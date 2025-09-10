ЦОК КПП ВЭД 04.09 Мобильная
🔴 Тут запись на ближайший вебинар: Изменения осени-2025 →
«Паритет-Консалт»
Высоковалифицированные специалисты
Можно ли перевести ВКС в другой регион

Можно ли перевести ВКС в другой регион

Бизнесу иногда приходится быстро перестраиваться: открывать новый офис, усиливать команду у заказчика или закрывать срочные сезонные задачи. Решать их можно не только силами штатных сотрудников, но и с привлечением ВКС. Ниже разберем, какие изменения допускаются в разрешении на работу ВКС и какие законные варианты есть у работодателя, чтобы направить высококвалифицированных специалистов в другой регион.

Кто такие ВКС

ВКС — это особая категория иностранных сотрудников. Их отличает установленный минимальный уровень дохода: статус сохраняется, если специалист получает не меньше 750 тысяч рублей в квартал. Основанием для работы служит разрешение на работу (РНР), которое оформляется на конкретного работодателя, должность и регион.

Преимущества для работодателя при найме ВКС

  • можно привлекать специалистов из визовых стран без предварительного получения квоты;

  • не требуется отдельное разрешение на использование иностранной рабочей силы;

  • можно принять на работу сотрудников на любые должности, не опираясь на Общероссийский классификатор профессий и должностей.

Однако есть и ограничения. Например, работать ВКС может только по указанной должности и в обозначенном регионе. Но часть данных в разрешении все же можно корректировать.

Что можно изменить в РНР

При каких условиях можно внести изменения в разрешение на работу:

  • Перевод на другую должность в рамках действующего трудового договора. Подайте заявление в МВД на внесение изменений (п. 19.1 ст. 13.2 ФЗ № 115-ФЗ от 25.07.2002).

  • Смена личных и паспортных данных. Если сотрудник поменял паспорт или фамилию, изменения нужно внести в течение 7 рабочих дней: с даты получения документа в РФ или со дня въезда, если он был оформлен за границей.

Территория действия РНР: можно ли сменить регион

Сменить или добавить регион действия в разрешение на работу через корректировку данных в РНР невозможно. Это возможно только путем оформления нового разрешения на работу. Однако командировки могут стать неплохим решением. С их помощью ВКС можно направить в другой регион до 30 суток. 

Если выезды регулярные и более длительные, можно оформить допсоглашение к трудовому договору о разъездном характере работы (приказ Минздравсоцразвития № 564н от 28.07.2010).

Индивидуальные решения

Каждая ситуация уникальна: у кого-то есть филиалы, у кого-то срочные проекты, у других — особые должности. Если нужно разобраться, как именно оформить перевод ВКС и какие документы подготовить, запишитесь на консультацию с нашим экспертом. Мы поможем выбрать правильный путь и избежать ошибок.

Современные решения для бизнеса

Специалисты Lexintel будут рады проконсультировать вас

Запись на бесплатную консультацию: +7 (495) 229-14-25

Или оставьте свои контактные данные в форме ниже, мы с вами свяжемся:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «Паритет Консалтинг», ИНН: 7718643681, erid: 2W5zFJ5xauW

Информации об авторе

«Паритет-Консалт»

«Паритет-Консалт»

Стираем границы для иностранных сотрудников и российских компаний!

30 913 подписчиков136 постов

Начать дискуссию

Главная Тарифы