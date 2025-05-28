5 мифов о массовых рассылках, которые мешают вашему росту

Миф 1. Массовые рассылки не работают: все сразу отправляют в спам
Расхожее мнение: рассылки якобы не приносят пользы, потому что все сообщения автоматически попадают в спам и никто их не читает.
Как на самом деле: рассылки в SMS и мессенджерах достигают получателей гораздо чаще, чем e-mail. Если собирать базу честным способом, то есть не покупать или скачивать ее из интернета, отправлять релевантную информацию и давать людям выбор — ваши сообщения не окажутся в спаме и дадут реальный результат.
Например, рассылки со своевременными спецпредложениями открывают и читают гораздо чаще банальных рекламных писем. Главное — фокусироваться на пользе и уважать интересы подписчиков.
Считается, что любые рассылки воспринимаются получателями как спам, вызывают исключительно раздражение и негатив.
Как на самом деле: на практике раздражение вызывают, как правило, слишком частые сообщения, которые компания отправляет без учета интересов, согласия и времени клиента. Если ваши рассылки содержат действительно ценные предложения, полезную информацию, отправляются по графику и по согласию подписчика, большинство клиентов воспринимает их положительно.
Чтобы рассылки вызывали интерес, персонализируйте их и давайте возможность легко отписаться. Например, сообщения с индивидуальными предложениями или напоминаниями об акциях помогают клиенту чувствовать внимание бренда.
Миф 3. Массовые рассылки — это удел крупных компаний с большими бюджетами
Некоторые представители малого и среднего бизнеса уверены, что эффективные рассылки могут позволить только крупные игроки рынка. Небольшим компаниям это не по карману и слишком сложно в реализации.
Как на самом деле: сервисы рассылок доступны компаниям любого масштаба. Начать можно даже с небольшими списками адресатов и постепенно масштабировать кампании. Автоматизация, шаблоны и понятные интерфейсы помогают быстро запускать рассылки без специальной подготовки.
Полезно заранее определить цель рассылки и сегментировать базу: это позволит работать с минимальными вложениями, получать быстрый отклик на небольших объемах.
Миф 4. Настроить рассылку сложно — это требует технических знаний
Многие думают, что для запуска массовой рассылки нужны технические знания, опыт в IT или поддержка специалистов.
Как на самом деле: сервисы рассылок делают процесс максимально простым и интуитивно понятным.
Например, в сервисе массовых сообщений Messaggio простой и удобный интерфейс для организации рассылок через мессенджеры и SMS. Пользователи могут создавать шаблоны сообщений, настраивать время отправки, отслеживать результаты рассылок в режиме реального времени, а также работать коллективно в многопользовательском личном кабинете.
Миф 5. Результаты рассылок невозможно измерить и улучшить
Иногда представители бизнеса думают, что рассылки — инструмент, работающий «вслепую». Результат увидеть нельзя, а значит, анализировать и совершенствовать их бессмысленно.
Как на самом деле: большинство сервисов предоставляет подробную аналитику по каждой рассылке. Видно, сколько сообщений доставлено, открыто, сколько раз по ссылкам перешли и даже как быстро среагировали получатели.
Эти данные помогают тестировать разные тексты, время отправки и предложения, чтобы находить наиболее эффективные варианты и постоянно повышать отдачу от рассылки.
Так, платформа для многоканальной рассылки в мессенджерах и SMS Messaggio позволяет анализировать результаты отправки в режиме реального времени с учетом активности каждого клиента.
Рекомендуем регулярно просматривать отчеты по рассылкам и проводить А/В-тесты. Например, можно отправить половине клиентов один вариант сообщения, а другой половине — второй вариант. Так вы быстро найдете подход, который приносит больше продаж или откликов.
Основные принципы эффективных рассылок
Чтобы массовые рассылки действительно работали на вас, соблюдайте несколько правил:
Отправляйте сообщения только тем, кто согласен получать их от вашей компании. Это требование закона «О рекламе» (закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ). Нередко разбирательства в ФАС начинаются после жалоб пользователей, уверенных в том, что они не давали согласия на получение сообщений с рекламными предложениями. Если компания не сможет подтвердить, что получатель действительно согласился на рассылки, ей могут назначить штраф.
Сегментируйте аудиторию. Разделяйте подписчиков на группы по интересам, типу покупок, истории взаимодействия или степени лояльности. Такой подход позволяет делать рассылки более подходящими для каждого клиента и повышает их эффективность.
Например, среди постоянных заказчиков можно продвигать программы лояльности. Информируйте о накопленных бонусах, персональных скидках, специальных предложениях, чтобы поддерживать интерес клиентов и поощрять повторные покупки.
Для подписчиков, которые давно не совершали покупок, можно создавать отдельные триггерные рассылки. В них предлагайте персональные акции или напоминайте о популярных товарах, а также новинках.
Планируйте частоту сообщений так, чтобы не надоедать подписчикам, но и не давать о себе забыть. Анализируйте реакцию на рассылки, корректируйте частоту отправок в зависимости от интереса и активности клиентов.
Обеспечивайте прозрачность и честность во взаимодействии с клиентами. При подписке на рассылку проинформируйте их, какие сообщения, с какой регулярностью они будут получать. Не скрывайте, зачем собираете контактные данные, как планируете их использовать. Такой подход поможет избежать негатива, снизит количество жалоб на спам.
Сервис массовых рассылок Messaggio помогает бизнесу удерживать клиентов благодаря персональному подходу. Вы можете сегментировать аудиторию, создавать индивидуальные сообщения с использованием переменных (например, имени покупателя), а также отправлять как массовые, так и целевые рассылки по разным сегментам.
В Messaggio удобно анализировать статистику: прямо в личном кабинете можно узнать, сколько сообщений было отправлено, доставлено и прочитано. Также вы можете проводить A/B тесты, чтобы определять самые эффективные варианты сообщений, растить количество откликов аудитории. Все это способствует тому, чтобы клиенты чувствовали внимание со стороны бренда и оставались с вами надолго.
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