Лимиты для найма иностранных граждан

Немногие работодатели знают, что существует перечень отраслей, где есть ограничения по приему иностранных сотрудников. Сегодня мы рассмотрим какие есть лимиты и для чего они вводятся.
Ежегодно правительство утверждаем допустимые доли иностранных работников, нанимаемых хозяйствующими субъектами (Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1823).
Так на 2021 год ввелись следующие ограничения:
- строительство (раздел F) – 80 % (ограничения не распространяются на Республику Бурятия, Амурскую область и г. Москву, а в Республике Дагестан доля составляет 50 %);
- розничная торговля алкогольными напитками (включая пиво) в специализированных магазинах – 15 %;
- прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков – 0 %;
- деятельность по обслуживанию зданий и территорий – 70 %;
- деятельность автомобильного грузового транспорта – 24 %.
Ознакомиться с полным списком можно здесь.
Размер доли определяет максимальное количество иностранных работников от общего числа работников в компании.
Что будет за несоблюдение лимитов?
Компании будут штрафовать за несоблюдение миграционного законодательства, штрафы за нарушения работодателем требований нормативно-правовых источников, регулирующих его взаимоотношения с иностранными наемными работниками, доходят до 1 млн. рублей.
Для чего вводятся ограничения?
Таким образом, правительство РФ регулирует поток трудовой миграции.
Если в вашей компании количество мигрантов больше допустимой доли, то следует немедленно привести документы в порядок.
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с уважением «Альянс ТМ».