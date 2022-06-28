Курсовые разницы в 2022 году. Правила учета

Что такое курсовая разница

Как мы уже отметили, из-за разницы во времени, начиная от оплаты товара до его постановки на учет, могут возникать курсовые разницы. Они получаются из-за постоянных колебаний курса валют. В бухгалтерском учете выделяют два вида курсовых разниц: положительную и отрицательную

Положительная курсовая разница появляется при соблюдении следующих условий:

Отрицательная курсовая разница появляется в случае, если:

у компании имеются валютные активы, а курс валюты падает;

компания имеет валютные обязательства, а курс валюты растет.

Если говорить о практике, то чаще встречаются отрицательные курсовые разницы. Но многие компании, чтобы минимизировать потери, активно следят за трендами изменения валютных курсов и выбирают максимально удобный для проведения своих расчетов.

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Бухгалтерский учет курсовой разницы

Для целей бухгалтерского учета курсовые разницы принимаются согласно ПБУ 3/2006 и могут быть учтены на день оплаты товара или на отчетную дату конкретного периода. Сравнивать стоимость актива будем, исходя из его переоценки на определенную дату по курсу ЦБ.

Обычно в бухгалтерском учете могут фигурировать две даты:

Важно! Полученные валютные активы или обязательства после того, как они приняты к учету, необходимо переоценить либо по дате произведения платежа, либо по последнему дню месяца. А вот полученные или выданные авансы в валюте переоценивать не требуется.

Налоговый учет курсовой разницы

Для целей налогового учета курсовую разницу принято учитывать в составе прочих (внереализационных) доходов или расходов. Однако, для каждой системы налогообложения процесс учета таких разниц свой. Посмотрим, какие здесь есть особенности.

Курсовая разница на общей системе налогообложения (ОСНО)

Российские организации на ОСНО, ведущие налоговый учет методом начисления, должны принимать курсовые разницы по нормам п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК. Доходы или расходы, образовавшиеся в результате колебания валютного курса, должны учитываться на одну из представленных дат (более раннюю):

На ОСНО с 2022 года применяется особенный порядок учета положительных курсовых разниц. С 2022 положительную курсовую разницу необходимо относить к доходу исключительно на дату прекращения требований или исполнения обязательства (т. е. произведения оплаты). Ежемесячно отражать и учитывать положительную курсовую разницу в доходах при этом не требуется.

Этот порядок действует для положительных курсовых разниц, образовавшихся с 2022 по 2024 годы при переоценке требований и обязательств. В частности, по банковским вкладам.

С 2023 года аналогичное правило вступит в силу и для отрицательной курсовой разницы. Ключевая цель введенных новшеств — минимизировать воздействие изменений курсов валют на обязательства по уплате налога на прибыль.

Для организаций, ведущих учет кассовым методом, обычно не существует разрыва между днем оплаты и днем принятия товара к учету. Поэтому обычно нет никаких дополнительных убытков или прибылей при совершении сделки из-за изменений курса валюты.

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Курсовые разницы на УСН

Упрощенная система налогообложения не предполагает проведения процедур переоценки активов или обязательств в валюте. Поэтому курсовых разниц на УСН возникнуть не может. Доходы или расходы для УСН признаются по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения оплаты от покупателя или расчета с поставщиком.

В случае, когда организация применяющая УСН приобретает или реализует валюту, возможен доход или расход из-за неравномерных колебаний курсов иностранной валюты.

В учете это отражают так: