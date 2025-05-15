Как подготовить сайт к подключению интернет-эквайринга: карманная шпаргалка от экспертов

О требованиях к интернет-эквайрингу
Как и для любого вида коммерческой деятельности, для интернет-торговли есть определенные стандарты и требования, которые формируются на основе законодательства, правил платежных систем и внутренних политик финансовых организаций. Разные правила действуют и при подключении интернет-эквайринга на сайт.
В первую очередь, интернет-магазины должны соблюдать требования законодательства. Так, есть ограничения на дистанционную продажу определенных категорий товаров. Например, запрещено продавать онлайн алкогольные напитки, табачные изделия, лекарственные препараты, требующие рецепта.
Прежде чем подключить интернет-эквайринг, банки и платежные агрегаторы проводят тщательную проверку бизнеса. Все финансовые организации стремятся не сотрудничать с компаниями, которые нарушают закон или представляют повышенный риск. Однако конкретные критерии оценки и методология проверки могут различаться в зависимости от политики каждого банка или агрегатора.
В общем случае, они стремятся убедиться в том, что бизнес:
соответствует требованиям законодательства;
следует правилам платежных систем;
не несет репутационных рисков финансовых организаций.
При проверке банки могут обращать внимание на наличие негативной информации о компании в базах данных платежных систем. Частые жалобы клиентов, высокий процент возвратов платежей или другие подозрительные паттерны могут показывать, что магазин работает фиктивно и в действительности не осуществляет продажу товаров или услуг.
Что нужно разместить на сайт, чтобы подготовить его для интернет-эквайринга
Информация о себе
Опубликуйте свое название, фактический адрес местонахождения и другие обязательные реквизиты. Если не помните свой ОГРНИП, то можете получить актуальную выписку через электронный сервис ФНС.
Для поиска реквизитов на портале налоговой потребуется ввести фамилию, имя, отчество и указать соответствующий регион регистрации. Дополнительно проверить адрес регистрации ИП или юридического лица можно через портал Госуслуг на платной основе.
Традиционно реквизиты располагают в виде отдельной гиперссылки или текстового блока в футере сайта. Обязательные элементы для размещения включают:
полное наименование вашего ИП или ООО;
ИНН;
ОГРН или ОГРНИП для ИП.
Публичная оферта
Владелец бизнеса должен обязательно опубликовать оферту при дистанционной торговле через веб-сайт, мобильное приложение или социальные сети. Публичная оферта адресована широкому кругу потенциальных клиентов без конкретики. Вы можете оформить ее как самостоятельный документ или интегрировать условия непосредственно на страницы сайта.
Оферта представляет собой приглашение к заключению договора. Ключевой аспект оферты — ее наполнение, которое должно включать все фундаментальные условия сделки. При продаже товаров, например, нужно указать наименование, количество и стоимость, а при реализации услуг — ожидаемый результат. Рекомендуется включать максимально подробные условия для предотвращения возможных разногласий с потребителями.
Для принятия предложения клиент осуществляет акцепт оферты — выражает согласие заключить договор. Формат акцепта может варьироваться, главное требование — явное выражение намерения приобрести продукт или воспользоваться услугой. Акцептом может быть проведение оплаты, оформление заказа на сайте или письменное согласие на сотрудничество.
Что нужно включить в публичную оферту:
Информацию о продавце. Укажите название организации или ИП и реквизиты — клиент должен знать, с кем заключает договор.
Информацию о клиенте. Опишите, кто может принять оферту (например, только физические лица, юридические лица, возрастные ограничения).
Информацию о товаре/услуге. Укажите точные и измеримые характеристики товара или услуги, а также возможные ограничения.
Порядок акцепта. Опишите, какое действие клиента считается акцептом оферты (например, оплата заказа).
Права и обязанности сторон. Пропишите, что обязан делать продавец и покупатель, а также ответственность за нарушение условий.
Условия получения товара. Определите порядок и сроки доставки или самовывоза, а также действия сторон при отказе или невозможности передачи товара.
Условия возврата. Опишите, как вернуть товар ненадлежащего и надлежащего качества, сроки возврата, а также кто оплачивает расходы (например, доставку).
Политика конфиденциальности и согласие на обработку персональных данных
Политика конфиденциальности — это официальный документ, разъясняющий методы и принципы сбора, обработки, хранения и передачи персональной информации пользователей веб-ресурса. Для создания политики можно применять специальные онлайн-конструкторы.
Персданные включают информацию о пользователе:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
контактная информация;
перечень данных, собираемых сайтом;
IP-адрес посетителя;
история заказов товаров или услуг;
местоположение.
Согласно закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», продавец обязан:
получить от покупателя явное согласие на обработку и использование его ПД;
разместить на сайте документ или ссылку с детальным описанием политики конфиденциальности.
Оптимальный способ получения согласия — включить в форму заявки фразы «Отправляя заявку, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности» с активной гиперссылкой на полный текст политики.
Обработку ПД регламентирует закон № 152-ФЗ. Несоблюдение его требований влечет административную ответственность в виде штрафа: для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Интернет-эквайринг от «Миксплат» — это готовое решение для вашего бизнеса с бесплатным подключением всего за один рабочий день. Мы ценим ваше время и финансы: комиссия взимается только за успешные транзакции, без абонентской платы и дополнительных сборов за отмену или возврат платежей.
Расширьте возможности приема средств благодаря разнообразным платежным методам: банковские карты, СБП, мобильные и онлайн-платежи, а также оплата по реквизитам. Больше способов оплаты — выше конверсия и больше довольных клиентов.
Доступные способы оплаты
При дистанционной торговле обязательно укажите, какие платежные карты принимаются к оплате. Достаточно разместить логотипы платежных систем.
Примерный шаблон информационного блока о карточных платежах для размещения на сайте:
«Наш магазин принимает к оплате карты платежных систем VISA, MasterCard, МИР.
Для совершения оплаты банковской картой выберите данный способ при оформлении заказа. После этого вы будете перенаправлены на защищенную платежную страницу эквайера, где необходимо ввести следующие данные вашей банковской карты:
номер карты;
срок действия;
трехзначный CVC2/CVV2 код (расположен на обратной стороне карты).
Для карт с подключенной услугой 3D-Secure система автоматически перенаправит вас на страницу банка-эмитента для прохождения дополнительной аутентификации.
Все интернет-платежи обрабатываются через сертифицированный платежный шлюз банка в соответствии с международным стандартом безопасности PCI DSS. Передаваемая информация шифруется по технологии SSL и недоступна третьим лицам».
Заключение
В статье мы выяснили, что к сайтам, которые принимают оплату онлайн, есть определенные требования. Необходимо грамотно составить оферту и учесть в ней все условия сделки, сформировать документы для работы с персданными так, чтобы не получить штраф в 300 тыс. руб., и все это разместить на сайте. Обязательно нужно заполнить на сайте блок о карточных платежах.
Разобраться во всех правилах порой не так просто. При этом комфорт бизнеса и безопасность клиента очень важны при приеме платежей.
Самый оптимальный способ не тратить время и ресурсы — это обратиться к экспертам, которые дадут необходимые рекомендации для проведения оплат.
Как выбрать платежного партнера — рассказали здесь.
Команда «Миксплат» готова предоставить бесплатные консультации по требованиям к сайту, помочь определить верный МСС и подобрать оптимальный тариф на услугу интернет-эквайринга. Сделайте прием платежей на сайте выгодным и безопасным.
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