей в квартал. Основанием для работы служит разрешение на работу (РНР), которое оформляется на конкретного работодателя, должность и регион.
Преимущества для работодателя при найме ВКС
можно привлекать специалистов из визовых стран без предварительного получения квоты;
не требуется отдельное разрешение на использование иностранной рабочей силы;
можно принять на работу сотрудников на любые должности, не опираясь на Общероссийский классификатор профессий и должностей.
Однако есть и ограничения. Например, работать ВКС может только по указанной должности и в обозначенном регионе. Но часть данных в разрешении все же можно корректировать.
Что можно изменить в РНР
При каких условиях можно внести изменения в разрешение на работу:
Перевод на другую должность в рамках действующего трудового договора. Подайте заявление в МВД на внесение изменений (п. 19.1 ст. 13.2 ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.2002).
Смена личных и паспортных данных. Если сотрудник поменял паспорт или фамилию, изменения нужно внести в течение 7 рабочих дней: с даты получения документа в РФ или со дня въезда, если он был оформлен за границей.
Территория действия РНР: можно ли сменить регион
Сменить или добавить регион действия в разрешение на работу через корректировку данных в РНР невозможно. Это возможно только путем оформления нового разрешения на работу. Однако командировки могут стать неплохим решением. С их помощью ВКС можно направить в другой регион до 30 суток.
Если выезды регулярные и более длительные, можно оформить допсоглашение к трудовому договору о разъездном характере работы (приказ Минздравсоцразвития № 564н от 28.07.2010).
Индивидуальные решения
Каждая ситуация уникальна: у кого-то есть филиалы, у кого-то срочные проекты, у других — особые должности. Если нужно разобраться, как именно оформить перевод ВКС и какие документы подготовить, запишитесь на консультацию с нашим экспертом. Мы поможем выбрать правильный путь и избежать ошибок.
