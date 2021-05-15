Проверка организации — какими вас видят контрагенты, налоговая и банк

Нередко предприниматели, сталкиваясь с блокировкой счета или внезапной налоговой проверкой, в результате которой получают доначисления, недоумевают — как это могло произойти, вроде ничего не нарушали, а нас наказывают. А тут еще поставщик почему-то отказывается предоставить товар без предоплаты, хотя раньше всегда так делал. Просто у банка, ФНС и ваших контрагентов хорошо построена система риск-анализа, которой нет у вас. Расскажем что делать, дадим не только советы, но и много полезных ссылок.

Как налоговая оценивает бизнес

Для этого инспекция обладает поистине мощными ресурсами, как собственными, например, системой АСК НДС, так и привлеченными — делает запросы в банки, государственный реестр недвижимости, ГИБДД, МВД и т.д.

В результате она обладает определенной информационной базой на каждого налогоплательщика, видит историю его деятельности, работы, владения имуществом и т.д.

Что касается конкретно организаций или ИП, то сведения о них у ФНС аккумулируются также из отчетности, данных, поступивших через ОФД (продажи через онлайн-кассы), непосредственно из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Например, вы регистрируете организацию, ее директор уже является руководителем в другой компании, учредителем еще в одной, а также зарегистрирован в качестве ИП. Все эти связи ФНС прекрасно видит. И, если эти компании и ИП решат взаимодействовать, допустим, продавать друг другу товар, то такие операции, с точки зрения налоговой, выглядят рискованными, ведь они проводятся между аффилированными лицами. И под риском тут подразумевается вероятность, что сделки сомнительные, а цель их — получение необоснованной налоговой выгоды.

Недавнее Письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» наделало немало шума. Там как раз рассматриваются отдельные критерии, по которым ФНС будет рассматривать сделки:

идет ли речь о «технических» компаниях или цепочки таких компаний (т.е. об организациях не осуществляющих реальную деятельность, а служащих для вывода выручки или получения налоговых выгод);

верно ли юридически квалифицированы операции (например, под договором займа фактически скрывается выплата дохода бенефициару);

деловые цели, которые преследуют сделки;

модель построения хозяйственной деятельности группы лиц, в которую входят организации и ИП, применяющие спецрежимы (УСН, ЕСХН, патент);

наличие дробления бизнеса и т.д.

Выглядят ли ваши сделки с этой точки зрения сомнительными? Используете вы дружественные компании или ИП для получения «бумажных» расходов, т.е. таких, которые присутствуют только на бумаге?

При помощи вышеупомянутого комплекса АСК НДС налоговая служба находит разрывы в цепочке налога. Это ситуация, когда, к примеру, покупатель заявил расходы и показал поступление товара в декларации, а поставщик со своей стороны — нет.

Еще один информационный комплекс «ВНП-отбор» — анализирует и находит налогоплательщиков, соответствующих критериям для выездной налоговой проверки (ВНП).

Эти критерии компании могут и сами изучить и примерить на себя, они указаны в Приказе от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Вот некоторые из них:

Налоговая нагрузка по виду деятельности ниже среднеотраслевой — проверить уровень нагрузки можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС;

специального калькулятора Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за период;

Среднемесячная заработная плата работника ниже средней по виду деятельности в субъекте РФ — можно посмотреть официальную статистику на сайте Росстата ;

сайте Росстата Неоднократное приближение к предельному значению показателей, установленных для применения спецрежимов;

Неоднократное снятие и постановка на учет в налоговых органах в связи с изменением места нахождения — это так называемая миграция между ИФНС.

Это не все возможности налоговой службы. Причем она не только сама оценивает деятельность, но того же ждет от предпринимателей — требует проявлять должную осмотрительность в сделках.

Постоянно проверять контрагентов по всем критериям и рискам не только сложно, но и трудоемко, ведь придется искать информацию в различных официальных источниках — от сайта ФНС с его «Прозрачным бизнесом» до арбитража и ФССП. Клиенты Локо-Банка могут запросить отчет по контрагенту прямо из онлайн-банка через сервис «СВЕТОФОР»

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Заметьте, ваши контрагенты тоже могут пользоваться такими сервисами и оценивать вас со стороны. Чтобы увидеть себя их глазами, воспользуйтесь предложением банка «Проверьте свой бизнес!». Проанализировав более 30 источников, как открытых, так и внутрибанковских, сервис выдаст отчет об уровне рискованности вашего бизнеса. Первый отчёт — бесплатно!

Каким ваш бизнес видит банк

С налоговой и контрагентами разобрались, а как же банк?

Он рассматривает вашу деятельность уже с другой точки зрения. В первую очередь анализу подвергаются операции по счету — платежи и поступления, контрагенты, с которыми вы работаете, характер операций — оплата поставщикам, выплаты физлицам, выдача займов, внешнеэкономические сделки и т.д.

Центробанк даже выпустил инструкцию для предпринимателей, чтобы они могли самостоятельно оценить риски. В ней описаны в том числе действия предпринимателя, которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, отказу от выполнения операции или заключения договора банковского счета.

ЦБ также придумал свой «светофор» — Платформу ЗСК (Знай своего клиента). Она уже находится в активной разработке, полноценный запуск планируется на середину 2022 года, а некоторые банки готовятся принять участие в «пилоте». Пока же система существует в виде законопроекта.

Банк России надеется, что работа платформы позволит снизить нагрузку на добросовестный бизнес, в том числе благодаря сокращению превентивных мер, применяемых при выявлении сомнительных операций.

В начале 2021 года вступили в силу поправки в закон 115-ФЗ, которые также внесли коррективы в деятельность бизнеса. Например, теперь банк обязан сообщить в Росфинмониторинг информацию о сделке свыше 600 тысяч рублей, даже если она относится к обычной хозяйственной деятельности клиента. Т.е.к примеру о внесении наличной выручки свыше этой суммы или перечислении дивидендов.

Как снизить риски блокировки счета, мы рассказы в одной из предыдущих статей.

Конечно важно проявлять осмотрительность в выборе контрагентов, потому что если кто-то из них уже заработал отрицательную репутацию в банке, то она может повлиять и на вас — по сделкам с таким контрагентом у вас, наверняка, запросят документы, приостановят платеж, возможно из-за сомнительных операций вы даже не сможете пользоваться онлайн-банком. Придется возить документы в отделение лично и по каждому платежу ждать решения службы финмониторинга.

Используйте для проверки рисков еще один сервис — Спецпроверка. Он также доступен клиентам Локо-Банка. Благодаря анализу внутрибанковских источников, вы получите отчет о рисках, связанных с взаимодействием с тем или иным контрагентом.