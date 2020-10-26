Аутстаффинг: безопасно ли нанимать персонал через посредника

Если работодатель по каким-либо причинам не может (или не хочет) нанимать сотрудников к себе в штат, есть несколько способов прибегнуть к другим вариантам привлечения персонала.

Среди них — аутстаффинг, или помощь посредника, предоставляющего необходимый персонал по договору, при этом, берущего на себя все хлопоты по оформлению сотрудников к себе в штат, ведению по ним кадровой документации, подаче необходимой отчетности, а в случае с иностранными мигрантами — то и решение проблем с документами для мигрантов.

Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга

В обоих вариантах это привлечение стороннего персонала без оформления к себе в штат через посредника. Но если в случае аутсорсинга работодателю нужно выполнение некой услуги — ведение бухгалтерии, клининговые услуги, услуги технической поддержки, при этом нет привязки к конкретному количеству людей, лишь бы услуга была выполнена, то в случае аутстаффинга работодатель выбирает именно конкретных специалистов, необходимых ему для выполнения трудовых функций на предприятии.

При аутсорсинге специалист может сам регулировать свое рабочее время, брать на обслуживание нескольких заказчиков. При аутстаффинге он фактически работает на предприятии, как работал бы по трудовому договору, но все документальное оформление этого работника будет в другой компании, являющейся посредником.

В обоих случаях работодатель не занимается подбором и ведением персонала, ему все предоставляют специализированные компании.

Ограничения по предоставлению услуг аутстаффинга

В 2020 году услуги аутстаффинга могут предоставлять либо аффилированные с работодателем лица (в рамках акционерного соглашения), либо специализированные кадровые агентства, аккредитованные в службе занятости как частные агентства занятости.

При этом:

зарплата сотрудника на аутстаффинге не должна быть ниже, как если бы он работал по трудовому договору напрямую у работодателя;

если работник на аутстаффинге работает с вредными и опасными условиями труда, ему также положена за это компенсация;

срок передачи сотрудника по договору аутстаффинга — не более 9 месяцев;

число сотрудников на аутстаффинге не должно превышать более 10% от численности работников на прямых трудовых договорах у этого работодателя.

Иными словами, на 100 сотрудников организации аутстафферов не может быть более 10.

В каких случаях аутстаффинг запрещен

Есть и случаи, когда аутстаффинг в организации вообще запрещен. К ним относятся:

банкротство организации;

выполнение работ, отнесенных к I и II классу опасности, или имеющих вредные условия 3 или 4 степени;

работа экспедиторами или экипажами морских судов, а также судов смешанного плавания;

замена работников, участвующих в забастовке (наём штрейкбрехеров);

случаи введения режима неполного рабочего дня с целью сохранения рабочих мест;

простой производства.

То есть, аутстаффингом нельзя затыкать «дыры» в производстве, когда конструктивного диалога со своими работниками нет, либо им предписано актами государственной власти не работать.

Какие риски могут быть при аутстаффинге персонала

Если вы приняли решение о найме персонала через посредника, в первую очередь, пожалуй, стоит обратить внимание именно на самого посредника. По закону, оказывать такие услуги может только аккредитованная в специальном реестре организация. Если ее там не будет, вся эта схема будет считаться контролирующими структурами незаконной, со всеми вытекающими последствиями.

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Также стоит запросить у выбранной организации данные, свидетельствующие о заключении трудовых договоров с предоставляемыми сотрудниками. В противном случае, при проверке этих сотрудников сочтут работающими по трудовому договору у вас, а за неоформление и отсутствие ведения кадровой документации — спросят с вас.

Далее, если это иностранные рабочие — у них должны быть соответствующие документы. Такими могут стать:

разрешение на работу в России;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

миграционная карта;

виза;

патент и так далее.

Все зависит от статуса пребывания иностранного гражданина на территории России.

Если нужных документов у них, внезапно, не окажется — отвечать придется вам. Причем, мы недавно писали, что даже при наличии документов может оказаться, что их оформили незаконным путем и отвечать все равно придется работодателю.

Еще один риск — если компания-аутстаффер после заключении договора и получения денег от работодателя просто напросто забила на ведение кадровой документации, уплаты налогов, сдачи отчетности по предоставленным работникам, отвечать, скорее всего, также придется тому, кто выступил клиентом аутстаффинговой компании.

По крайней мере, нервы ему проверяющие попортят изрядно.

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пребывания иностранных граждан на территории РФ;

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кадрового учёта;

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