Как подготовить сайт к подключению интернет-эквайринга: карманная шпаргалка от экспертов

О требованиях к интернет-эквайрингу

Как и для любого вида коммерческой деятельности, для интернет-торговли есть определенные стандарты и требования, которые формируются на основе законодательства, правил платежных систем и внутренних политик финансовых организаций. Разные правила действуют и при подключении интернет-эквайринга на сайт.

В первую очередь, интернет-магазины должны соблюдать требования законодательства. Так, есть ограничения на дистанционную продажу определенных категорий товаров. Например, запрещено продавать онлайн алкогольные напитки, табачные изделия, лекарственные препараты, требующие рецепта.

Прежде чем подключить интернет-эквайринг, банки и платежные агрегаторы проводят тщательную проверку бизнеса. Все финансовые организации стремятся не сотрудничать с компаниями, которые нарушают закон или представляют повышенный риск. Однако конкретные критерии оценки и методология проверки могут различаться в зависимости от политики каждого банка или агрегатора.

В общем случае, они стремятся убедиться в том, что бизнес:

соответствует требованиям законодательства;

следует правилам платежных систем;

не несет репутационных рисков финансовых организаций.

При проверке банки могут обращать внимание на наличие негативной информации о компании в базах данных платежных систем. Частые жалобы клиентов, высокий процент возвратов платежей или другие подозрительные паттерны могут показывать, что магазин работает фиктивно и в действительности не осуществляет продажу товаров или услуг.