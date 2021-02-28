Лимиты для найма иностранных граждан

Немногие работодатели знают, что существует перечень отраслей, где есть ограничения по приему иностранных сотрудников. Сегодня мы рассмотрим какие есть лимиты и для чего они вводятся.

Ежегодно правительство утверждаем допустимые доли иностранных работников, нанимаемых хозяйствующими субъектами (Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 № 1823).

Так на 2021 год ввелись следующие ограничения:

строительство (раздел F) – 80 % (ограничения не распространяются на Республику Бурятия, Амурскую область и г. Москву, а в Республике Дагестан доля составляет 50 %);

розничная торговля алкогольными напитками (включая пиво) в специализированных магазинах – 15 %;

прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков – 0 %;

деятельность по обслуживанию зданий и территорий – 70 %;

деятельность автомобильного грузового транспорта – 24 %.

Ознакомиться с полным списком можно здесь.

Размер доли определяет максимальное количество иностранных работников от общего числа работников в компании.

Что будет за несоблюдение лимитов?

Компании будут штрафовать за несоблюдение миграционного законодательства, штрафы за нарушения работодателем требований нормативно-правовых источников, регулирующих его взаимоотношения с иностранными наемными работниками, доходят до 1 млн. рублей.

Для чего вводятся ограничения?

Таким образом, правительство РФ регулирует поток трудовой миграции.

Если в вашей компании количество мигрантов больше допустимой доли, то следует немедленно привести документы в порядок.

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с уважением «Альянс ТМ».