5 мифов о массовых рассылках, которые мешают вашему росту

Миф 1. Массовые рассылки не работают: все сразу отправляют в спам

Расхожее мнение: рассылки якобы не приносят пользы, потому что все сообщения автоматически попадают в спам и никто их не читает.

Как на самом деле: рассылки в SMS и мессенджерах достигают получателей гораздо чаще, чем e-mail. Если собирать базу честным способом, то есть не покупать или скачивать ее из интернета, отправлять релевантную информацию и давать людям выбор — ваши сообщения не окажутся в спаме и дадут реальный результат.

Например, рассылки со своевременными спецпредложениями открывают и читают гораздо чаще банальных рекламных писем. Главное — фокусироваться на пользе и уважать интересы подписчиков.